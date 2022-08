Samsung Galaxy Z Fold4 et Flip4 : pourquoi les précommander sur le site de Samsung est plus intéressant

Samsung a annoncé récemment ses nouveaux smartphones pliants de 2022, les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Ils sont disponibles en précommande sur le site de Samsung avec des avantages très intéressants par rapport aux autres sites de vente en ligne.

Samsung a (déjà !) annoncé hier sa quatrième génération de smartphones pliants, les nouveaux Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Ces deux smartphones sont d’ores et déjà disponibles en précommande (du 10 au 25 août 2022 inclus) sur le site officiel de Samsung.

Le Samsung Z Fold4 est disponible en précommande à partir de 1 599 euros (avec le bonus de reprise de 200 euros)

Le Samsung Z Flip4 est disponible en précommande à partir de 959 euros (avec le bonus de reprise de 150 euros)

La première bonne nouvelle avec la précommande d’un de ces deux smartphones, c’est qu’il est possible de faire sensiblement baisser leur prix en faisant reprendre son ancien smartphone.

Samsung propose ainsi un bonus de reprise de 200 euros pour le Galaxy Z Fold4 et de 150 euros sur le Galaxy Z Flip4 à ajouter à la valeur d’un ancien smartphone éligible aux offres de reprise. Mieux, si ce smartphone ancien est un Samsung Galaxy S, Note, Fold ou Flip (à partir du Galaxy S8 / Note 8), Samsung ajoute 100 euros de bonus de reprise en plus.

Concrètement, si vous possédez un Samsung Galaxy S20 (128 Go) en bon état, celui-ci est repris 216 euros par Samsung. À ce prix s’ajoutent ensuite 150 ou 200 euros de bonus de reprise, puis 100 euros encore de bonus de reprise, faisant ainsi baisser le prix d’un Z Flip4 à 643 euros ou celui d’un Z Fold4 à 1283 euros.

L’avantage de précommander sur le site de Samsung : 1 an de Samsug Care+ offert

Mais le véritable avantage de précommander les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sur le site de Samsung, c’est de pouvoir bénéficier gratuitement d’un an de l’assurance Samsung Care+.

Quand on achète des smartphones très haut de gamme comme les derniers Galaxy Z Fold ou Z Flip, le mieux est d’être serein. Samsung Care+ est une assurance qui protège le smartphone de l’utilisateur des dommages accidentels (écran, oxydation de l’appareil par l’eau et changement de batterie) et d’éventuels problèmes logiciels. C’est la meilleure assurance que l’on peut trouver aujourd’hui pour ce type d’appareil. Durant les précommandes, en passant sur le site de Samsung, il suffit d’ajouter un an Samsung Care+ à son panier pour que l’assurance soit offerte par Samsung. Habituellement, cette assurance d’un an est facturée 99 euros.

Passer par le Samsung Store permet d’accéder à des offres de précommandes plus généreuses qu’ailleurs. Ainsi, pour toute précommande du Galaxy Fold4 entre le 10 et le 25 août 2022, Samsung offre en plus un Coffret Accessoires, comprenant un étui avec un S Pen et un chargeur officiel. Avec Galaxy Z Flip4, une coque est offerte si vous choisissez un modèle Bespoke Edition.

Enfin, le dernier avantage du Samsung Store est de pouvoir profiter de la livraison gratuite en 24 heures (si vous habitez en région parisienne) et de bénéficier d’un paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 400 euros d’achats.

Samsung Galaxy Z Fold4 : le plus luxueux des smartphones pliants

Pour le Galaxy Z Fold4, Samsung s’est appliqué à peaufiner un peu plus un smartphone au design déjà très abouti. Le coréen a donc repris le design du Galaxy Z Fold3 et l’a amélioré par petites touches. Il s’agit toujours d’un smartphone pliant au format “livre”, avec un écran externe de 6,2 pouces et un écran interne de 7,6 pouces.

À l’intérieur du smartphone, on retrouve le fameux écran pliable, toujours avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Samsung oblige, c’est une superbe dalle Amoled, aux couleurs éclatantes, qui provoque toujours un effet “wahou” lors de l’ouverture.

La pliure au sein de cet écran est aussi discrète que sur le modèle de l’an dernier. Sur le côté droit de l’écran se cache un capteur photo selfie, placé directement sous l’écran. Samsung insiste sur le fait que ce capteur est encore plus discrètement intégré que le Z Fold de l’année dernière.

