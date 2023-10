Le OnePlus 12 surclasserait le S24 sur cet élément technique important

La course à la luminosité sur les écrans Amoled franchirait de nouveaux sommets avec le futur OnePlus 12, qui prendrait au passage une (petite) longueur d'avance sur le Galaxy S24 en la matière.

Le OnePlus 12 pourrait surclasser son concurrent le Galaxy S24 sur au moins un élément de sa fiche technique. Attendu en début d’année prochaine, le prochain smartphone haut de gamme de OnePlus serait en effet capable de prendre une longueur d’avance sur le futur flagship de Samsung en matière de luminosité maximale atteinte par son écran.

D’après les premières informations qui ont fuité, les trois variantes du Galaxy S24 seraient dotées d’une dalle Amoled capable d’atteindre le seuil des 2 500 nits. Un pic de luminosité nettement plus important que les 1 750 nits affichées par l’écran des actuels Galaxy S23… mais qui ne suffirait pas à distancer OnePlus. Au contraire, d’après le leaker DigitalChatStation, cité par SamMobile, le OnePlus 12 atteindrait pour sa part le cap des 2 600 nits.

Une différence anecdotique pour les utilisateurs

Notez bien que les deux appareils offriraient à leurs utilisateurs une luminance maximale plus que généreuse, largement suffisante pour permettre une parfaite lisibilité en extérieur et dans les environnements les plus fortement éclairés. En la matière, l’atout du OnePlus 12 par rapport au Galaxy S24 serait donc ténu.

Quoi qu’il en soit, le OnePlus 12 profiterait d’un écran Amoled QHD+ (3168 par 1440 pixels) de 6,7 pouces, fabriqué par le chinois BOE (concurrent de Samsung Display pour la fabrication de panneaux OLED pour smartphones, tablettes et PC portables, entre autres). Cet écran serait basé sur la technologie LTPO et pourrait ainsi osciller de manière dynamique entre 1 et 120 Hz.

Ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’avec cette dalle Oled, OnePlus serait capable de rivaliser férocement avec Samsung, connu pour installer les meilleurs écrans Oled du marché sur ses smartphones haut de gamme.

Pour le reste, le Oneplus 12 serait équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 de toute nouvelle génération, couplé à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Sur le volet photo, l’appareil embarquerait un capteur principal de 50 Mpx (permettant une qualité d’image équivalente à celle d’un module 1 pouce), une caméra ultra grand-angle de 48 Mpx et un Zoom optique x3 monté sur un capteur 32 Mpx.

L’ensemble serait enfin alimenté par une batterie de 5 400 mAh compatible avec une recharge rapide de 100 W et une charge sans-fil de 50W.