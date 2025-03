Quand des chercheurs s’inspirent de Terminator pour créer un nouveau robot

Des chercheurs travaillent sur un procédé permettant à plusieurs robots de changer de forme.

Le robot T-1000 dans Terminator 2 // Source : Carolco Pictures

Dans les univers de fiction, bon nombre de futurs apocalyptiques proviennent d’innovations technologiques. Dans ces univers dystopiques, l’intelligence artificielle est souvent pointée du doigt comme étant un point de bascule pour l’humanité. Des craintes partagées par certains industriels dans notre monde réel.

Cependant, de ces univers proviennent également certaines innovations qui permettraient d’améliorer notre quotidien, comme ces robots qui empruntent une célèbre fonction au T-1000, le robot métamorphe de Terminator.

Une inspiration biologique

Au-delà de l’inspiration fictionnelle, Otger Campàs, professeur à l’Institut Max Planck de biologie moléculaire et de génétique de Dresde, en Allemagne et chercheur sur l’étude indique s’être inspiré des cellules des embryons et leurs capacités à « s’organiser dans pratiquement n’importe quelle forme avec n’importe quelles propriétés physiques ».

Les chercheurs ont ainsi mis au point des robots équipés d’engrenages leur permettant de se déplacer et d’aimants pour rester attachés. En utilisant un système de réponse basé sur la lumière, ce collectif de robots peut ainsi « s’étirer » ou former un pont capable de supporter une charge de cinq kilos. Si ces derniers forment un cube, ils sont alors capables de supporter le poids d’un adulte pesant 70 kilos. « C’était l’idée de Terminator de changer de forme. C’était exactement ce que nous avions en tête », explique Campàs à Ars Technica.

Un défi de miniaturisation

« Nous sommes loin de l’expérience Terminator, je tiens à le préciser », souligne Campàs En effet, avant d’arriver aux capacités du T-1000, l’équipe de chercheurs doit, entre autre, faire face à un défi de miniaturisation. Pour le moment, les robots construits ont un diamètre de cinq centimètres, rendant l’expérience possible pour 20 robots, mais se compliquant s’il devait y en avoir plus d’attachés. Les principales difficultés pointées par l’équipe résultant de la taille que ce dernier prendrait et de l’alimentation requise pour le faire fonctionner. Actuellement, le modèle présenté par les chercheurs utilise des batteries lithium-ion leur donnant une autonomie de 30 minutes.

Plus une preuve de concept qu’un réel robot fonctionnel, ce prototype représente toutefois une avancée majeure vers la construction de robots polymorphes.