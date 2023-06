Sony préparerait une configuration photo inédite et musclée pour son prochain flagship

Près d'un an et demi après le lancement du Xperia Pro-I, Sony travaille à un successeur. Le prochain fleuron du fabricant nippon capitaliserait sur la principale qualité de son prédécesseur, mais en allant plus loin. Sony miserait en effet sur l'ajout de deux capteurs 1" au lieu d'un seul à l'arrière de son mobile.

En fin d’année 2021, Sony lançait fièrement son Xperia Pro-I. Positionné sur le haut de gamme, l’appareil revendiquait notamment une expérience photo digne des professionnels de l’image, et se donnait, au moins sur le papier, les moyens de ses ambitions avec l’intégration d’un gros capteur photo Exmor RS de 1 pouce, censé offrir des « pixels de 2,4 µm ». Si ce dernier n’était finalement utilisé qu’en partie, le Xperia Pro-I offrait malgré tout une expérience photo de haut vol, comme nous l’indiquions en détail dans notre test.

En cet été 2023, et alors que le Xperia Pro-I semble désormais un peu oublié, nous apprenons que Sony serait bien à l’œuvre sur un successeur… et que ce dernier doublerait la mise avec l’intégration présumée non pas d’un capteur 1 pouce, mais de deux.

Deux capteurs 1″ pour le prix d’un ?

C’est en tout cas ce que suggèrent des rendus ayant fuité au Japon, et relayés par le site spécialisé GSMArena. On y découvre le design supposé du nouveau Xperia Pro-I II, avec la présence de deux gros capteurs de 1 pouce positionnés, l’un au-dessus de l’autre, à l’arrière de l’appareil. Un design et une démarche plutôt crédibles, même s’il vaut mieux prendre des pincettes en attendant une fuite d’informations complémentaires, provenant idéalement d’autres sources ; ou carrément un début de teasing de la part de Sony via les canaux officiels.

Source : GSMArena

Comme le précise GSMArena, une autre rumeur a par contre émergé récemment. Elle laisse cette fois entendre qu’un futur smartphone Sony, sans donner plus de détail dans l’immédiat, serait équipé d’un « capteur de pixels disposant de deux couches de transistors empilés ». De quoi rebattre un peu les cartes, bien que l’on ignore à ce stade si cette rumeur concerne ce potentiel Xperia Pro-I II ou un autre appareil. Là encore, prudence… et patience.

