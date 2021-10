Le Xiaomi 11T Pro est déjà à un euro (+4 €/mois) chez Bouygues Telecom, voici comment obtenir ce tarif

Écran 120 Hz, charge 120 watts, Snapdragon 888 : le Xiaomi 11T Pro est le smartphone qui prend la tête de la course aux chiffres de la fin d'année 2021. Pour son lancement, il est proposé au prix d'un euro seulement (+4 €/mois) chez Bouygues Telecom avec un forfait mobile 5G Sensation 150 avec Avantages Smartphone.

Nouveau venu dans la gamme 11 de la marque chinoise, le Xiaomi 11T Pro est l’un des smartphones les mieux équipés de cette fin d’année. Entre son écran de grande qualité, ses performances de haut vol et sa charge ultra rapide, il coche toutes les cases du flagship de 2021.

Disponible à la vente depuis cette semaine, le Xiaomi 11T Pro profite déjà d’une remise promotionnelle chez Bouygues Telecom. En cumulant remise immédiate et offre de remboursement, le Xiaomi Mi 11T Pro descend au prix d’achat d’un euro (+4 €/mois) lors de la souscription à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone 150 Go. Une offre à ne pas manquer pour profiter d’un téléphone haut de gamme et du réseau 5G de l’opérateur.

Xiaomi 11T Pro : la course aux chiffres

Le Xiaomi 11T Pro mérite le titre du smartphone de la démesure. Pour son nouveau terminal, le groupe chinois a intégré les meilleurs composants que l’on puisse trouver en cette fin d’année 2021.

La charge la plus rapide

17 minutes : c’est le temps nécessaire pour que le Xiaomi 11T Pro passe de 0 à 100 % de batterie. Une petite prouesse permise par le chargeur de 120 watts inclut avec le smartphone. D’autant que la grande batterie de 5000 mAh offre déjà une autonomie généreuse. Avec un usage classique, vous pouvez rester un jour et demi loin d’une prise.

Un écran hautement rafraîchi

Xiaomi n’a utilisé que le meilleur pour l’écran de son 11 T Pro. Le terminal est équipé d’une dalle OLED de 6,67 pouces, Full HD+ et rafraîchit à 120 Hz. La dalle utilisée est bien calibrée (en mode normal), lumineuse et surtout très fluide. D’autant que le Xiaomi 11T Pro profite d’un taux de rafraîchissement adaptatif. Comptez sur 120 images par seconde lors du scroll sur vos applications préférées, mais beaucoup moins lorsque le contenu affiché est statique. De quoi économiser de la batterie en toute transparence.

Un processeur puissant

Enfin, le Xiaomi 11T Pro est équipé du processeur Snapdragon 888. Il s’agit du deuxième processeur le plus puissant que l’on puisse trouver sur un smartphone Android, juste après le Snapdragon 888 Plus. Au quotidien, il est difficile de mettre en défaut cette puce. La navigation entre les applications est parfaitement fluide, tandis que les jeux les plus gourmands s’exécutent sans ralentissement. Enfin, ce SoC rend le Xiaomi 11T Pro compatible avec le réseau 5G.

Le Xiaomi 11T Pro est déjà à un euro (+4 €/mois) : comment en profiter ?

Bouygues Telecom n’a pas attendu bien longtemps pour faire baisser le prix du Xiaomi 11T Pro. En effet, ce smartphone haut de gamme est déjà proposé au prix plancher d’un euro (+ 4 €/mois) lors de la souscription à un forfait 5G Sensation 150 Go avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom. Voici comment obtenir ce tarif préférentiel :

Entrer le code LGJ100 dans le panier pour obtenir 100 euros de remise immédiate

dans le panier pour obtenir 100 euros de remise immédiate Remplir ce formulaire pour bénéficier d’une offre de remboursement (par virement) de 70 euros

Le Xiaomi 11T est lui aussi en promotion, avec ce même tarif d’un euro, mais cette fois sans mensualités supplémentaires. Ces tarifs préférentiels sont valables jusqu’au 2 novembre.

Le forfait mobile 5G Sensation 150 Go en détail

Pour accompagner le Xiaomi 11T Pro, Bouygues Telecom vous propose un forfait mobile très généreusement équipé. Déjà compatible 5G, voici ce que comprend chaque mois le forfait Sensation 150 Go avec Avantages Smartphone :

150 Go de données mobiles depuis la France, dont 100 Go utilisables en Europe, les DOM, la Suisse, les États-Unis et le Canada

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse, les États-Unis et le Canada

Une 2e carte SIM internet pour un second appareil (tablette, montre, etc.)

Internet illimité le week-end (3 mois offerts)

Ce forfait mobile premium est proposé à 39,99 euros par mois la première année, puis 54,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Et si vous êtes déjà client Bbox, une remise de 6 euros s’applique sur votre facture mensuelle.