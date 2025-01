Ce petit robot chat refroidi votre boisson pour vous

Marre de vous brûler les lèvres en buvant votre thé ? L’entreprise Yukai Engineering a pensé à vous et dévoile un modèle de chat robot qui trouvera facilement sa place sur votre tasse.

Le Nékojita FuFu // Source : Yukai Engineering

Si le CES 2025 donne l’occasion à de nombreux constructeurs de présenter des produits très attendus, d’autres le sont beaucoup moins, mais répondent à des besoins tout aussi importants. C’est le cas de l’entreprise Yukai Engineering qui présente son adorable robot, le Nékojita FuFu, conçu pour souffler sur nos aliments et boissons trop chauds.

Donner sa langue au chat

Le Nékojita FuFu, dont le nom signifie « langue de chat » qui souffle en japonais, est initialement conçu pour les personnes ayant une forte sensibilité à la chaleur sur la langue, mais qui saura sans nul doute trouver sa place pour d’autres utilisateurs avec un design particulièrement attachant.

Selon l’entreprise, il est capable de refroidir vos boissons et de les faire passer de 88°C à 71°C, puis à 66°C en respectivement trois et cinq minutes. Ce petit robot en silicone est rechargeable via USB-C et dispose, pour l’instant, de huit modes de refroidissement allant entre autres d’un souffle puissant à un plus discret et continu ou encore par un système de souffle alterné. Yukai Engineering précise que ces modes sont encore en phase d’étude et que certains pourraient ne pas apparaître dans la version finale du produit.

Ce produit sera lancé en financement participatif à l’été 2025 et devrait coûter 25 dollars, soit environ 23 euros en conversion brute. Vous pouvez suivre les informations liées en vous rendant sur leur site internet pour ne pas manquer le lancement.