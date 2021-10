Sony annoncera un mystérieux nouveau smartphone le 26 octobre prochain

Plutôt discret ces deux derniers mois sur le segment mobile, Sony dévoilera un nouveau smartphone le 26 octobre prochain. Et pour une fois, le mystère reste complet quant au modèle attendu.

Si les fuites nous éclairent souvent en détail sur les smartphones à venir avant même leur annonce (souvent au point de nous gâcher la surprise), on se demande bien ce que nous prépare Sony. La firme a partagé une invitation pour un évènement le 26 octobre prochain. On sait qu’il sera voué à l’annonce d’un smartphone — difficile de rater la mention Xperia sur le carton — mais l’on ignore quel modèle pourrait y être présenté. Car sur le segment mobile, le calendrier de Sony ne donnait pas vraiment l’impression qu’une nouveauté supplémentaire pourrait être dévoilée durant l’automne.

La division mobile de la marque a en effet lancé en août son flagship Xperia 1 III, suivi récemment du Xperia 5 III — toujours sur le haut de gamme. Fin août au Japon, mais sans évènement tapageur, la firme avait également dévoilé son Xperia 10 III, cette fois sur le milieu de gamme.

Sony veut dégainer un smartphone supplémentaire

Dans ces conditions, difficile d’imaginer l’arrivée d’un modèle Mark IV sur le haut de gamme, il est beaucoup trop tôt et Qualcomm n’a pas encore annoncé son nouveau Snapdragon 898, dont le nom n’est d’ailleurs même pas encore confirmé. La piste d’un nouveau Xperia milieu de gamme mérite d’être prise au sérieux, mais Sony pourrait se contenter d’une annonce en catimini pour ce type de produit… plutôt que de sortir l’artillerie lourde avec un évènement dédié, du teasing et tout le toutim.

Reste une piste, celle d’un possible Xperia Pro II. Pour rappel l’appareil avait été annoncé début 2020 pour finalement arriver presque un an plus tard aux États-Unis à un tarif de 2500 dollars. Il était alors équipé d’un Snapdragon 865 vieillissant. Ce modèle pourrait donc être remanié pour passer sur un Snapdragon 888, par exemple, mais encore faut-il le considérer comme un smartphone à part entière. Sony l’avait en effet plutôt présenté comme un écran externe OLED et 4K, avec modem 5G mmWave, voué aux caméramans pour de la diffusion en direct.

Dans tous les cas, nous serons vite fixés sur les plans de Sony : le 26 octobre… c’est dans une semaine et demie.