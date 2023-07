Prise en main du Nothing Phone (2) : le même en mieux

Nous avons eu la chance de pouvoir prendre en main le Nothing Phone (2) avant son annonce officielle. Voici nos premières impressions et toutes les nouveautés de ce second modèle.

Nous avons pu prendre en main le Nothing Phone (2) avant sa sortie ! Voici nos premières impressions avant la publication du test très bientôt.

Un design revu pour le mieux

À première vue, le design du Nothing Phone (2) est une copie conforme de son ainé. Mais il ne faut pas s’y fier. Les différences sont nombreuses. Bien sûr, la jeune marque londonienne a repris l’idée générale pour aider à installer son identité, mais l’impression générale est la suivante : si le Phone (1) pouvait avoir un aspect un peu jouet, le Phone (2) s’en est complètement affranchi.

La première indéniable, c’est la réduction de la taille des bordures autour de l’écran à l’avant. Celles-ci ont perdu quelque 0,4 mm, mais cela fait sa petite différence en comparant avec l’ancien modèle. On gagne en confort de visionnage. On en perd également avec le poinçon, qui s’est déplacé au centre, plutôt que sur le coin gauche comme sur le Phone (1).

La prise en main générale a clairement gagné en confort. Cela est dû à deux facteurs à mes yeux : le cadre a été légèrement aminci, et cela est sans doute très personnel, mais je trouve le contact de l’aluminium plus agréable sur le Phone (2). Celui-ci donne moins l’impression d’être « mou ». Deuxième facteur important pour la prise en main, Nothing a fait un choix qui devrait cliver en intégrant un dos en verre bombé.

Dans la rédaction, ce choix divise, mais pour ma part, je trouve qu’il est payant en termes de confort une fois tenu en main.

Glyphe amélioré

Le Glyphe, cet ensemble de LED au dos du téléphone qui fait toute son identité, a été retravaillé. On a, vous l’aurez surement remarqué, davantage de segments différents, ce qui permet d’accentuer encore le côté clignotant.

Plus précisément, tout le processus de fabrication a été revu. Si sur le Phone (1), les LED avaient été posées à même des éléments en plastique, Nothing a voulu rendre le tout plus gracieux. La bande de LED a été posée en première, puis un moulage complet a été posé par-dessus. Le revêtement utilisé que l’on aperçoit sous le verre a également plus de texture et de brillance. Il donne clairement un aspect mieux fini au téléphone.

Le Glyphe conserve bien sûr les mêmes attributs que sur le Phone (1), avec quelques ajouts de poids :

Un compositeur qui permet de s’amuser avec cinq sound boards, reliés directement aux LED à l’arrière du téléphone. De quoi créer une sonnerie que vos collègues adoreront…

Lorsque l’on fait varier le volume, la LED en haut du cercle central indique à quel pourcentage vous vous situez.

Dans le même ordre d’idée, à terme, toutes les applications avec un temps d’attente type Uber pourraient utiliser cette LED pour vous dire où vous en êtes.

Une interface plus avancée

L’interface du Nothing Phone (2) a été retravaillée. Elle s’appelle désormais Nothing OS 2.0. Il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle version, mais bien d’une remise à plat totale. Nothing OS 1.0 avait été réalisé par une équipe externe à Nothing. Dès le Phone (1) sorti, l’entreprise a embauché une équipe (dont de nombreux anciens d’OxygenOS chez OnePlus) pour repartir à zéro.

Le résultat est franchement convaincant. Le volet des raccourcis, par exemple, a été subtilement retravaillé pour le rendre plus agréable. On peut également noter un gros effort sur les widgets et le travail des icônes monochromes. Nothing pousse pour que vous organisiez votre écran d’accueil de telle manière que vous n’ayez pas à fouiller continuellement dans le tiroir d’application. Notons aussi l’ajout de widgets sur l’écran de verrouillage directement, qui restent visibles même en always-on display.

Des photos, mais pas de commentaire

Voici un échantillon rapide des photos prises avec le Nothing Phone (2) :

Prix du Nothing Phone (2)

Phone (2) sera disponible en blanc et en gris foncé à partir du 21 juillet. Des précommandes sont déjà ouvertes.

