Le Xiaomi Poco M4 Pro est à peine lancé qu’il passe déjà sous les 200 euros

Ça y est, le Xiaomi Poco M4 Pro est officiel et il propose du sérieux : un bel écran FHD+ 90 Hz, une batterie monstre de 5000 mAh avec charge rapide 33 W, un appareil photo de 50 Mpx et la 5G, le tout pour moins de 200 euros grâce aux promotions d'AliExpress.

Xiaomi vient de présenter son tout nouveau smartphone de la gamme Poco : le Poco M4 Pro. Situé sur un secteur tarifaire d’entrée de gamme, le géant chinois frappe encore une fois très fort en offrant une fiche technique musclée qui va chatouiller des mobiles concurrents placés sur des tarifs bien plus élevés.

Un très bon processeur pour un très bon smartphone

C’est l’une des belles surprises de ce smartphone signé Xiaomi : il embarque le processeur MediaTek Dimensity 810, le dernier SoC du fabricant de puces sorti cet été. Pensé pour les mobiles abordables, il est gravé en 6 nm et bénéficie de la compatibilité 5G. Sa finesse de gravure lui permet un gain d’autonomie substantiel et la 5G lui permet tout simplement d’être compatible avec la nouvelle norme de réseau mobile. Deux points forts qui manquaient à une grande majorité des smartphones d’entrée de gamme.

Couplée à ce tout nouveau processeur, la batterie propose elle aussi des caractéristiques musclées. D’une capacité de 5000 mAh et compatible avec une charge rapide 33 watts, nul doute qu’elle est suffisamment grande pour tenir une grosse journée d’utilisation. Branchée à un chargeur, elle peut passer de 0 à 100 % en moins d’une heure.

Deux capteurs photo pour assurer les meilleurs clichés

L’autre grand atout de ce smartphone abordable repose indéniablement sur son module photo. Le Poco M4 Pro dispose en effet de deux capteurs, dont un principal de 50 mégapixels qui offre ainsi une belle définition d’image. Le second de 8 mégapixels est réservé à l’ultra grand-angle, une première pour un Poco M.

On note aussi que le capteur principal s’équipe de plusieurs modes spécifiques très appréciables comme le mode nuit, timelapse, kaléidoscope, ou encore slow motion.

Pour le reste de la fiche technique, le Poco M4 Pro offre des fonctionnalités plus que correctes pour un smartphone de sa gamme. On note ainsi :

la présence d’un bel écran de 6,6 pouces FHD+ de 90 Hz, parfait pour les jeux mobiles et la navigation

deux configurations : 4 Go de RAM + 64 Go de stockage ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage

une mémoire qui s’offre une rallonge jusqu’à 1 To (via la présence d’un slot microSD)

un capteur d’empreinte digitale sur le côté

À qui recommander ce smartphone ?

Fort par sa fiche technique complète et faible en prix, le Poco M4 Pro 5G c’est en quelque sorte avoir le beurre et l’argent du beurre. Pour un prix raisonnable inférieur à 230 euros dans sa version la plus basique, il offre des prestations très appréciables.

Il convient parfaitement à un utilisateur qui souhaite une bonne endurance et une charge rapide. Il s’adresse aussi à ceux qui veulent une navigation fluide dans les menus ou qui souhaitent profiter de leurs services de streaming préférés, le tout à un prix intéressant.

AliExpress lance une offre de lancement imbattable, comment en profiter ?

Pour le lancement du smartphone, AliExpress propose une très belle promotion. Le Poco M4 Pro est initialement proposé à 229,90 euros pour la version 4+64 Go et à 269,90 euros pour la version 6+128 Go.

Grâce à une promotion, la version 4+64 Go est proposée à 199,90 euros, et la version 6+128 Go baisse à 219,90 euros.

Si vous ajoutez à cela le code 11AE30, le Poco M4 Pro passe pour la version 4+64 Go à 169,90 euros et chute à 189,90 euros pour sa version la plus musclée.