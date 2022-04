Le Xiaomi 12 à 55 euros (+8 €/mois) : comment profiter de la très belle offre de Bouygues Telecom

Officialisé en fin d’année dernière, le Xiaomi 12 est désormais disponible en France, et en particulier chez Bouygues Telecom qui l’a fait entrer dans la rotation des mobiles proposés avec ses forfaits Sensation. L’occasion d’obtenir une jolie ristourne, puisqu’il tombe à 55 euros en souscrivant le forfait Sensation 150 Go proposé par l’opérateur.

Avec ses forfaits Sensation, Bouygues Telecom vous propose une gamme de forfaits premiums qui bénéficient d’un avantage majeur : le Bonus Smartphone. Avec lui, vous pouvez récupérer les mobiles les plus en vue du moment à prix réduit, et profiter d’avantages exclusifs pour ces derniers. En ce moment, l’opérateur vous propose par exemple d’obtenir le tout récent Xiaomi 12 pour 55 euros seulement en souscrivant à son forfait Sensation 150 Go.

Vendu officiellement au prix de 899 euros, ce téléphone bénéficie de plusieurs mécaniques pour faire baisser sa facture, la principale étant la souscription du forfait Sensation 150 Go pour les 24 prochains mois. Vous bénéficierez ensuite d’un remboursement de 50 euros à valoir après votre achat, et d’une offre de reprise de votre ancien smartphone s’élevant à 100 euros. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi 12 et le forfait Sensation 150 Go.

Xiaomi 12 5G : le meilleur du flagship de Xiaomi a prix abordable

Version plus abordable du Xiaomi 12 Pro (à qui nous avons attribué un très bon 8/10), le Xiaomi 12 “classique” adopte de nombreux points communs avec son grand frère. Afin de faire baisser la facture, le constructeur a fait quelques menues concessions, en particulier au niveau de sa taille. Avec une dalle de 6,2 pouces et à peine 8,2 mm d’épaisseur pour 180 grammes, il fait figure de poids plume, mais dégage une impression rassurante de solidité. Et ce n’est pas étonnant, puisque sa façade arrière est recouverte d’un verre Gorilla Glass Victus laissant pleinement apparaître les différents coloris de la gamme.

Grâce à son format compact, le Xiaomi 12 bénéficie d’une excellente prise en main, et se révèle très confortable à l’usage, en particulier pour tout ce qui touche au visionnage. Il faut dire que Xiaomi n’est pas allé à l’économie avec ce modèle 12 : la dalle AMOLED dotée d’une définition de 2400 par 1080 pixels bénéficie aussi d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est la norme pour les smartphones haut de gamme actuels.

Si l’on observe de près la fiche technique proposée par ce Xiaomi 12, on s’aperçoit que le constructeur a fait les choses bien : Snapdragon 8 Gen 1 (l’un des processeurs les plus puissants du moment), 8 Go de RAM et stockage de 256 Go sont à l’ordre du jour, tout comme une jolie batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 67 watts. De quoi gérer sans souci la plupart des tâches que vous lui confierez au quotidien, y compris les jeux les plus gourmands.

Terminons enfin en mentionnant la partie photo de ce Xiaomi 12. C’est un triple capteur emmené par un objectif principal à 50 mégapixels et suppléé par un ultra grand-angle 13 mégapixels et un objectif macro 5 mégapixels qui vous attend sur la façade arrière. Il bénéficie en outre du CyberFocus, un outil permettant de gérer le focus automatique afin de suivre le visage ou le corps d’un sujet, et le garder net y compris en mouvement.

Découvrez les avantages du forfait Sensation 150 Go avec Avantage Smartphone

Pour accompagner ce smartphone premium, Bouygues propose de l’associer avec l’un de ses meilleurs forfaits mobiles. Avec ses offres Sensation, Bouygues propose des forfaits premium parmi les plus complets du marché, généreux en data, et bénéficiant d’avantages non négligeables.

Le forfait Sensation 150 Go en bref :

150 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

Appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

Deuxième carte SIM internet offerte.

À ces prestations s’ajoutent aussi de nombreux bonus liés à votre mobile grâce à la formule Avantage Smartphone. Outre la réduction substantielle qui vous permet d’obtenir le Xiaomi 12 à 55 euros, vous pourrez aussi bénéficier d’une facilité de paiement sans aucun frais supplémentaire. En cas de pépin, que ce soit un vol, une perte, une panne ou un dégât quelconque, vous pourrez bénéficier du prêt d’un mobile gratuitement ainsi que d’une réduction de 30 % sur la réparation de votre téléphone chez WeFix, l’enseigne partenaire de Bouygues.

Actuellement, le forfait Sensation 150 Go est proposé avec un engagement de deux ans à 31,99 euros la première année, et 47,99 euros l’année suivante. Et si jamais vous êtes déjà client Bbox, vous obtiendrez une ristourne immédiate de 6 euros sur la facture mensuelle, qui vous permettra de ne payer que 25,99 euros les 12 premiers mois, et 42,99 euros durant l’année suivante. Comme quoi, la fidélité, ça paye.

Pour obtenir le Xiaomi 12 à 55 euros, vous devrez respecter quelques étapes :