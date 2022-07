Plus Days : AliExpress aussi baisse le prix de ses meilleurs produits Xiaomi et Roborock

En ce moment, AliExpress tient ses Plus Days. Une période riche en promotions sur son catalogue, en particulier sur les produits Roborock et Xiaomi. Petite sélection des meilleures offres à réaliser dans les jours qui viennent.

Après les Single Days, AliExpress nous réserve un nouvel évènement riche en offres en tout genre avec ses Plus Days. Jusqu’au 14 juillet prochain, vous pourrez découvrir une ribambelle de produits à prix réduit grâce à un dispositif spécial impliquant codes de réduction et autres coupons.

AliExpress oblige, de nombreuses offres vous attendent sur les produits issus des catalogues de Xiaomi et Roborock. L’occasion de découvrir des aspirateurs robots à prix réduits, mais aussi de jolies réductions sur des smartphones, tablettes et autres ventilateurs connectés. Pour l’occasion, nous avons décidé de vous présenter les offres les plus intéressantes du moment.

Les offres Xiaomi et Roborock en bref :

le Redmi Note 11 à 165 euros avec le code de réduction PLUS8010 ;

; le Redmi Note 11 Pro à 207 euros avec le code de réduction PLUS8010 ;

; le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à 60,99 euros avec le code de réduction PLUS506 ;

; le Roborock S7 à 405 euros avec le code de réduction PLUS8010 ;

; le Roborock Q7 Max à 333 euros avec le code de réduction PLUS8010 ;

; le Roborock Q7 Max+ à 505 euros avec le code de réduction PLUS8010.

Réductions et codes promo : découvrez le dispositif des Plus Days d’AliExpress

Pour ses Plus Days, AliExpress a mis les petits plats dans les grands et a concocté un dispositif spécial pour vous permettre de réaliser de jolies économies. Pour commencer, le commerçant a décidé de vous proposer des réductions pouvant grimper jusqu’à 50 % sur de multiples produits.

Ensuite, AliExpress vous invite à utiliser des codes promo vous permettant d’obtenir une réduction supplémentaire en fonction de vos dépenses :

avec le code PLUS202 , vous obtiendrez 2 euros de réduction à partir de 20 euros d’achats ;

, vous obtiendrez 2 euros de réduction à partir de 20 euros d’achats ; avec le code PLUS506 , vous obtiendrez 6 euros de réduction à partir de 50 euros d’achats ;

, vous obtiendrez 6 euros de réduction à partir de 50 euros d’achats ; avec le code PLUS8010, vous obtiendrez 10 euros de réduction à partir de 80 euros d’achats.

Sachez enfin qu’AliExpress vous garantit une livraison rapide en 3 à 12 jours pour tout produit acheté durant les Plus Days.

Les Redmi Note 11 et 11 Pro dès 165 euros

Sorti en début d’année, le Redmi 11 avait la lourde tâche de prendre la succession du Redmi Note 10, l’un des meilleurs terminaux de l’année passée sur son segment. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Xiaomi a rempli son pari en proposant un smartphone qui reprend les forces de son prédécesseur, tout en apportant quelques nouveautés bien senties. À tel point que nous lui avons octroyé la note de 9/10 lorsque nous l’avons testé.

Côté design, le Redmi Note 11 conserve globalement les lignes du Note 10 avec à peine quelques changements, comme l’apparition de bords plats et de légères modifications au niveau du capteur photo. Pour le reste, on demeure en terrain connu avec une jolie prise en main et un design sobre, presque classique.

Il se démarque en revanche grâce à sa très belle dalle OLED 90 Hz de 6,43 pouces qui change radicalement la donne. Très réactive, elle offre aussi un rendu des couleurs particulièrement fidèle ainsi qu’une jolie luminosité, y compris lorsque le soleil frappe dessus.

Le reste de la fiche technique est tout aussi satisfaisant grâce à la présence d’un Snapdragon 680 déjà éprouvé maintes fois. La charge rapide de 33 W associée à une batterie 5000 mAh confère à l’ensemble une jolie autonomie au quotidien et la capacité à retrouver 90 % de batterie en à peine une heure.

Durant les Plus Days, le Redmi Note 11 est proposé au très bon prix de 165 euros en cumulant la réduction proposée par AliExpress et le coupon de réduction PLUS8010.

Ces Plus Days sont aussi l’occasion de découvrir le Redmi Note 11 Pro en promotion à 207 euros avec le code PLUS8010. Pour rappel, ce smartphone est une version plus puissante du Redmi Note 11 classique, qui dispose d’un SoC Helio G96 et arbore un écran de 6,67 pouces.

