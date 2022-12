Du Pixel 7 au Samsung Galaxy Z Flip 4 : découvrez les offres de Noël de Bouygues Telecom

Pour soi ou pour ses proches, Noël est le moment idéal pour offrir un nouveau smartphone. Surtout quand Bouygues Telecom fait tomber le prix des modèles phares de l'année 2022.

Déposer un smartphone premium au pied du sapin, c’est généralement la garantie de faire un heureux. Même si offrir un téléphone haut de gamme coûte cher, Bouygues Telecom dévoile des offres particulièrement attractives à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Avec son forfait mobile 200 Go à 31,99 euros par mois pendant 12 mois (puis 44,99 euros par mois), l’opérateur propose des remises pouvant atteindre 86 % sur certains smartphones. De quoi acquérir des mobiles haut de gamme pour moins de 13 euros par mois durant trois ans. En prime, l’opérateur français offre une remise de 50 euros sur une sélection de montres connectées, d’écouteurs sans-fil et d’enceintes Bluetooth.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est à 13 euros par mois

Lancé en août dernier, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est particulièrement apprécié pour sa compacité et sa légèreté (187 grammes). Pour autant, ce smartphone pliable ne fait aucun compromis et offre à la fois confort et performance, avec son large écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces, son écran secondaire de 1,9 pouce et sa puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Côté photo, il va à l’essentiel avec un double capteur arrière de 12 mégapixels et une caméra frontale de 10 mégapixels.

Noté 8/10 lors du test mené par Frandroid, le Samsung Galaxy Z Flip 4 s’affiche à seulement 469 euros chez Bouygues Telecom avec le forfait mobile 200 Go. Jusqu’au 13 décembre, l’opérateur propose aussi un financement sur 36 mois à raison de 13 euros par mois, après une première mensualité de 1 euro.

Le Samsung Galaxy S22 est à 10 euros par mois

Noté 8/10 lors des tests réalisés par Frandroid, le Samsung Galaxy S22 est un modèle phare de la marque sud-coréenne. Annoncé en février dernier, ce smartphone haut de gamme ne fait l’impasse sur aucun domaine. Il affiche de solides performances avec sa puce Exynos 2200, et profite d’un très bel écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,1 pouces. Mais le Galaxy S22, c’est aussi et surtout un très bon photophone équipé d’un triple capteur de 50, 20 et 10 mégapixels.

Jusqu’au 13 décembre, Bouygues Telecom propose le Samsung Galaxy S22 au prix réduit de 361 euros au lieu de 789 euros avec son forfait mobile 200 Go. Il est aussi possible de le régler en 36 mensualités de 10 euros, après un premier règlement de 1 euro.

L’Oppo Reno 8 est à 3 euros par mois

Particulièrement récent, l’Oppo Reno 8 a été lancé en août dernier et s’est rapidement démarqué par son excellent rapport qualité-prix, qui lui a d’ailleurs valu la note de 8/10 lors des tests de Frandroid. S’il se montre polyvalent en photo avec son capteur de 50 mégapixels, son ultra grand-angle de 8 mégapixels et son macro de 2 mégapixels, il a avant tout été salué pour son bel écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces et pour sa charge rapide 80 W. De quoi récupérer 90 % de batterie en 30 minutes seulement.

Jusqu’au 25 décembre, Bouygues Telecom fait chuter le prix de l’Oppo Reno 8 de 549 à 73 euros avec son forfait mobile 200 Go. L’opérateur offre aussi la possibilité de régler ce smartphone en 24 mensualités de 3 euros (après un premier versement de 1 euro).

Le Xiaomi 12T est à 8 euros par mois

Dernier-né de la marque chinoise, le Xiaomi 12T a fait son entrée en octobre dernier. Très bien équipé, il rassemble tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme. Il est propulsé par un SoC Mediatek Dimensity 8100-Ultra source d’une bonne performance, et profite d’une large batterie de 5000 mAh compatible avec la charge ultra-rapide 120 W. Le reste de la fiche technique est tout aussi impressionnante avec un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces et un appareil photo de 108 mégapixels.

Du 12 au 25 décembre, avec son forfait mobile 200 Go, Bouygues Telecom fait tomber le prix du Xiaomi 12T de 649,90 à 193 euros, et permet d’étaler le paiement en 24 mensualités de 8 euros (après un premier versement de 1 euro).

Le Pixel 7 est à 4 euros par mois

Google a lancé en octobre dernier son Pixel 7, qui a d’ailleurs brillamment passé le test de Frandroid (9/10). Ce smartphone se distingue surtout sur le volet de la photo. Équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, le Pixel 7 bénéficie en prime d’un traitement de l’image considéré comme l’un des meilleurs du marché. Ce smartphone se montre aussi très performant avec sa puce Tensor G2 made by Google.

Du 12 au 25 décembre, le Pixel 7 est à 97 euros au lieu de 599 euros chez Bouygues Telecom avec son forfait 200 Go. Il est aussi disponible à seulement 4 euros par mois pendant 24 mois (après un premier règlement de 1 euro).

50 euros offerts sur les accessoires

En plus de ces belles promotions sur les smartphones, l’opérateur propose une remise de 50 euros sur une sélection d’accessoires. De quoi profiter d’une montre connectée ou d’écouteurs sans fil à petit prix en complément de son smartphone.

Voici notre sélection des meilleures affaires à valoir sur les accessoires, sous réserve d’avoir opté pour le forfait 200 Go avec un smartphone :

le pack comprenant une montre connectée Redmi Watch 2 Lite et une paire d’écouteurs sans-fil Redmi Buds 3 Lite passe de 89,99 à 39,99 euros après ODR ;

les écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds Live et les Galaxy Buds 2 passent chacun de 149,99 euros à 69,99 euros (après deux ODR de 50 euros et de 30 euros) ;

les écouteurs sans-fil Apple AirPods Pro 2 passent de 299 euros à 249 euros après ODR ;

les écouteurs sans-fil Apple AirPods 3 passent de 209 euros à 159 euros après ODR.

Le forfait Bouygues Telecom 5G 200 Go en détail

Le cœur de l’offre de Noël de Bouygues Telecom réside dans son forfait mobile 5G 200 Go. Pour profiter des remises sur les smartphones et accessoires, vous n’avez qu’à souscrire à cet abonnement aux caractéristiques premium (avec un engagement de 24 mois).

Proposé à 31,99 euros par mois (26,99 euros par mois pour les clients Bbox) pendant 12 mois puis 44,99 euros par mois la deuxième année, il comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre/États-Unis/Canada/Chine ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une seconde carte SIM internet offerte pour équiper par exemple une tablette ou une montre connectée.

Cette offre généreuse est donc parfaite pour les grands consommateurs de données à la recherche d’un smartphone haut de gamme récent, et qui ne veulent pas y laisser toutes leurs économies d’un seul coup.