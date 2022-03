L’iPhone SE 2022 profite déjà de 50 euros de remise avec un forfait mobile 5G

Après deux ans de bons et loyaux services, l'iPhone SE vient d'être renouvelé par Apple. La marque propose maintenant un smartphone encore plus puissant, meilleur en photo, et surtout compatible 5G. Et justement, Bouygues Telecom l'affiche en promotion avec l'un de ses forfaits compatibles avec la nouvelle génération de réseau mobile.

Ne vous fiez pas à son châssis compact, l’iPhone SE de nouvelle génération est l’un des smartphones les plus puissants que vous pouvez trouver sur le marché. Cette année, l’iPhone le plus abordable profite d’une compatibilité avec le réseau 5G. Une aubaine pour profiter pleinement de l’offre de lancement Bouygues Telecom.

L’opérateur vous permet déjà d’économiser 50 euros sur le prix de l’iPhone SE 2022 avec un forfait 5G de 150 Go grâce à une ODR. Son prix d’achat passe ainsi à 1 euro seulement, ce à quoi il faut ajouter une mensualité de 8 euros par mois pendant 2 ans.

À qui se destine l’iPhone SE 2022 ?

Aux personnes désirant découvrir l’univers iOS sans en payer le prix fort ;

à celles et ceux qui n’arrivent pas à oublier le bouton physique de l’iPhone ;

aux personnes qui cherchent avant tout un smartphone durable.

iPhone SE 2022 : du neuf sous le capot

L’iPhone SE de 2022 ressemble trait pour trait à la précédente génération. Pour la simple et bonne raison que l’évolution la plus importante se trouve à l’abri des regards. Le nouvel iPhone profite de la toute dernière puce mobile d’Apple : l’A15 Bionic, compatible 5G. Celle-ci n’apporte pas seulement un gain de puissance considérable, elle permet également à l’iPhone SE d’être bien plus à l’aise sur la partie photo, grâce à un traitement de l’image bien meilleur. Même s’il n’a qu’un seul capteur photo arrière, l’iPhone SE se débrouille très bien sûr la partie photo.

Enfin, l’iPhone SE profite de la même intégration à l’écosystème Apple que les iPhone les plus premium. On retrouve ainsi les mêmes fonctionnalités de Siri comme la traduction à la volée, ou encore la synchronisation entre tous vos appareils. Le suivi exemplaire de la marque en matière de mise à jour est aussi de la partie. L’iPhone SE est conçu pour être mis à jour de nombreuses années.

Un châssis éprouvé, mais efficace

Soyons réaliste, l’iPhone SE 2022 fait figure d’OVNI sur le marché des smartphones actuels tant son design est différent. Il reprend le look de l’iPhone 8, avec des bordures présentes, mais surtout un bouton physique. Ce dernier accueille le capteur d’empreintes TouchID, pour déverrouiller son smartphone en un claquement de doigts, ou encore payer vos courses avec Apple Pay. L’iPhone SE 2022 profite toutefois d’une nouveauté intéressante : le Ceramic Shield. Ce matériau introduit avec l’iPhone 12 offre une résistance accrue aux chutes.

Sur la face avant, l’écran LCD de 4,7 pouces offre une très belle reproduction des couleurs. Il est également assez lumineux pour être consulté en plein soleil. Surtout, sa petite taille offre à l’iPhone SE un format très compact. C’est un téléphone que vous pouvez utiliser très facilement à une main, dans un marché où les concurrents font toujours plus grands, mais difficilement praticables.

L’iPhone SE : déjà 50 euros de remise

Jusqu’au 27 mars, Bouygues Telecom propose une belle baisse de prix sur l’iPhone SE 2022 avec un forfait Sensation 150 Go 5G, une offre de remboursement abaissant son prix de 50 euros. Finalement, le prix d’achat chute à 1 euro, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 2 ans.

Le forfait mobile qui accompagne l’iPhone SE 2022 est particulièrement généreux. Il s’agit du Sensation 150 Go déjà compatible 5G dans les zones couvertes. Voici ce qu’il contient chaque mois :

150 Go de données mobiles ;

dont 80 Go depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse ;

une deuxième carte SIM internet pour un deuxième appareil.

Le forfait mobile Sensation 150 Go est proposé à 29,99 euros la première année, puis 48,99 euros, avec un engagement de deux ans.