Plus fins et meilleurs en photo, les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Fold 4 sont déjà disponibles en précommande

Plutôt que de proposer une copie carbone de la génération précédente, Samsung a apporté quelques changements sur ses Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Des petites améliorations qui en font de grands téléphones pliants.

Samsung vient tout juste de présenter sa quatrième génération de smartphones pliants : les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Des téléphones pliables qui se veulent parmi les plus performants et abordables du marché. Design affinés, performances photos plus poussées, les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 ont ce qu’il faut, là où il faut pour devenir incontournables.

Les deux nouveaux flagships de Samsung sont d’ores et déjà disponibles à la précommande chez Rue du Commerce, avec un bonus de reprises allant jusqu’à 200 euros. Ainsi, si vous faites reprendre votre Samsung Galaxy S21 FE pour 350 euros, un bonus de 200 euros est ajouté à l’enveloppe si vous achetez un Galaxy Z Fold 4. Cela signifie que ce smartphone passe à 1 249 euros au lieu de 1 799 euros.

Pour le Galaxy Z Flip 4, le bonus passe à 150 euros. Toujours avec l’exemple du Samsung Galaxy S21 FE, le Z Flip 4 chute à 609 euros au lieu de 1 109 euros.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 : un grand smartphone… Plus fin et plus performant

De prime abord, le Samsung Galaxy Z Fold 4 semble être le frère jumeau du Z Fold 3. Pourtant, Samsung a apporté de nombreux petits changements qui en font un téléphone vraiment unique. Ce smartphone pliant à l’horizontale, comme un livre, profite d’un écran extérieur de 6,2 pouces et d’une dalle interne de 7,6 pouces. Le premier offre une définition HD+ tandis que le second assure une définition QXGA+ (2 176 × 1 812 pixels). Tous deux reposent sur la technologie AMOLED, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Des modifications discrètes et appréciables sont bien présentes par rapport à la génération précédente. Les bordures de l’écran externes sont plus fines, ce qui offre une plus grande surface d’affichage. La caméra-selfie logée sous l’écran se fait plus discrète, ce qui ne gâche pas le visionnage.

Des années après le premier Galaxy Fold, l’effet “Wahou” de l’écran pliable est toujours là. Surtout que Samsung continue d’appliquer un véritable savoir-faire en matière de calibrage avec deux dalles superbes et bien lumineuses.

Le design du Galaxy Z Fold 4 aussi s’est aminci, avec une charnière moins arrondie, afin d’obtenir une meilleure prise en main. Le Galaxy Z Fold 4 est aussi plus léger que son prédécesseur avec un petit 263 grammes sur la balance. Sans oublier que le Galaxy Z Fold 4 est résistant à l’eau puisque certifié IPX8.

Samsung a également revu sa copie en matière de photo. Le Galaxy Z Fold 4 intègre trois caméras dorsales, mais troque la caméra principale de 12 mégapixels du Z Fold3 pour une plus performante de 50 mégapixels. Celle-ci est accompagnée d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un zoom optique ×3 de 10 mégapixels, pour une expérience photo qui se rapproche de celle d’un (excellent) Samsung Galaxy S22.

La fiche technique, surtout, s’améliore avec l’arrivée d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, la puce la plus efficace disponible actuellement. Moins énergivore et plus performante, elle encaisse tous les usages sans faire fondre la batterie comme neige au soleil. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (de base) sont aussi de la partie.

S’il est vendu 1 799 euros chez Rue du Commerce, il est possible d’adoucir le prix du Samsung Galaxy Z Fold 4 lors de sa précommande grâce à un bonus de reprise. En effet, 200 euros sont offerts en plus du prix de rachat de votre ancien smartphone lors de l’acquisition d’un Galaxy Z Fold 4. Pour en profiter, il suffit de télécharger et remplir ce fichier PDF.

Le Galaxy Z Flip 4 : un pliant à mettre dans toutes les poches

Là où le Galaxy Z Fold 4 s’étale pour dévoiler un grand écran, le Galaxy Z Flip 4 joue la carte de la discrétion. Ce smartphone pliable à la verticale est l’allié de celles et ceux dont les pantalons ont des petites poches. Son format réellement compact favorise une excellente prise en main. Ici aussi, la charnière s’est affinée, ce qui donne un cachet plus luxueux à l’appareil. Bien entendu, le Galaxy Z Flip 4 est un smartphone robuste, avec du verre Gorilla Glass et une certification IPX8.

Avec les smartphones pliants, petite taille n’est plus synonyme de petit écran. Si l’écran externe mesure 1,9 pouce (pour, par exemple, afficher les notifications ou faire défiler la musique), la dalle interne (Dynamic AMOLED 2X) affiche un confortable 6,7 pouces. Avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et sa définition FHD+, le Galaxy Z Flip 4 s’annonce comme un régal pour la rétine.

L’écran de 1,9 pouce, lui, permet de gagner en ergonomie. En effet, grâce à lui, il est possible de réaliser plusieurs actions sans avoir à déplier votre smartphone. À commencer par le paiement sans contact puisqu’un lecteur d’empreintes vous permet de déverrouiller Samsung Pay. Le nombre de widgets a été revu à la hausse, afin d’accéder plus facilement à toutes les informations qui vous intéressent.

Côté photo, le Galaxy Z Flip 4 reprend un module photo sensiblement similaire à celui de son aïeul, à savoir deux caméras de 12 mégapixels, une pour le grand-angle et l’autre pour l’ultra grand-angle. La différence est que cette année, le capteur grand-angle dispose de photodiodes mesurant 1.8 µm (vs. 1.4 µm l’an dernier). Un changement qui permet de capter plus de lumière. L’aspect logiciel a quant à lui été amélioré, avec un accent mis sur les clichés nocturnes, de meilleures qualités.

Non content de gagner en puissance, avec l’arrivée du Snapdragon 8+ Gen 1, le Galaxy Z Flip 4 améliore aussi son endurance. Une batterie de 3 700 mAh remplace la précédente de 3 300 mAh, tandis que son processeur assure une meilleure optimisation énergétique. Les utilisateurs, nombreux à avoir remonté le manque d’autonomie du Z Flip 3, devront donc profiter plus longuement de leur smartphone avant de le recharger.

S’il faut attendre encore quelques semaines avant de pouvoir mettre la main sur Un Samsung Galaxy Z Flip 4 dans l’un de ses 4 coloris (Graphite, Lavande, Or Rose et Bleu), il est possible de le précommander dès à présent. Une démarche qui vous permet de profiter d’un bonus de reprise de 150 euros si vous revendez votre ancien téléphone. De quoi faire passer le prix de 1 109 euros sous la barre des 800 euros.