Vous pouvez utiliser ce smartphone pendant une semaine grâce à sa batterie de 21 000 mAh

Probablement inspiré d'une batterie de perceuse électrique à laquelle on aurait rajouté un écran et un SoC, l'Oukitel WP19 a pour ambition de servir de smartphone. Avec une batterie de 21 000 mAh, il est censé avoir une semaine d'autonomie.

C’est Android Authority qui rapporte la sortie du Oukitel WP19, qui se démarque de nombreux autres smartphones par son immense batterie. Si vous vous plaigniez de la faible autonomie de votre smartphone, celui-là devrait faire l’affaire, vraiment (probablement au détriment des performances et du design).

Une autonomie qui fait rêver

Oukitel déclare que son WP19 peut durer une semaine maximum avec sa batterie. Le téléphone peut fonctionner pendant 36 heures en lecture vidéo, 123 heures en écoute de musique, 122 heures en appel et jusqu’à 2 252 heures en veille (soit un peu plus de trois mois). Mieux qu’un groupe électrogène.

Une batterie qui peut vous servir à plusieurs usages puisque la charge peut être inversée, ce qui veut dire que vous pouvez recharger tout un tas d’objets : écouteurs, montre connectée, trottinette électrique, voiture électrique (sauf peut-être ces deux derniers quand même).

L’Oukitel WP19 peut être rechargé en 27 W en filaire ; cela équivaut à quatre heures de recharge pour aller de 0 à 100 %. C’est long, mais selon Android Authority, une heure de charge équivaut à une journée d’utilisation, ce qui n’est pas trop mal.

Par rapport à la taille de ce smartphone, nous ne connaissons pas exactement ses dimensions, mais disons qu’elles sont comparables à celles d’une batterie externe, puisque c’en est (en partie) une.

Que donne l’Oukitel WP19 sur le hardware ?

Ce smartphone ne sert pas uniquement de cale-porte, il peut aussi servir de… smartphone. Il est équipé d’un SoC Mediatek Helio G95 4G, comparable au Snapdragon 720G, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage extensibles. Côté écran, c’est une dalle LCD FHD+ d’une taille de 6,78 pouces pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Sur la partie photo, on trouve trois caméras à l’arrière, avec le capteur principal de 64 Mpx, le capteur de nuit de 20 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx (qui doit être incroyable… ou pas). La caméra frontale possède un capteur de 16 Mpx. Outre cela, on trouve du NFC, du Bluetooth 5.0 et ce téléphone Oukitel tourne avec Android 12 et les services Google. En plus, il possède un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Bien que l’Oukitel ne soit étonnamment pas vendu à Castorama ou à Leroy Merlin compte tenu de sa forme de brique, il est cependant disponible sur AliExpress au prix de 687,81 euros à l’heure où nous écrivons. Nous ne vous conseillons évidemment pas d’acheter ce smartphone, les bandes de réseau dont il est équipé n’étant pas forcément compatibles avec celles utilisées en France. Par ailleurs, Oukitel étant une marque « de niche », difficile d’avoir des garanties sur les mises à jour du système d’exploitation et/ou de sécurité ; de même pour le service après-vente, comme le rappelle Android Authority.

