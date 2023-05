Le OnePlus 12 fuite déjà, du lourd au programme

Attendu en décembre 2023 en Chine dans un premier temps, le OnePlus 12 fait déjà parler de lui. Le leaker Yogesh Brar croit en effet connaître une partie de sa fiche technique, qui annonce du lourd du côté des performances notamment.

Le OnePlus 11 est à peine sorti en France – en février dernier pour rappel – que le OnePlus 12 fait déjà l’objet d’une importante fuite. Ce leak est à mettre au crédit de Yogesh Brar, coutumier du fait et réputé pour être relativement fiable.

Dans un tweet, l’intéressé liste plusieurs caractéristiques techniques relatives au prochain OnePlus 12, dont la date de présentation en Chine aurait lieu en décembre. Selon lui, cette nouvelle génération conserverait certains éléments de son prédécesseur, comme l’écran Oled de 6,7 pouces rafraîchi en 120 Hz.

Une charge toujours aussi rapide

La batterie de 5000 mAh n’évoluerait pas non plus, tout comme la charge ultra rapide de 100 W. Testée sur le OnePlus 11, cette puissance de charge nous avait permis de retrouver 100 % d’énergie en l’espace de 20 minutes. Vraiment rapide et rassurant pour le OnePlus 12.

OnePlus 12

(Engineering config) – 6.7" QHD OLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

– 50MP + 50MP (UW) + 64MP (periscope)

– 5,000mAh battery

– 100W charging Launch: December (China) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 25, 2023

Les principaux changements interviendraient au niveau du processeur et des capteurs photo. Forcément, OnePlus souhaite une nouvelle fois monter en gamme avec une puce toujours plus véloce. Le Snapdragon 8 Gen 2 du OnePlus 11 serait donc remplacé par un Snapdragon 8 Gen 3 logiquement plus puissant.

Des capteurs avec plus de mégapixels

Du côté de la photo, Yogesh Brar mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également ainsi qu’un zoom optique de 64 mégapixels. Le grossissement du zoom n’a pas été précisé.

Ici, le OnePlus 12 s’équiperait donc de capteurs plus fournis en mégapixels en ce qui concerne l’ultra grand-angle et le zoom optique – 48 et 32 mégapixels sur le OnePlus 11. À n’en pas douter, d’autres fuites que nous ne manquerons pas de relayer surviendront dans les prochains mois.

