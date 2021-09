Moins de 350 euros pour le Nord 2 5G : 5 bonnes raisons de craquer sur le flagship killer de OnePlus

Avec le OnePlus Nord, OnePlus signait un véritable retour aux flagship-killers. Le OnePlus Nord 2 a affiné plus encore la recette. Lancé à 399 euros en juillet dernier, son prix vient de passer sous la barre des 350 euros dans différentes boutiques grâce à une ODR de 50 euros.

Sorti dans le courant de l’été et noté 8/10 dans nos colonnes, le OnePlus Nord 2 5G se positionne dans la droite lignée de son prédécesseur en offrant une très belle alternative aux smartphones premium pour une fraction de leur prix.

Proposé habituellement à 399 euros, le Nord 2 bénéficie actuellement d’une ODR de 50 euros qui le fait passer sous la barre des 350 euros dans sa version 128 Go chez la Fnac ou Darty. À noter que cette ODR est aussi valable pour la version 256 Go, qui passe à 449 euros au lieu de 499 euros en temps normal. Voilà pourquoi nous vous proposons de découvrir 5 bonnes raisons de choisir ce smartphone aussi bon sur le fond que sur la forme.

Le Oneplus Nord 2 en bref

Écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces

SoC MediaTek Dimensity 1200-IA et GPU Mali G77-MC9

Batterie 4500 mAh avec chargeur rapide 65W

Android 11 avec interface OxygenOS

Compatible 5G

#1 : Une dalle AMOLED 90 HZ pour un affichage parfait

Parmi les atouts du OnePlus Nord 2 5G se trouve incontestablement son écran. Cette dalle AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz lui permet un affichage fluide grâce à OxygenOS.

On saluera aussi la qualité de l’affichage des couleurs. Avec une couverture à 162 % du gamut sRGB et 108 % du gamut DCI-P3, autant dire que la fidélité est au rendez-vous, en dépit d’une légère tendance à tirer vers le bleu.

#2 : Des performances solides en toutes circonstances

OnePlus ne s’est pas moqué du monde avec la configuration de son Nord 2. Sous le capot, il est possible de découvrir un SoC MediaTek Dimensity 1200-IA et 8 Go de RAM, ce qui représente une nette évolution par rapport au OnePlus Nord 1.

De quoi lui permettre d’assurer dans tous les domaines. Que l’on fasse du jeu 3D, du multi-tâche ou bien que l’on souhaite simplement naviguer, l’expérience y est fluide, rapide et sans anicroches.

Il est ainsi capable de maintenir les 30 IPS durant une partie de Fortnite réglé en Épique avec la résolution 3D poussée à 100 %. Quelques concessions sur les graphismes permettront de passer à 60 IPS constante, pour une fluidité maximum, comme le prouvent les benchs réalisés durant notre test.

#3 : OxygenOS : une bouffée de fraîcheur pour l’interface

Avec ce terminal, OnePlus confirme son savoir-faire en matière d’interface. La présence d’OxygenOS sur le Nord 2 5G offre un degré de personnalisation incroyable grâce par exemple à la possibilité d’associer de nombreuses fonctionnalités à des gestes à réaliser sur l’écran.

On appréciera aussi grandement la fluidité de cette interface qui demeure réactive en toute circonstance, et tire le meilleur parti de la configuration installée pour offrir une expérience utilisateur parmi les meilleures du moment.

#4 : Une charge éclair avec le Warp Charge 65W

Équipé d’une batterie de 4500 mAh, ce OnePlus Nord 2 5G possède une autonomie solide qui tutoie les 10/12 heures en cas d’utilisation intense et les 20 heures dans un usage plus classique.

Le Nord 2 possède toutefois un atout de choc dans sa manche avec son chargeur Warp Charge 65 W. Une fois branché, il est capable de passer de 0 à 100 % en moins de 40 minutes.

# 5 : Le Flagship killer par excellence

Avec un prix de départ à 399 euros, et au regard de ses performances, le OnePlus Nord 2 5G est un smartphone qui a de sérieux atouts pour aller chasser sur les terres des smartphones premium. Grâce à sa dalle AMOLED, son processeur, et la qualité de son interface, il n’a rien à envier à des terminaux qui valent quelques centaines d’euros de plus.

Jusqu’au 26 septembre prochain, il est toutefois possible de bénéficier d’une réduction sur ce smartphone pour le faire passer sous la barre des 350 euros. En vous rendant chez Fnac, Darty, Sosh ou bien Orange, vous pourrez bénéficier d’une ODR de 50 euros dont vous pourrez découvrir toutes les modalités à cette adresse.