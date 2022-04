Design robuste et double écran : le Doogee S98 n’est vraiment pas un smartphone comme les autres

Disponible depuis quelques jours chez les e-commerçants, le Doogee S98 dénote dans le paysage des smartphones. Un téléphone robuste au design atypique qui laisse une question en suspens : à qui se destine ce smartphone à double écran ?

Un véritable couteau suisse. Voilà comment on pourrait qualifier le Doogee S98. Entre son second écran intégré au dos de l’appareil, sa coque épaisse, sa caméra nocturne et ses diverses applications de mesures préinstallées, ce smartphone est pour le moins atypique. Faisons le tour du propriétaire de ce smartphone vraiment pas comme les autres.

Un smartphone qui en plus peut se targuer d’offrir un prix accessible puisqu’il est proposé actuellement au prix de 328 euros chez AliExpress. Mais à qui s’adresse-t-il ?

La robustesse comme maître-mot

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Doogee S98 tranche avec l’esthétique des smartphones actuels. Il est épais (15,5 mm) et plutôt lourd (320 grammes). Ses bords sont très anguleux et sa coque allie acier et caoutchouc. Pourquoi un tel choix alors que les téléphones ont tendance à s’affiner ? Tout simplement pour la robustesse.

Le Doogee S98 peut se vanter d’être l’un des smartphones les plus résistants du marché. Il peut résister à une chute de 1,50 m, aux éclaboussures, aux rayures, aux chocs et même à une immersion dans 1,50 mètre d’eau. Car oui, le Doogee S98 est certifié IP68, IP69K (résistant à des pressions élevées et au nettoyage vapeur) et MIL-STD810G. Cette dernière est une norme imaginée par l’armée américaine pour contrôler la résistance de son matériel.

De même, l’écran LCD de 6,3 pouces (de définition FHD+) est recouvert de verre Corning Gorilla Glass. Il est donc plus résistant aux microrayures et aux chutes. La taille du téléphone ne le rend pas moins agréable à prendre en main et vous n’aurez surtout pas peur de le casser.

Un second écran pour améliorer l’ergonomie

L’autre chose qui saute aux yeux lorsque l’on regarde le Doogee S98 est la présence d’un petit écran au cœur du module photo. Cette dalle circulaire de 1,3 pouce vous permet, comme pour une montre connectée, de garder certaines informations importantes directement sous les yeux.

En tapotant deux fois sur l’écran, vous pouvez afficher l’heure, contrôler la musique en cours de lecture ou gérer le réveil matin. De même, vous pouvez vérifier la progression du chargement du téléphone ou décrocher en cas d’appel.

Un ajout qui permet de gagner du temps lorsque vous voulez consulter rapidement des informations simples sans avoir à déverrouiller votre appareil.

Le smartphone parfait pour les randonnées

Au regard du reste de sa fiche technique, le Doogee S98 va à l’essentiel. Il mise ainsi sur une puce MediaTek Helio G96, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une configuration qui n’aura aucun souci à faire tourner la plupart des applis, mais qui ne vous permettra pas de jouer aux jeux vidéo. Mais ce n’est pas ce que l’on attend de ce téléphone qui se destine avant tout aux amateurs d’activités en plein air ou aux professionnels qui travaillent sur des chantiers.

Et cela se ressent du point de vue du logiciel puisque le Doogee S98 regorge d’applications utiles au quotidien. On pense notamment au sonomètre, au niveau, à la boussole, au fil de plomb virtuel (pour vérifier la verticalité d’une structure) ou encore du rapporteur pour calculer l’angle. Autant d’outils qui plairont aussi bien aux bricoleurs qu’aux randonneurs.

Autre point fort qui plaira aux aventuriers : son énorme autonomie. Le Doogee S98 s’appuie sur une batterie de 6 000 mAh, ce qui lui offre une endurance de 2 à 3 jours avec un usage normal. Autant dire que vous pouvez partir en week-end rando’ sans avoir peur de vous retrouver sans téléphone au bout de 24 heures.

Même la photographie n’est pas en reste. Outre son capteur principal de 64 mégapixels et son objectif grand-angle de 8 mégapixels, le Doogee S98 embarque une caméra nocturne conçue par Sony de 20 mégapixels. De quoi photographier votre environnement avec précision lors de vos escapades nocturnes. Enfin, le Dooge S98 intègre le Google Play Store et tourne nativement sous Android 12.

L’ultime force du Doogee S98 est son prix. Les téléphones robustes ont tendance à faire exploser la facture, un travers que n’a pas le Doogee S98 puisqu’il est proposé à 328 euros chez AliExpress.