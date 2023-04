Samsung Galaxy S23 : l’espace de stockage est doublé gratuitement chez cet opérateur

Et si vous doubliez le stockage de votre futur Samsung Galaxy S23 sans surcoût ? C'est ce que propose actuellement Bouygues Telecom, en plus d'importantes remises lors de la souscription d'un forfait mobile.

Officialisés en février dernier, les Galaxy S23 de Samsung sont parmi les meilleurs smartphones haut de gamme du moment. Doués en photo, puissants et dotés d’une belle autonomie, ils ne manquent pas d’argument.

Et s’ils semblaient inaccessibles à leur sortie, Bouygues Telecom les propose actuellement à prix réduit si vous les accompagnez de l’un de ses forfaits. En plus, l’opérateur double gratuitement leur espace de stockage. En optant pour son offre mobile avec 200 Go, les Galaxy S23, 23+ et S23 Ultra sont alors disponibles à partir de 16,29 euros par mois pendant 24 mois. De quoi se faire plaisir sans toucher à ses économies.

Galaxy S23 : l’excellence signée Samsung

Cette nouvelle série de smartphones haut de gamme dévoilée il y a tout juste deux mois compte trois modèles : les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Tous trois sont reconnus comme de puissants smartphones, alimentés par la toute dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 2. Si ce SoC est garant d’un haut niveau de performance, il est aussi au service de l’autonomie. L’ensemble des Galaxy S23 peut tenir plus d’une journée avec une utilisation standard.

Alors, quel modèle choisir entre ces trois versions ? Les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra se distinguent avant tout par leur qualité d’affichage et par la composition de leur appareil photo.

Les adeptes de compacité privilégieront le modèle standard et son écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,1 pouces. La diagonale est portée à 6,6 pouces sur la version Plus. Dans les deux cas, les smartphones embarquent à l’arrière un bloc photo complet comprenant :

un capteur principal de 50 mégapixels adossé à un stabilisateur optique d’image ;

un capteur de 10 mégapixels associé à un téléobjectif offrant un zoom x3 en optique ;

un capteur de 12 mégapixels avec un objectif à ultra grand-angle

le tout renforcé par l’un des meilleurs traitements de l’image du marché.

Si les Galaxy S23 et S23+ sont déjà très aboutis, la version Ultra va encore plus loin et vise l’excellence avec son écran AMOLED 120 Hz QHD+ de 6,8 pouces et son appareil photo de 200 mégapixels. Que vous soyez photographe, gamer ou simplement mordu de vidéos en streaming, c’est le modèle de référence. Il a d’ailleurs obtenu la note quasi parfaite de 9/10 lors des tests réalisés par Frandroid.

Profiter du 512 Go au prix de la version 256 Go

Alors que les Samsung Galaxy S23 sont habituellement disponibles à plus de 1000 euros, Bouygues Telecom les propose en ce moment à prix mini avec son forfait mobile 200 Go. En plus, l’opérateur vous propose de doubler gratuitement le stockage.

Voici en détail l’offre de Bouygues Telecom :

le Galaxy S23 256 Go est à 1 euro à la commande, puis 16,29 euros par mois pendant 24 mois, soit un prix total de 391,96 euros (après ODR de 80 euros) ;

le Galaxy S23+ 512 Go est à 1 euro à la commande puis 24,62 euros par mois pendant 24 mois, soit un prix total de 591,88 euros (après ODR) ;

le Galaxy S23 Ultra 512 Go est à 1 euro à la commande puis 19,19 euros par mois pendant 36 mois, soit un prix total de 691,84 euros (après ODR).

En prime, si vous optez pour la reprise de votre ancien mobile, l’opérateur vous offre un bonus complémentaire de 100 euros. Avec tous ces avantages cumulés, les Samsung Galaxy S23 n’ont jamais été aussi abordables.

Un généreux forfait adapté aux Galaxy S23

Pour profiter pleinement de votre nouveau Galaxy S23 et surtout y accéder à petit prix, Bouygues Telecom propose son forfait 5G de 200 Go (engagement de 24 mois).

Pour 33,99 euros par mois pendant un an (puis 49,99 euros par mois) ou 28,99 euros par mois la première année pour les abonnés Bbox, cette offre mobile ultra-complète comprend :

200 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 100 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre/États-Unis/Canada/Chine ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

les appels illimités vers les mobiles basés aux États-Unis, au Canada, en Chine, ainsi que vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

une deuxième carte SIM internet offerte ;

la solution de sécurité Norton offerte pendant 24 mois ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne.

Hautement calibré, ce forfait vous permet d’utiliser presque sans limites votre smartphone, mais aussi de partager votre connexion à internet avec votre PC portable ou votre tablette lorsque vous êtes en déplacement. Une telle enveloppe de données mobiles est également d’un grand secours en cas de panne de votre box.