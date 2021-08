Galaxy Z Flip 3 : à 1059 euros, Samsung a enfin rendu le smartphone pliable accessible

Avec son tarif qui flirte avec les 1000 euros et une fiche technique sans concession, le Galaxy Z Flip 3 est le téléphone pliable le plus abordable jamais créé. Retour sur ce smartphone qui cache bien son jeu.

Présenté en grande pompe à l’occasion du dernier Galaxy Unpacked, la troisième itération du Galaxy Z Flip est désormais disponible à la vente, au prix de 1059 euros. Pour accompagner son lancement, Samsung propose de nombreuses offres :

Un bonus de 100 euros de reprise sur votre ancien smartphone ;

Un an de Samsung Care+ offert ;

Jusqu’à 150 euros pour tout achat d’un ou plusieurs accessoires éligibles ;

Véritable aboutissement de la démarche de Samsung visant à démocratiser les smartphones pliables, il allie robustesse et esthétique sans pour autant sacrifier ses performances.

Disponible aux alentours de 1000 euros, ce qui le classe parmi les terminaux haut de gamme, il n’en est pas moins le smartphone pliable le plus abordable jamais commercialisé par Samsung. Retour sur ce téléphone qui risque fort de (enfin) démocratiser l’usage des terminaux pliables.

Le clapet, un avantage plus qu’un simple gadget

Avec son Galaxy Z Flip 3, Samsung a fait une promesse simple : proposer un smartphone compact, à l’encombrement minimum, mais capable d’offrir tout le confort d’un appareil classique.

Un pari réussi grâce à son principal argument : son form factor pliable, qui permet à ce terminal de ne pas dépasser les 2 cm d’épaisseur lorsqu’il est fermé. Il devient ainsi très facile de le glisser dans une poche ou au fond d’un sac.

Côté usage, Samsung a pensé à tout. Lorsqu’il est plié, on peut consulter ses notifications, messages, ou changer le morceau de musique que l’on écoute grâce à un petit écran Super AMOLED de 1,49 pouce.

Une large bibliothèque de widgets permet ainsi de personnaliser l’usage de cet écran secondaire, qui sert aussi à afficher ce que voit la caméra arrière. Une nouvelle fonctionnalité qui permet de prendre des selfies avec la caméra arrière en toute simplicité.

L’écran pliable apporte aussi de nombreux avantages à ce téléphone : plié, il permet par exemple de profiter d’appels visios tout en laissant les mains libres, ou de stabiliser l’image lorsque l’on veut prendre une vidéo ou une photo de groupe.

Au-delà de son aspect nostalgique ou gadget, le clapet du Galaxy Z Flip 3 apporte véritablement quelque chose en termes d’usage, et présente l’aboutissement de la réflexion de Samsung sur le sujet.

Un design qui allie esthétique et robustesse

Avec cette troisième version de son Galaxy Z Flip, Samsung nous propose enfin un téléphone pliable parfaitement abouti.

Revêtement Gorilla Glass Victus, charnière renforcée, certification IPx8 (résistance à l’eau et aux éclaboussures) : Samsung à prêté un soin particulier à la robustesse de son téléphone qui est désormais prêt à affronter tous les aléas du quotidien.

Pour autant, le constructeur n’a pas non plus lésiné sur l’esthétique et les finitions de son téléphone. Il suffit de jeter un coup d’œil rapide au Galaxy Z Flip 3 pour se rendre compte que l’on est face à un téléphone premium.

Qu’il soit ouvert ou fermé, le dernier né de la gamme Flip en met plein les yeux. Des coloris pastels qui habillent la façade arrière au châssis en aluminium teinté en passant par un écran AMOLED de toute beauté, il impressionne sous tous les angles.

Un soin que l’on retrouve aussi côté logiciel avec l’interface One UI qui propose une expérience utilisateur tout à fait bluffante sur ce smartphone et ses particularités. Difficile de trouver une fausse note dans la proposition faite ici par Samsung.

Un smartphone compact, mais sans concession sur les performances

Si Samsung à réussi à réduire grandement le format de son téléphone, cela ne signifie pas pour autant que le constructeur à fait des concessions sur ses performances. En la matière, le Galaxy Z Flip 3 n’a rien à envier à son grand frère, le Galaxy Z Fold 3.

Sous le capot se trouvent ainsi un SoC Snapdragon 888 et 8 Go de RAM qui lui permettent d’assurer un usage quelle que soit l’utilisation demandée et pendant de nombreuses années. Le Galaxy Z Flip 3 s’en sortira très bien sur du jeu 3D, et pourra gérer sans aucun problème le multitâche grâce au Flex Mode.

Là ou Samsung frappe un grand coup, c’est avec l’écran de Z Flip 3. Une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui propose une image limpide, claire, et fluide, et dont la pliure centrale est si discrète qu’on l’oublierait presque.

Proposé aux alentours de 1000 euros, le Galaxy Z Flip 3 possède de solides arguments pour démocratiser les smartphones pliables auprès du grand public. Ce dernier ne s’y est d’ailleurs pas trompé si l’on en croit les derniers chiffres des précommandes communiqués par Samsung.

Le Z Flip 3 est disponible aujourd’hui

Sorti aujourd’hui, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est vendu à 1059 euros dans sa version 128 Go et 1109 euros dans sa version 256 Go sur la boutique du constructeur.

Pour l’occasion, Samsung propose plusieurs offres de lancement. Du 27 août au 30 septembre, pour tout achat d’un Galaxy Z Flip 3, il est possible d’obtenir 100 euros de reprise sur votre ancien smartphone. Vous pourrez aussi bénéficier d’un an de Samsung Care+ offert.

Du 27 août au 31 octobre, c’est une autre offre qui vous attend. Vous pourrez en effet bénéficier d’un remboursement allant jusqu’à 150 euros pour tout achat d’un ou plusieurs accessoires éligibles en même temps que votre Galaxy Z Flip 3.

La liste de ces accessoires inclut par exemple les écouteurs de la gamme Buds, le S-Pen ou encore les accessoires de charge rapide.