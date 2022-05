L’OPPO Find X5 Lite tombe à un prix jamais atteint avec ce forfait 150 Go compatible 5G

Jusqu'au 21 juin 2022, Bouygues Telecom vous propose d'obtenir l'OPPO Find X5 Lite au tarif riquiqui de 1 euro (+4 euros/mois pendant 24 mois) avec un forfait mobile Sensation. Une offre généreuse pour un smartphone qui en a sous le capot.

Petit dernier de la gamme X5, l’OPPO Find X5 Lite n’en est pas moins un produit bourré de qualités. Écran AMOLED 90 Hz, double capteur photo optimisé avec mode portrait Pro, charge SUPERVOOC 65 W… bref, l’OPPO Find X5 Lite allie performances et tarif contenu. En ce moment, il est d’ailleurs à un prix très réduit grâce à Bouygues Telecom. Il est possible de l’obtenir pour la somme de 1 euro (+4 € par mois pendant 24 mois) avec un forfait 5G de 150 Go. Une offre généreuse qui se termine le 21 juin 2022.

Un design qui ne passe pas inaperçu

La gamme Find X est, chez OPPO, synonyme de produits premium et l’OPPO Find X5 Lite ne fait pas exception à la règle. Avec son bel écran AMOLED de 6,43 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’OPPO Find X5 Lite tient très bien en main et offre une dalle couvrant la quasi-totalité de la face avant du mobile.

Le smartphone offre en outre deux coloris avec des reflets subtils : Noir Stellaire et Bleu Étoilé. Point fort du mobile, son dos d’aspect mat ne retiendra aucune trace de doigts.

La photographie au centre de l’OPPO Find X5 Lite

S’il y a bien un art dans lequel OPPO est passé maître (ou presque), c’est bien la photographie. Le Find X5 Pro n’avait déjà rien à prouver avec un triple module quasiment imbattable, et sur son cadet, OPPO reprend plusieurs caractéristiques du modèle fer-de-lance.

On retrouve ainsi un triple capteur 64+8+8 mégapixels performant, mais également quelques modes photo et vidéo qui donneront à vos prises de vue un côté professionnel.

Parmi eux, le mode Pro que l’on retrouve sur l’ensemble de la gamme ainsi qu’un mode stabilisation en vidéo qui vous permettra de filmer des séquences fluides, même dans des situations mouvementées. L’autofocus en vidéo enfin, vous permettra de ne jamais perdre la mise au point sur votre sujet principal. Un outil plus qu’utile lorsque l’on est dans le feu de l’action.

Plus autonome que jamais

Dans le feu de l’action d’ailleurs, on ne voit pas toujours le niveau de batterie chuter. Avec l’OPPO Find X5 Lite, le problème ne devrait pas se poser. Non seulement il dispose d’une batterie de 4 500 mAh mais également de la charge rapide SUPERVOOC 65 W permettant de passer de 0 à 100 % en moins de 31 minutes.

Une optimisation de la charge propre à l’interface ColorOS 12 dont est équipé l’OPPO Find X5 Lite. Outre les nombreuses possibilités de personnalisation, la surcouche du constructeur offre pléthores d’améliorations allant de pair avec Android 12. Deux modes se démarquent particulièrement : « Super économie d’énergie » et « Super veille de nuit » pensés pour que l’OPPO Find X5 Lite fonctionne au ralenti et conserve sa batterie.

Pour le reste, l’OPPO Find X5 Lite bénéficie d’un SoC MediaTek Dimensity 900 ainsi que de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage (extensible jusqu’à 1 To). De quoi naviguer sans accroc et profiter de tous vos fichiers sans vous soucier de la place qu’ils prendront. Un processeur qui offre également une compatibilité avec le réseau 5G.

Comment profiter de l’OPPO Find X5 Lite à 1 €/mois (+4 €/mois pendant 24 mois)

Si l’OPPO Find X5 Lite vous fait de l’œil, sachez que vous pourrez vous l’offrir pour la modique somme d’un euro (+4 €/mois pendant 24 mois). En effet, jusqu’au 21 juin 2022, le mobile, affiché chez Bouygues à 51 euros, bénéficie d’une offre de remboursement de 50 euros. Pour bénéficier d’un tel tarif, l’offre est couplée au très bon forfait Sensation 150 Go proposé à 33,99 euros pendant les 12 premiers mois, puis 48,99 euros pour les 12 mois suivants.

Dans ce forfait généreux en data, vous pourrez profiter de :