Le constructeur coréen a également travaillé sur les bordures d’écran de son nouveau smartphone. Celles-ci se sont affinées par rapport au Galaxy Z Fold3 et se révèlent moins épaisses que sur la génération précédente.

Enfin, sur l’extérieur du téléphone, la charnière a eu droit un à coup de polish. Celle-ci est désormais un peu moins bombée et prend un peu moins de place. Enfin, l’écran externe est un peu plus large que sur la version 2021. Samsung a également conservé l’étanchéité à l’eau : le Galaxy Z Fold4 est certifié IP X8.

Les principales nouveautés du Galaxy Z Fold4 ne concernent pas tant que le design que la fiche technique. Côté composants, Samsung a intégré le SoC le plus puissant du moment : le Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 12 Go de RAM. Le stockage de base est généreux avec 256 Go, mais dans ses versions les plus onéreuses, le Galaxy Z Fold4 peut monter jusqu’à 1 To.

C’est surtout côté photo que le Galaxy Z Fold4 progresse sensiblement. Le Galaxy Z Fold4 est équipé de 3 capteurs photos dorsaux. Le capteur principal est désormais de 50 mégapixels (contre 12 l’année dernière) et désormais similaire en termes de performances de ce que l’on retrouve sur l’excellent Galaxy S22. Le Z Fold4 embarque également un capteur ultra-grand angle de 12 mégapixels et un zoom optique ×3 (contre un zoom optique ×2 sur le Z Fold3) avec un capteur de 10 mégapixels.

Le Galaxy Z Fold 4 est proposé en trois coloris : Noir, Ivoire et Anthracite. Suite à son annonce, il bénéficie en ce moment d’une offre de précommande qui comprend un chargeur officiel 25 W et une coque de protection. Samsung propose également 200 euros de bonus de reprise sur son ancien smartphone, un an d’Assurance Samsung Care+ offert et 5 % de votre achat en points Samsung Rewards.

Samsung Galaxy Z Flip4 : le plus accessible des smartphones pliants

Pour cette nouvelle itération du Galaxy Z Flip, Samsung s’est appuyé sur les retours des utilisateurs pour le rendre encore plus pratique. Sur la forme, il y a peu de changements : c’est un smartphone qui se plie verticalement, avec toujours un écran de 6,7 pouces (120 Hz) à l’intérieur et un “petit” écran de 1,9 pouce à l’extérieur. Comme pour le Z Fold4, la charnière a été légèrement revue pour être un peu moins bombée que l’année dernière.

Samsung a apporté de multiples améliorations notables. La première et la plus importante concerne l’autonomie. Le Galaxy Z Flip4 embarque désormais une batterie de 3700 mAh, contre 3300 mAh sur le Z Flip3. L’autonomie limitée du modèle précédent était le point le plus souvent remonté par Samsung, qui le corrige sur cette nouvelle version.

Autre amélioration notable : il est possible d’utiliser plus facilement le smartphone sans avoir besoin de le déplier. Non seulement plus de widgets sont disponibles sur l’écran externe, mais il est possible d’utiliser le capteur d’empreinte digitale sans déplier le téléphone pour pouvoir effectuer des paiements avec Samsung Pay.

Enfin, Samsung a mis à jour la fiche technique de son nouveau téléphone. Comme le Z Fold4, c’est un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 8 Go de RAM qui propule sur le Z Flip4. Le stockage débute quant à lui à partir de 128 Go et peut monter jusqu’à 512 Go pour les versions les plus haut de gamme.

Côté photo, Samsung a équipé son smartphone pliant de deux capteurs dorsaux : un capteur grand-angle de 12 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels.

Le Galaxy Z Flip4 est disponible en quatre coloris : Graphite, Lavande, Or Rose et Bleu. Dès aujourd’hui, il est également possible de personnaliser son apparence via Samsung Bespoke. Couleur de la coque du haut, du bas et de la charnière, il est possible de personnaliser entièrement l’apparence du Galaxy Z Flip4 parmi 75 combinaisons de couleurs différentes.

Le smartphone bénéficie lui aussi d’une belle offre de précommande. Un bonus de reprise de 150 euros est disponible si vous revendez votre ancien smartphone. Qui plus est, l’assurance Samsung Care+ est offerte pendant un an et 5 % de l’achat sera reversé en points Samsung Rewards. Si vous précommandez le Galaxy Z Flip4 en édition Bespoke, une coque est par ailleurs offerte par Samsung.