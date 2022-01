Les OPPO Find X3 Pro et Reno6 sont au plus bas pour les soldes, et ils sont livrés avec des cadeaux

Quelle que soit la taille de votre porte-monnaie, Boulanger propose pendant les soldes des packs OPPO pour chaque profil : le premier contenant le très bon Reno6 vient accompagné d’un Google Nest Mini alors que le Find X3 Pro se pare d’une OPPO Watch 46mm. Le tout à des tarifs planchers.

Pendant les soldes, Boulanger propose deux packs avec les meilleurs smartphones OPPO du moment : l’indétrônable Find X3 Pro ainsi que le très bon Reno6. Ces deux appareils haut de gamme viennent dans un pack contenant respectivement une montre connectée OPPO Watch 46mm et un Google Nest Mini. Le tout à prix contenu puisque le pack Reno6 est proposé à 449 euros et le pack Find X3 Pro est affiché à 899 euros.

OPPO Find X3 Pro : l’un des meilleurs smartphones de l’année 2021

Il a reçu l’une de nos meilleures notes cette année avec un très bon 9/10. Et pour cause, l’OPPO Find X3 Pro a toute la panoplie d’un smartphone premium. Il y a d’abord son très bel écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. De quoi profiter de tous vos contenus sans vous soucier de la fluidité. On note également que l’écran du Find X3 Pro est extrêmement bien calibré. Un atout pour ceux qui veulent profiter du jeu mobile au maximum et aux photographes amateurs de retouches qui apprécieront la justesse colorimétrique.

À l’arrière, le quadruple module photo fait lui aussi des merveilles. Le capteur principal et l’ultra grand-angle profitent d’une définition de 50 mégapixels. Le téléobjectif caracole à 13 mégapixels et l’objectif microscopique propose un bon 3 mégapixels, ainsi qu’un anneau lumineux, parfait pour la photographie ultra rapprochée.

La puissance est également au rendez-vous pour ce OPPO Find X3 Pro puisqu’il s’équipe d’une puce Snapdragon 888, de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. Il profite enfin de la très attendue charge SuperVOOC 65W qui vous permet de passer de 0 à 100 % de batterie en moins de 40 minutes.

Pour l’accompagner, le pack Boulanger propose une belle OPPO Watch 46 mm. L’un de ses atouts est de tourner sous WearOS, assurant une parfaite cohésion avec les applications Google. Pour le reste, l’OPPO Watch 46mm est une montre connectée parfaite pour le quotidien. Elle assure le suivi quotidien des notifications, appels et rappels ainsi que le suivi sportif de toutes vos activités même les plus extrêmes puisqu’elle est étanche 5ATM. Elle est enfin dotée d’une batterie qui lui permet de tenir jusqu’à 21 jours d’affilée en mode économie d’énergie.

L’ensemble est proposé à 899 euros. En temps normal, l’OPPO Find X3 Pro est vendu à 1149 euros et son prix passe rarement sous la barre des 1000 euros. Une très belle opportunité non seulement d’avoir cet excellent smartphone à tarif réduit, mais également de s’équiper d’une montre connectée de qualité pour pas un centime.

OPPO Reno6 : le meilleur rapport qualité/ prix du moment

Sur la gamme Reno, OPPO se place sur un marché très concurrentiel du milieu de gamme, et le constructeur réussit parfaitement l’exercice avec le Reno6.

Avec un design qui tranche dans les codes du genre, l’équipementier propose un smartphone aux formes plus rectangulaires et aux couleurs scintillantes. Le Reno6 dispose ainsi d’un écran AMOLED de 6,4 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, très pratique pour assurer une navigation fluide.

Son SoC Dimensity 900 le place également dans le haut du panier des smartphones milieu de gamme et assure une belle puissance en toutes circonstances. Plutôt généreux dans la configuration, vous pourrez profiter de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. Côté autonomie, la charge SuperVOOC 65W est au rendez-vous et offre une performance un peu supérieure au Find X3 Pro en assurant un passage de 0 à 100 % en à peine 30 minutes.

Côté photographie enfin, le capteur principal offre une définition de 64 mégapixels, l’ultra grand-angle affiche 8 mégapixels et l’objectif macro en propose 2. Une configuration très honorable qui s’enrichit de modes de prises de vue exclusives comme le mode Portrait Pro en photo et vidéo qui accentue le flou d’arrière-plan pour détacher votre sujet de son environnement.

Habituellement vendu au prix de 499 euros, le pack Boulanger OPPO Reno6 bénéficie d’une réduction de 10 % et passe sous la barre des 450 euros. Il vient par ailleurs avec le fameux Google Nest Mini, qui avait obtenu la note de 9/10 dans nos colonnes. Compact et efficace, l’Assistant connecté made in Google trouvera sa place dans votre salon et se contrôle sans encombre depuis l’OPPO Reno6. Un starter pack qui va vous libérer les mains et du temps à la maison.