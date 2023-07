OnePlus 12 : premières images du fleuron de OnePlus, qu’on ne verra peut-être jamais

Le « leaker » OnLeaks a publié des visuels représentant ce qui serait le OnePlus 12. Il s'agit du futur smartphone haut de gamme et modèle phare de la marque. Cependant, il est possible qu'il n'arrive jamais chez nous, dans le cas où OnePlus quitterait le marché français.

Pas attendu avant l’année prochaine, le OnePlus 12 fait déjà parler de lui et même plus que ça : de premières images ont été publiées par OnLeaks, leaker réputé pour sa fiabilité, en collaboration avec le site SmartPrix. À l’aide d’un prototype de test, il a pu créer des rendus 3D du smartphone haut de gamme. Qu’attendre du successeur du OnePlus 11 ? Voyons cela.

Le OnePlus 12 serait une suite logique au OnePlus 11

Ce OnePlus 12 devrait fortement ressembler au modèle actuel, mais avec un dos en noir brillant. On le remarque d’office au niveau du bloc photo si l’on en croit les rendus publiés. On devrait toujours avoir cette bulle reliée à la tranche avec un carré et en son sein, les objectifs.

Il semblerait que ce smartphone OnePlus adopte un téléobjectif télescopique et non traditionnel. Cela se remarque avec une bande noire sur le bloc photo. De plus, le flash semble placé en dehors du bloc photo pour aller dans un coin du carré noir.

De l’autre côté, les bordures seraient plus fines par rapport à celles du OnePlus 11. Comme entre le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2), le capteur photo selfie a été déplacé du coin supérieur gauche au milieu du smartphone.

Ce qu’on sait du OnePlus 12

Selon OnLeaks et SmartPrix, l’écran aurait une définition 2K avec des bordures incurvée. Une dalle Oled d’une diagonale de 6,7 pouces et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Côté recharge, on devrait avoir droit à une puissance maximale de 150 W en filaire et de 50 W en sans-fil pour une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Le tout pour alimenter un nouveau SoC, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm avec le GPU Adreno 750, si l’on en croit l’informateur chinois Digital Chat Station. Par ailleurs, on pourrait avoir jusqu’à 24 Go de RAM, rien que ça, sur ce OnePlus 12.

Quant au volet photo, le capteur principal serait un IMX9 de 50 Mpx, couplé à un ultra-grand-angle de 50 Mpx ainsi qu’à un téléobjectif périscopique Omnivision OV64B de 64 Mpx.

