Le POCO F4 vient de sortir, et vous pouvez déjà faire baisser son prix de 50 euros

Le POCO F4 est l’une des deux nouveautés que le constructeur nous réserve pour l’été. En attendant sa sortie le 27 juin, on vous propose de découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur le nouveau flagship de la marque, et les offres qui l'accompagnent.

C’est durant sa conférence de mi-année, diffusée ce jeudi en direct sur Twitch, que POCO a dévoilé les deux prochains smartphones de son catalogue : le POCO X4 GT et le POCO F4. Et si le X4 GT devrait encore se faire désirer quelques semaines, le F4 sera lui disponible dans nos linéaires dans les prochains jours.

À cette occasion, POCO a mis en place une page de lancement exceptionnelle qui permettra de faire baisser le prix du téléphone le jour de sa sortie, et d’obtenir des cadeaux exclusifs. Mais seulement si la communauté de fans de POCO se mobilise. On vous explique le fonctionnement en fin d’article. Dans l’intervalle, nous vous proposons de découvrir tout ce qu’il faut savoir sur le F4, le nouveau smartphone premium de POCO.

POCO F4 : avec un F comme Flagship

Avec son F4, POCO est bien décidé à aller chasser sur le terrain des smartphones premium, tout en conservant le positionnement tarifaire qui a fait son succès. De prime abord, le F4 laisse entrevoir une plastique plutôt agréable avec un châssis fin (à peine 7,7 mm d’épaisseur) aux tranches plates et aux bords arrondis. La façade arrière accueille un module photo rectangulaire bien plus discret que celui du POCO X4.

La façade avant de son côté arbore une dalle AMOLED de 6,67 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz, et d’un mode « lumière du soleil » qui permet à l’affichage de rester impeccable même au contact direct des rayons du soleil. Un écran de qualité donc et qui offre au POCO F4 un affichage réactif et fluide en toute circonstance. Point intéressant, le capteur photo frontal est intégré à l’écran grâce à un poinçon d’à peine 2,76 mm, soit l’un des plus petits du marché.

Côté fiche technique, POCO a misé sur un classique éprouvé avec un Snapdragon 870 et entre 6 et 8 Go de RAM selon les modèles. Il bénéficie en outre d’un système de refroidissement LiquidCool 2.0 qui limite efficacement la surchauffe du SoC afin de ne jamais perdre en efficacité, quel que soit l’usage et son intensité. Afin de compléter cette panoplie, le POCO F4 dispose d’une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 67 W du constructeur, qui lui permet de se recharger à 100 % en moins de 40 minutes.

Terminons enfin cette petite présentation avec un point sur la partie photo. Le POCO F4 abrite un triple capteur qui s’articule autour d’un capteur principal à 64 mégapixels suppléé par un ultra grand-angle à 8 mégapixels et un capteur macro à 2 mégapixels. Il bénéficie en outre d’une stabilisation optique, d’un mode nuit, de la réduction de bruit, et s’avère capable d’enregistrer des vidéos en 4 K.

Réduction, cadeaux : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’opération de lancement du POCO F4

Comme nous vous l’avons déjà indiqué un peu plus haut, POCO a décidé de vous gâter pour la sortie de son F4. En ce moment, et jusqu’au 1er juillet à 12h59 précises, la communauté POCO peut faire baisser le prix du POCO F4. Il suffit de se rendre sur la page de l’évènement pour y déposer un like. S’ils sont assez nombreux, vous pourrez alors atteindre le palier ultime, débloquant une remise immédiate de 50 euros. De sorte que :

le POCO F4 8 + 256 Go passe de 449,90 euros à 399,90 euros avec la réduction de 50 euros obtenue par les like ;

le POCO F4 6 + 128 Go passe de 399,90 euros à 349,90 euros avec la réduction de 50 euros obtenue par les like.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que les premiers acheteurs (dans la limite des stocks disponibles) du POCO F4, bénéficieront gratuitement du « POCO-Combo », un pack empli de cadeau. Il se compose en effet d’une paire de POCO Buds Pro Genshin Impact Edition et d’une POCO Watch, pour une valeur totale de 159,98 euros. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous souhaitez obtenir le POCO F4 à prix réduit, et avoir une chance de repartir avec de jolis cadeaux pour compléter votre panoplie.