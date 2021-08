Smartphone, PC portable : pour la rentrée des classes, équipez-vous responsable avec Easy Cash

Envie d’aborder la rentrée prochaine sereinement et sans vous ruiner ? Easy Cash propose de nombreux objets de seconde main pour vous permettre d’équiper toute la famille. L’occasion de réaliser de jolies économies en consommant plus responsable.

Chaque année à la rentrée, les dépenses des ménages français grimpent en flèche. Avec un budget moyen établi à 814 euros pour un foyer abritant au moins un enfant scolarisé, et parfois l’envie de se faire un petit plaisir au sortir des vacances, la situation financière peut vite se dégrader.

Afin de limiter les dépenses, sans pour autant se priver, il existe toutefois une solution idéale : les produits de seconde main. L’occasion reste un excellent moyen d’acquérir des produits en excellent état, voire quasi neuf, pour une fraction de leur prix d’origine, et en évitant qu’ils ne dorment éternellement dans des placards.

Avec 20 ans d’expérience et plus de 120 magasins, Easy Cash est le leader français de l’achat et la revente de produits d’occasion. De quoi réaliser de très jolies affaires en cette période de rentrée, tout en favorisant l’économie circulaire.

Abordez la rentrée sereinement avec les occasions Easy Cash

La rentrée étudiante ou professionnelle est l’occasion pour de nombreuses personnes de se rééquiper. Que vous cherchez à changer de smartphone, à acquérir un nouvel ordinateur portable ou bien vous faire un petit plaisir en faisant l’acquisition d’une console de jeu dernière génération, vous pourrez assurément trouver votre bonheur chez Easy Cash. Le site web propose de nombreux produits high-tech :

Univers Téléphonie : pour trouver des smartphones (Samsung, Apple ou Xiaomi) d’occasion

Univers Informatique : pour trouver des ordinateurs portables, imprimantes, tablettes, souris… de seconde main

Univers Jeu vidéo : PlayStation 4, Switch, Gale Boy et autres jeux vidéo d’occasion et à tout petit prix.

Sur son site web, Easy Cash ne propose que des objets en bon ou parfait état, soit les plus hauts niveaux existants.

Parfait état : produits en très bon état, sans traces d’usures visibles, et disposant de tous ses accessoires d’origine.

produits en très bon état, sans traces d’usures visibles, et disposant de tous ses accessoires d’origine. Bon état : produits en bon état, possédant quelques traces d’usures visibles, et disposant de tous ses accessoires d’origine.

Le Samsung Galaxy S10+ à partir de 349,99 euros

Il est par exemple possible d’y découvrir le Samsung Galaxy S10+ à moins de 350 euros. Ce smartphone sorti en 2019 possède de sérieux atouts en sa faveur, en particulier côté performances. Propulsé par un Exynos 9820 qui lui permet d’assurer pour une utilisation de tous les jours, il brille surtout grâce à son écran.

Sa dalle OLED de 6,4 pouces dotée d’une définition QHD+, compatible HDR10+ offre un rendu des couleurs lumineux, et très fidèle. De quoi profiter pleinement, par exemple des clichés pris par l’excellent appareil photo qui l’équipe. Disponible d’occasion, en Grade B, il est actuellement vendu 349,99 euros chez Easy Cash.

Le MacBook Air 2015 à partir de 529,99 euros

Le MacBook Air 13 pouces de 2015 est aussi à l’honneur avec un prix légèrement supérieur à 600 euros en Grade A, le meilleur grade en termes d’état. Ce portable équipé d’un processeur Intel Core i5 de cinquième génération, de 8 Go de RAM et d’un GPU Intel HD Graphics 6000 est un compagnon de travail idéal pour les salariés comme pour les étudiants.

Doté d’une autonomie plus que confortable, il se démarque surtout grâce au design sobre et élégant d’Apple, et un encombrement minimum. En grade B, ce MacBook Air est vendu chez Easy Cash au tarif de 529,99 euros.

Des fournitures scolaires pour préparer la rentrée

Et si en cette veille de rentrée des classes vous avez besoin de fournitures scolaires spécifiques, sachez qu’Easy Cash propose aussi de nombreux produits susceptibles de vous intéresser, du manuel scolaire à la calculatrice.

Des produits, testés, contrôlés, et garantis un an

Avantage supplémentaire des achats d’occasion chez Easy Cash, chaque objet est garanti six mois. Une garantie qui s’étend à un an dès lors que vous faites partie du programme fidélité de l’enseigne. En cas de défaillance dans l’année suivant l’achat de votre objet, ou de non-conformité de l’objet, il est donc possible de le faire réparer, remplacer, ou bien rembourser.

Afin de rejoindre le programme fidélité d’Easy Cash, deux solutions :

En magasin : il suffit d’en faire la demande pour l’obtenir gratuitement

En ligne : il suffit de réaliser un achat sur le site web d’Easy Cash pour recevoir la carte de fidélité en même temps que l’objet acheté

Donner une seconde vie à vos objets en gagnant de l’argent : tout savoir sur la reprise Easy Cash

Chez Easy Cash, les objets que vous achetez ont été vendus par de particuliers. Vous aussi pouvez venir vendre vos biens en magasin ou sur le site easycach.fr. Une bonne occasion de réaliser un bénéfice en donnant une seconde vie aux objets qui dorment dans vos placards.

Si jamais vous souhaitez profiter des offres de reprise proposées par Easy Cash, rien de très compliqué. Il existe deux manières de procéder.

La première consiste à vous rendre dans la boutique la plus proche de chez vous pour rencontrer l’un des experts en achats qui s’y trouvent. Il établira alors un diagnostic complet de votre objet, et vous proposera un prix en fonction de son état général. Libre à vous ensuite d’accepter pour récupérer la somme en liquide.

La seconde méthode consiste à vous connecter sur le site d’Easy Cash et à choisir le type de produit que vous souhaitez revendre parmi la liste proposée.

Vous obtiendrez aussi une étiquette prépayée vous permettant de l’envoyer à un magasin Easy Cash par la Poste. Suite à la réception par le magasin, et après étude par leurs experts, vous recevrez un virement bancaire du montant de votre reprise.

Easy Cash reprend de nombreux produits en ligne, et en particulier tout ce qui touche à l’électronique. Si vous possédez des smartphones, ordinateurs, tablettes, appareils photo et autres consoles de jeu qui prennent la poussière dans un placard, n’hésitez pas à vous en séparer auprès d’Easy Cash.

Acheter et vendre d’occasion, c’est LA bonne résolution de la rentrée !