Le prix du Pixel 6 baisse enfin : 3 raisons de craquer pour le meilleur smartphone de Google

C’est le bon moment pour craquer pour le Google Pixel 6. Il bénéficie actuellement de 40 euros de remise immédiate, faisant chuter son prix à 609 euros seulement. Avec le Pixel 6, Google a sûrement sorti l'un de ses meilleurs smartphones, voici pourquoi c'est une offre à ne pas manquer

Lancé à la fin du mois d’octobre dernier, le Google Pixel 6 s’est tout de suite imposé comme le flagship avec l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Non seulement c’est un smartphone ultra-polyvalent, puissant et doué en photo, mais en plus son tarif de lancement était sous la barre des 650 euros. La rédaction de Frandroid notait ainsi dans son test : « son prix ultra agressif en fait clairement le meilleur rapport qualité-prix entre 500 et 800 euros ».

Pour la première fois depuis son lancement, son tarif vient de baisser. Jusqu’au dimanche 27 mars, le Google Pixel 6 bénéficie en effet de 40 euros de réduction immédiate chez Boulanger. Son prix passe ainsi de 649 euros à 609 euros. C’est le meilleur prix vu actuellement sur le dernier smartphone de Google.

Voici trois raisons qui expliquent pourquoi c’est l’un des meilleurs smartphones que l’on peut vous conseiller actuellement.

L’un des meilleurs photophone de 2022

C’est bien simple, le Pixel 6 est aujourd’hui le meilleur photophone que vous trouverez aux alentours de 600 euros. Contrairement à bon nombre de ses concurrents, le Pixel 6 ne possède pourtant « que » deux capteurs photo dans son dos : un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur avec objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Il n’a pas besoin de plus, ces deux capteurs font tout simplement des miracles. En plein jour, le Pixel 6 est capable de retranscrire n’importe quelle scène à la perfection : les photos sont détaillées et nettes, même quand la lumière est difficile.

Mention spéciale également au mode portrait du téléphone, qui possède un cachet reconnaissable entre tous : l’effet bokeh est parfaitement marqué et les visages se détachent toujours avec beaucoup de naturel. Sur Instagram, on arrive rapidement à reconnaître quand le portrait provient d’un Pixel tant l’effet est réussi.

La photo de nuit est également un domaine dans lequel le Pixel 6 excelle : le rendu est très naturel et les ambiances authentiques. Contrairement à nombre de ses concurrents, les photos ne sont pas saturées en couleurs artificielles.

Le Pixel 6 dispose également d’un Mode Nuit bluffant, à utiliser dans des situations vraiment sombres. La photo ci-dessous, prise avec un Pixel 6, parle d’elle-même : ce smartphone voit tout simplement mieux que des yeux humains en très basse luminosité.

Pixel 6 sans mode nuit Pixel 6 avec mode nuit

Ce qui est le plus remarquable avec le Pixel 6, c’est que les photos de cette qualité se retrouvent généralement sur des appareils vendus entre 800 et 1200 euros. Une telle polyvalence est inédite sur un smartphone vendu aujourd’hui 609 euros.

Un smartphone performant et intelligent

L’excellence en photo n’est pas une première dans la gamme Pixel, ça a même été la marque de fabrique des précédents Pixel de Google. Pour ce Pixel 6, les équipes de Google sont allées encore plus loin en concevant un smartphone à la fiche technique haut de gamme.

Le Pixel 6 embarque donc tous les composants attendus d’un bon smartphone premium de 2022 : un écran Amoled de 6,4 pouces de définition Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels) à 90 Hz, 128 Go d’espace de stockage, une batterie de 4614 mAh et pour animer tout cela une puce unique sur le marché, le Google Tensor.

Il s’agit d’un SoC, le cœur de la puissance du téléphone, conçu spécifiquement pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro par les ingénieurs de Google. Les résultats qu’il a produits lors de nos tests sont impressionnants pour une première. Si l’on s’en tient aux performances brutes, le SoC Google Tensor égale globalement les meilleures puces haut de gamme des smartphones actuels. Lors de son test, Frandroid soulignait ainsi “la fluidité exemplaire du Pixel 6”, due en grande partie à cette puce.

Mais le Google Tensor n’est pas un SoC comme les autres. C’est une puce qui brille dans le domaine de l’IA et de la reconnaissance de photo. C’est ce qui explique en partie pourquoi ce smartphone est aussi bon en photo… mais aussi en traduction, reconnaissance d’images, de musiques ou encore de couleurs. Si l’interface du Pixel 6 s’adapte aux couleurs de votre fond d’écran, c’est en partie grâce à elle.

Le meilleur suivi logiciel sur un smartphone Android

Une fiche technique conçue par les équipes de Google, c’est bien. Mais que la couche logicielle soit directement gérée par les équipes derrière Android, c’est encore mieux.

L’interface et le suivi des mises à jour font en effet partie des plus gros points forts du Pixel 6. La promesse de Google à ce sujet est alléchante : 5 ans de mises à jour de sécurité et 3 ans de mises à jour d’Android minimum. Aucun autre constructeur aujourd’hui ne propose un tel suivi logiciel sur ses smartphones.

Ce suivi exemplaire est l’assurance d’avoir un smartphone doté des dernières mises à jour de sécurité en permanence et de bénéficier durant les trois prochaines années des mises à jour majeures d’Android. Le Pixel 6 est un smartphone pensé pour durer : vous ne le changerez pas dans deux ans parce qu’il sera devenu obsolète.

40 euros de réduction sur le Google Pixel 6 jusqu’au 27 mars

Le Google Pixel 6 est disponible au prix de 609 euros (version 128 Go) au lieu de 649 euros dans deux coloris : Gris Océan ou Noir Carbone. Si vous le commandez chez Boulanger, le marchand français propose en plus 4 mois d’abonnements gratuits à Spotify.