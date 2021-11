Le Samsung Galaxy S21 baisse à 49 € (+8 €/mois) grâce à cette offre

En ce moment, SFR propose une belle palette d’offres sur de très bons mobiles accompagnés d’un forfait 120 Go 5G. Parmi les smartphones proposés à des prix abordables, le Samsung Galaxy S21 passe à seulement 49 euros (+8 €/mois pendant 24 mois).

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S21 a tout ce dont un bon mobile haut de gamme a besoin en 2021 : un très bel écran avec un taux de rafraîchissement élevé, une autonomie généreuse, un excellent appareil photo et évidemment la compatibilité avec la 5G. Bonne nouvelle pour ceux qui hésitaient à s’offrir ce très bon mobile lors de sa sortie, grâce à SFR, il chute à 49 euros (+8€/mois pendant 24 mois) et il s’accompagne d’un forfait 5G très généreux en data.

Le Galaxy S21 : le concentré du meilleur de Samsung

Avec ce modèle, Samsung offre un très bon rapport qualité/prix. Considéré comme la porte d’entrée du haut de gamme, il propose une fiche technique qui n’a rien à envier aux produits plus haut placés. Il a d’ailleurs été noté 9/10 par la rédaction de Frandroid lors de son test.

Samsung a ainsi équipé son S21 d’un très bel écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette belle taille d’écran permet ainsi de profiter de contenus vidéo confortablement, et les 120 Hz promettent une fluidité hors pair, même dans des conditions d’utilisation exigeantes comme le jeu mobile.

Du côté des performances, c’est sur un SoC Exynos 2100 qu’il faut compter, un très bon processeur made in Samsung. À cela on ajoute 8 Go de RAM et au choix 128 ou 256 Go de mémoire. Si cette configuration vous garantit à la fois une très bonne fluidité de navigation et un espace de stockage suffisant, il faut souligner que pour ce modèle, Samsung n’a pas prévu d’emplacement pour une carte microSD.

Côté photo, le Galaxy S21 dispose d’un très bon triple module dont le capteur principal de 12 mégapixels fait des merveilles. Il est complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un zoom hybride x3 de 64 mégapixels. Une belle configuration qui assure des images de qualités en toutes circonstances.

On remarque également la présence de l’interface OneUI qui est l’une des plus complètes sur le marché à l’heure actuelle. Intégrant parfaitement Android, elle s’adapte pour offrir à l’utilisateur une expérience des plus agréables. On retrouve le mode sombre apparu avec Android 11, ainsi qu’une large palette de possibilités de personnalisation des menus du smartphone.

Autre force enfin de Samsung : le constructeur promet trois ans de mises à jour majeures sur ce mobile. Et le constructeur est souvent parmi les premiers servis dans les mises à jour Google. Acheter un Galaxy S21 5G est ainsi l’assurance de posséder un smartphone qui durera longtemps.

Android 12 devrait d’ailleurs arriver prochainement, et la gamme S21 sera la première à en profiter. Cette mise à jour ira de pair avec l’arrivée de OneUI 4 dont vous pourrez également profiter sur votre tout nouveau Galaxy S21.

Proposé habituellement aux alentours de 800 euros, l’offre de SFR permet de faire chuter le prix du smartphone à 49 € (+8 €/mois) après un remboursement de 50 € euros. Il est accompagné d’un forfait riche en data.

Un bon smartphone ne va pas sans un bon forfait

Pour accompagner le Galaxy S21, SFR propose le forfait 120 Go 5G. Très complet, il est proposé à 28 euros par mois pendant la première année, avant de passer à 43 euros par mois, le tout avec engagement de 24 mois. Le forfait comprend ainsi en France métropolitaine :

120 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine

Appels illimités, SMS & MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. MMS illimités vers la France métropolitaine.

À l’étranger, vous bénéficiez de :

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

On note enfin que pour toute souscription au forfait 120 Go 5G, vous bénéficiez automatiquement du bonus smartphone qui intègre notamment la garantie d’un prix de reprise lors du renouvellement de votre smartphone ou encore le prêt gratuit d’un téléphone en cas de perte, casse ou vol.

Si vous vous êtes laissé tenter par cette offre, mais que le changement d’opérateur vous rebute, pas de panique, aujourd’hui la procédure est extrêmement simple puisque c’est à votre nouvel opérateur de se charger de la portabilité. Tout ce que vous aurez besoin de lui communiquer pour finaliser la procédure est votre numéro RIO en plus de vos coordonnées et de votre numéro. Pour le reste, il s’occupera de tout, et vous n’aurez qu’à attendre votre nouvelle carte SIM.