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à 60,99 euros

AliExpress et Xiaomi pensent à vous avec la canicule qui approche en vous invitant à découvrir le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à prix réduit. Ce ventilateur connecté n’a qu’un seul but : vous rafraîchir et vous simplifier la vie.

Pour ce faire, il peut compter sur une hélice à doubles pales qui lui permet non seulement de brasser l’air sur près de 14 mètres, mais aussi de produire une brise naturelle et douce. Ajustable à tous les niveaux (rotation à 140°, ajustement de la puissance sur 100 niveaux, réglage de la hauteur du pied), il s’avère aussi peu gourmand en énergie.

Sachez enfin que le Smart dans le nom de cet appareil n’est pas volé. Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 dispose de fonctionnalités connectées très complètes. Avec l’application Mi Home tout d’abord, qui vous permettra de régler à la fois la vitesse de rotation des pales, mais aussi, par exemple, d’activer ou non la rotation de la tête du ventilateur. Mais aussi de commander très simplement votre ventilateur à la voix grâce à sa compatibilité avec Google Home et Alexa.

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 est actuellement proposé au tarif de 60,99 euros grâce au code de réduction PLUS506.

Le Roborock S7 à 407 euros

Le Roborock S7 est incontestablement l’un des aspirateurs robots possédant le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible sur le marché, comme la noté la rédaction de Frandroid à l’occasion de son test. Roborock n’a pas lésiné sur les fonctionnalités embarquées à bord de son appareil pour en faire une véritable machine à nettoyer.

Son atout principal ? Sa serpillière. Pour l’occasion, le constructeur a développé une toute nouvelle serpillière utilisant un système de vibrations soniques capable de frotter les sols jusqu’à 3000 fois par minute pour détacher les saletés les plus incrustées. Intelligente, cette serpillière est aussi capable de se surélever afin d’éviter les tapis dans le but de ne pas les mouiller.

La partie nettoyage est complétée par un système d’aspiration performant culminant à 2500 Pa et une brosse entièrement en caoutchouc particulièrement efficace et ayant le mérite de se nettoyer en un tournemain.

Côté navigation, Roborock a opté pour un capteur LiDAR précis qui permet au S7 de dresser une carte très précise des lieux qu’il a à nettoyer. Grâce à l’application dédiée, vous pourrez ensuite délimiter les pièces, indiquer les différents types de sols ou encore programmer des routines de nettoyage et surveiller ce dernier en toute simplicité.

En ce moment, et grâce au code PLUS8010, vous pourrez obtenir le Roborock S7 à 407 euros.

Les Roborock Q7 Max et Q7 Max+ à partir de 333 euros

Avec sa série Q, Roborock propose des aspirateurs robots équipés de fonctionnalités premium, dont certaines directement héritées de la prestigieuse gamme S, avec un positionnement tarifaire bien moins élevé.

Le Q7 Max reprend ainsi à son compte le système de navigation LiDAR de son grand frère pour assurer une couverture hors pair de votre logement. Ses capteurs précis lui permettent aussi d’éviter aisément les obstacles se dressant sur son chemin, tandis que sa brosse est capable de se surélever lorsque le besoin s’en fait sentir (notamment pour passer sur des tapis ou des câbles un brin gênants).

Si le Roborock Q7 Max est lui aussi équipé d’une serpillière, elle ne partage toutefois pas des fonctionnalités de vibrations soniques du S7. Elle bénéficie en revanche d’une pression constante de 300 g qui lui permet de désincruster les tâches réticentes. Côté aspiration, le Roborock Q7 Max peut compter sur une force atteignant les 4200 Pa.

Quant à l’autonomie, elle est XXL : avec 300 m² de surface d’aspiration maximale, un bac à poussière de 470 ml et une batterie de 5200 mAh, vous n’aurez pas à vous inquiéter de voir votre aspirateur s’arrêter en plein milieu de son office.

Durant les Plus Days, AliExpress vous invite à découvrir le Roborock Q7 Max à 333 euros grâce au code de réduction PLUS8010.

Le Roborock Q7 Max+ de son côté, reprend strictement les mêmes caractéristiques que Q7 Max à ceci près qu’il ajoute à l’ensemble la station d’accueil Auto-Empty-Dock-Pure. Cette dernière octroie à votre Q7 Max une plus grande autonomie dans la mesure où l’aspirateur pourra non seulement recharger ses batteries entre deux sessions de nettoyage, mais pourra aussi vider son bac à poussière.

Pour les Plus Days, le Roborock Q7 Max+ est proposé à 505 euros grâce au code promotionnel PLUS8010.