Nothing Phone (1), Xiaomi 12T, Realme GT Neo 3T : les smartphones de 2022 sont à prix réduit chez AliExpress

Les soldes d’hiver sont sur le point de débuter, mais AliExpress vous propose déjà de réaliser de bonnes affaires. Le site d’e-commerce affiche dès aujourd'hui de belles remises sur une sélection de smartphones récents et performants.

Inutile d’attendre le coup d’envoi des soldes le 11 janvier pour dénicher les bonnes affaires. AliExpress vous permet dès maintenant de choisir un nouveau smartphone parmi un large choix de modèles à la fois récents et reconnus pour leur très bon rapport équipement-prix.

Voici notre sélection des meilleures offres du moment chez AliExpress :

En plus, être parmi les premiers à profiter des soldes permet de réduire nettement le risque de rupture de stock.

Le Nothing Phone (1) est à 364 euros

Lancé en juillet dernier au prix de 469,99 euros, ce tout premier smartphone signé Nothing a été particulièrement bien accueilli. Original, il arbore un design transparent avec des LED personnalisables à l’arrière. Et, au-delà de sa conception des plus atypiques, le Nothing Phone (1) a plusieurs atouts sous sa coque, à commencer par son bel écran AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces.

Puissant, il est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 778G couplée à 8 Go de mémoire vive. Côté photo, il embarque un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Un équipement relativement complet qui a valu au Nothing Phone (1) d’obtenir la note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

La Redmi Pad 3 à 174 euros

Connue pour ses smartphones au très bon rapport qualité-prix, la gamme Redmi de Xiaomi débarque sur le marché des tablettes. Sortie depuis quelques semaines en France, la Redmi Pad (7/10 lors de son test) se place comme une excellente tablette pour consommer des contenus sur internet.

Elle profite d’un poids plume de 445 grammes bien répartis, et offre une bonne prise en main. L’écran de 10,61 pouces affiche une définition 2K et un taux de rafraichissement à 90 Hz, un excellent point pour ce prix. Enfin, l’autonomie très généreuse permet d’utiliser la Redmi Pad ponctuellement pendant près d’une semaine.

Grâce à un coupon vendeur de 25 euros, et le code promo JANFR25, la Redmi Pad 64 Go passe au prix de 174 euros. Difficile de trouver mieux à ce prix.

Le Xiaomi 12T est à 474 euros

Le Xiaomi 12T reprend les principales caractéristiques des téléphones les plus haut de gamme de 2022, mais à un prix nettement plus accessible. Dans les bons points du Xiaomi 12T se trouve l’écran. Il est équipé d’une grande dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle est alimentée par une généreuse batterie de 5000 mAh, qui profite de la charge ultra-rapide de Xiaomi. Mesurée à 120 watts, elle permet de récupérer une journée d’autonomie en quelques minutes seulement.

Côté processeur, Xiaomi a fait le choix d’une puce MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Gravée en 5 nm, elle offre un bon niveau de performances. De quoi jouer à des jeux 3D récents sans difficulté.

Le Xiaomi 12T s’affiche à 474 euros chez AliExpress grâce au code promo JANFR25.

Le Poco M5 est à 144 euros

Délivrer le maximum de puissance au prix le plus contenu possible, voici le créneau qu’occupe la gamme Poco de Xiaomi. Sur le Poco M5, les performances sont assurées par un processeur MediaTek Helio G99. S’il ne s’agit pas de la puce la plus puissante du marché, elle permet toutefois de jouer à des jeux 3D si vous ne réglez pas la qualité graphique au maximum. D’autant que l’écran LCD de 6,58 pouces offre un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Le Poco M5 brille également par son design original. Le dos du téléphone reproduit une texture proche du cuir, ici disponible dans un coloris vert. Une large bande noire accueille les trois modules photo. Le principal héberge un capteur de 50 mégapixels.

En entrant le code promo JANFR25 dans votre panier, le Poco M5 tombe au prix de 144 euros seulement.

Le Realme GT NEO 3T est à 304 euros

Officialisé au mois de juin 2022 au prix de 429,99 euros, le Realme GT NEO 3T s’affiche déjà à petit prix. Il reprend les codes de la marque, à savoir un excellent rapport équipement-prix, avec notamment un très bel écran AMOLED FHD+ de 6,62 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Idéal pour les adeptes de vidéos en streaming et de jeux sur mobile.

Il se distingue aussi par son autonomie d’une journée permise par une large batterie de 5000 mAh, compatible de surcroît avec la charge rapide 80 W. Celle-ci permet d’atteindre 50 % en seulement 12 minutes. Le Realme GT Neo 3 fait aussi preuve d’une belle performance grâce à son SoC Snapdragon 870 et à sa mémoire vive extensible de 8 Go. La partie photo se veut quant à elle plus standard avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

