Voici la nouvelle manière dont Xiaomi veut garder votre smartphone au frais

Une boucle misant sur la capillarité pour capter la chaleur des composants et la disperser dans les zones plus froides du smartphone. C'est le concept Loop LiquidCool Technology présenté par Xiaomi pour refroidir efficacement ses prochains appareils.

Comme sur PC portables, l’ajout de puces puissantes à nos smartphones implique des besoins plus importants en termes de dissipation thermique. Pour garder ses futurs mobiles au frais malgré leur montée en puissance, Xiaomi a conçu un nouveau système de refroidissement inspiré des solutions utilisées dans l’aérospatial. Son nom ? Loop LiquidCool Technology. Cette boucle, conçue pour séparer air chaud et liquides de refroidissement, réussit à refroidir un smartphone en utilisant les principes de capillarité et de condensation.

Ce système élaboré, qui fonctionne en circuit fermé, tire notamment parti d’un caloduc circulaire et complexe composé d’un évaporateur, d’un condenseur, d’une chambre de recharge, et de canaux séparés voués au gaz et à l’agent liquide. Les premiers appareils Xiaomi à profiter de cette Loop LiquidCool Technology arriveront au cours du second semestre 2022.

Une usine à gaz qui veut du bien à votre smartphone

Comme le précise Gizmochina, sur smartphones, les systèmes de refroidissement conventionnels, basés sur des chambres à vapeur, ne disposent pas de canaux séparés pour les gaz et les liquides. Par conséquent, le gaz chaud et les liquides froids se mélangent et s’obstruent mutuellement. Le système de Xiaomi s’attaque directement à ce problème.

Si l’on se penche plus en détail sur le système adopté par la marque chinoise, l’évaporateur (placé à proximité des sources de chaleur) contient l’agent liquide réfrigérant qui s’évapore en gaz lorsque le smartphone chauffe (en utilisation intensive ou en gaming par exemple). Aidé par un flux d’air, le gaz est ensuite diffusé vers le condenseur, où il se condense pour retrouver une forme liquide. Le liquide obtenu est alors absorbé par de minuscules fibres contenues dans la chambre de recharge, pour remplir à son tour l’évaporateur… et ainsi de suite. Le système est donc autonome.

Pour le rendre plus efficace, Xiaomi le combine à une valve de Tesla, dont la particularité de permettre au liquide de passer uniquement dans un sens à travers l’évaporateur. Les gaz, eux, sont bloqués et ne peuvent pas aller en sens inverse. Cette valve permet de décupler l’efficacité du dispositif.

Xiaomi explique que sa technologie Loop LiquidCool peut s’ajouter à n’importe quel design interne de smartphone, tout en permettant de gagner de la place pour la batterie ou les modules caméra, par exemple. Mais surtout, ce système est jusqu’à deux fois plus efficace que des systèmes classiques à chambre à vapeur, avance la marque.

Dans une vidéo de présentation, Xiaomi confronte deux smartphones en jeu 3D sur Genshin Impact : un Xiaomi Mix 4 classique, contre un Mix 4 « custom », équipé justement de ce nouveau système. Ce dernier se montre jusqu’à 5 degrés moins chaud que son acolyte. Des promesses que nous aurons surement l’occasion de vérifier par nous-mêmes sur les prochains smartphones du géant chinois.

