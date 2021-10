Huawei annonce son Enjoy 20e, un nouveau smartphone à petit prix

Huawei a dévoilé en Chine un nouveau smartphone à prix contenu : l'Enjoy 20e. Très classique pour un mobile à moins de 150 euros, l'appareil se décline toutefois en deux variantes intégrant chacune un processeur différent.

Ce n’est pas avec l’Enjoy 20e que Huawei créera la surprise. Annoncé cette semaine en Chine, le nouveau smartphone abordable de la marque se démarque assez peu de la concurrence. Il offre toutefois un rapport équipement / prix honnête et a la particularité d’être décliné en deux versions : l’une, « standard », équipée d’un SoC MediaTek Helio P35 ; l’autre, un peu plus avancée, d’un Kirin 710A.

Ces deux versions se distinguent aussi sur le plan de la mémoire vive embarquée et du stockage. Le modèle équipé du Helio P35 se limite ainsi à 4 Go de RAM pour 64 ou 128 Go de stockage, tandis que la mouture dotée du Kirin 710A passe à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace.

Deux modèles : l’un sous Android, l’autre sous HarmonyOS

Même dynamique pour le logiciel, qui ne sera pas le même en fonction du modèle choisi : Android 10 et EMUI 10 pour le premier, HarmonyOS 2 pour le second. Comme le note, GSMArena, l’Enjoy 20e le plus abordable ne change donc pratiquement pas face à son prédécesseur l’Enjoy 10e. L’appareil se contente simplement d’intégrer un capteur d’empreintes à son dos en reprenant presque tout le reste à l’identique.

Quelle que soit la version choisie, l’Enjoy 20e embarque une batterie de 5 000 mAh, un double module photo arrière composé d’un capteur principal de 13 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. À l’avant, dans un petit encart en goutte d’eau, se loge une caméra selfie de 8 Mpx. Côté affichage, on trouve un banal écran LCD HD+ de 6,3 pouces.

L’atout de l’appareil est son prix réduit. En version Helio P35, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, l’Enjoy 20e est lancé à 999 yuans (soit un peu moins de 135 euros hors taxes). Pour passer à 128 Go, il faut cette fois tabler sur 1 199 yuans (un peu plus de 160 euros HT). Le tarif du modèle le plus avancé, regroupant un SoC Kirin 710A, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage n’a toutefois pas encore été précisé. On ignore par ailleurs si l’appareil arrivera jusqu’en France.