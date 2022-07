Vente flash : les promos sur les smartphones sont bientôt terminées chez Bouygues Telecom

Les grandes offres estivales de Bouygues Telecom touchent bientôt à leur fin. Il ne reste que quelques jours pour profiter de petit prix sur les meilleurs appareils haut de gamme du moment, iPhone 13 et Samsung Galaxy S22 compris.

La vente flash de Bouygues Telecom arrive à son terme. Jusqu’au 10 juillet, l’opérateur vous permet de réaliser de belles économies lors de l’achat d’un smartphone accompagné d’un forfait mobile Sensation. Découvrez comment profiter de ces promotions en cumulant remises immédiates et offres de remboursement.

L’iPhone 13 avec 170 euros de remise

Difficile de prendre en défaut l’iPhone 13 tant Apple s’est fendu d’un appareil polyvalent. Aussi à l’aise pour prendre des photos et vidéos que pour jouer à des jeux gourmands, il s’agit d’un excellent smartphone à tout faire. Surtout, les appareils mobiles Apple profitent d’une expérience logicielle aux petits oignons. L’interface iOS 15 est fluide, rapide et généreuse en réglages, notamment concernant la vie privée. Sorti en 2021, l’iPhone 13 est aussi un smartphone conçu pour durer, en partie grâce à la généreuse politique d’Apple en matière de mises à jour.

L’iPhone 13 profite d’une double promotion avec un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. Il y a d’abord une remise immédiate de 100 euros, ainsi qu’une offre de remboursement de 70 euros. Au total, cette baisse de prix fait passer le prix de l’iPhone 13 à 449 euros, avec une mensualité de 8 euros pendant deux ans.

L’iPhone 11 reconditionné profite également d’une promotion avec le forfait Sensation 90 Go. Son prix passe à seulement 1 euro, avec une mensualité de 8 euros durant deux ans.

Le Samsung Galaxy S22 avec 200 euros de remise

On peut qualifier le Samsung Galaxy S22 de concurrent direct à l’iPhone 13, mais avec une interface Android. Ici aussi, le constructeur délivre une copie quasi parfaite qui convient à l’immense majorité des utilisateurs. L’écran, l’interface One UI 4 et la triple caméra sont d’excellente facture. Surtout, le design du Samsung Galaxy S22 s’approche de la perfection. Le téléphone est compact, léger, mais aussi très joli et très agréable en main.

En cumulant remise immédiate de 100 euros et offre de remboursement du même montant, le Samsung Galaxy S22 descend au prix de 109 euros en compagnie d’un forfait Sensation 90 Go. Ce à quoi il faut ajouter une mensualité de 8 euros pendant 24 mois.

Le Xiaomi 11T avec 170 euros de remise

Fidèle à sa tradition, Xiaomi délivre un smartphone à l’excellent rapport qualité-prix avec son 11T. Cette référence cumule les caractéristiques de téléphones haut de gamme, à commencer par l’écran. Il s’agit d’une dalle OLED de 6,67 pouces qui dispose d’un taux de rafraichissement mesuré à 120 Hz, et avec un pic lumineux élevé. En résultent un affichage des plus fluide et une lecture confortable même en plein soleil. Le Xiaomi 11T profite aussi d’une charge très rapide de 67 watts. De plus, vous n’avez besoin de le charger qu’une trentaine de minutes pour profiter d’une grosse journée d’utilisation.

C’est simple, le Xiaomi 11T descend au prix plancher de 1 euro, avec une mensualité de 7 euros par mois, en compagnie d’un forfait Sensation 90 Go. Si son tarif descend si bas, c’est grâce à une remise immédiate de 70 euros et une offre de remboursement de 100 euros.

Le forfait Sensation 90 Go en détail

Toutes ces offres promotionnelles sont valables avec le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. Les forfaits Sensation sont les plus complets de l’opérateur et intègrent des avantages que les offres low cost n’ont pas, comme la compatibilité avec la 5G. Ainsi, chaque mois, le forfait Sensation 90 Go contient :

90 Go de données (4G ou 5G) en France ;

appels et SMS illimités en France, et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse ;

50 Go de données utilisables en Europe, DOM, Andorre et la Suisse ;

une 2e carte SIM internet pour un second appareil (montre connectée, tablette, etc.) ;

divers avantages, comme le prêt gratuit d’un téléphone en cas besoin, ou 30 % de remise sur la réparation de votre smartphone chez WeFix.

Le forfait Sensation 90 Go est proposé avec un engagement de 24 mois. Il est affiché à 18,99 euros la première année, puis 35,99 euros ensuite.