Bientôt des pubs sur l’écran de verrouillage de votre smartphone ? La tendance se profile à l’horizon

L'écran de verrouillage de votre smartphone est un endroit central. Les publicitaire aimerait bien y ajouter leur contenu pour le mettre en avant.

Depuis longtemps, l’écran de verrouillage du smartphone sous Android est un endroit central et hautement personnalisable. Du côté de l’iPhone, c’est la mise à jour vers iOS 15 qui va permettre d’ajouter des widgets sur l’écran de verrouillage du smartphone et ainsi personnaliser l’expérience. C’est donc une partie du système qui est au centre de l’attention désormais, et cela a pu donner des idées. La firme Glance prépare un lancement aux Etats-Unis avec comme objectif de vendre des publicités pour l’écran de verrouillage.

Samsung et Xiaomi dans les premiers partenaires ?

Glance est un service qui propose un écran de verrouillage pré-installé aux marques, qui va ensuite pouvoir vendre de l’espace d’affichage aux régies publicitaires pour générer de la revenue. Comme l’écran de verrouillage est la première chose que l’on voit en allumant son smartphone, il s’agit d’un espace à très forte valeur. Il s’agit d’une filiale de l’entreprise indienne InMobi déjà bien installé en Asie où fabricants commercialisent des smartphones avec Glance.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le groupe InMobi compte parmi ses partenaires les fabricants Samsung et Xiaomi. On peut donc imaginer que certains appareils de ces derniers pourraient recevoir Glance à terme, on pense notamment aux smartphones vendus les moins cher. Google est également un investisseur dans l’entreprise. Le géant américain est toujours intéressé par les dernières nouveautés en matière de publicité.

Le service serait désormais en négociation avec les opérateurs américains pour préparer le lancement aux Etats-Unis dans les prochains mois. Le public américain passe encore beaucoup par les opérateurs pour l’achat de leurs smartphones. C’est donc un intermédiaire de choix pour Glance puisque les opérateurs peuvent eux aussi pré-installer des applications sur un smartphone.

Pour l’utilisateur évidemment, le service ne doit pas afficher seulement de la publicité. On parle aussi d’un flux d’actualité et de contenus vidéos comme les dernières bandes-annonces de films ou de série, ou des recettes de cuisine.

Glance serait déjà proposé en Europe sur quelques produits, mais il ne fait aucun doute qu’un lancement aux Etats-Unis pourrait donner de nouvelles ailes au service et lui permettre de se généraliser dans nos régions.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.