Ventes flash Bouygues Telecom : jusqu’à 200 euros d’économie sur les meilleurs smartphones Android

Vous l'avez certainement remarqué, les soldes battent leur plein. L’occasion de réaliser de bonnes affaires en vous rendant chez Bouygues Telecom par exemple. Pourquoi ? Parce que l’opérateur tient actuellement une vente flash sur les meilleurs smartphones du moment.

Vous avez envie de changer de smartphone, mais la perspective de débourser une somme astronomique vous rebute ? C’est compréhensible. Heureusement pour vous, les promotions pleuvent par centaines et les e-commerçant rivalisent d’offres toutes plus intéressantes que les autres. Prenez Bouygues Telecom par exemple. En ce moment, une vaste vente flash est disponible chez l’opérateur, qui propose jusqu’à 200 euros d’économie sur une ribambelle de smartphones récents.

Avec une sélection particulièrement étendue, cette vente flash vous permettra assurément de trouver le mobile de vos rêves au meilleur prix. Des mobiles comme l’excellent Galaxy S22, qui perd 200 euros et tombe à 1 euro (+6 euros par mois pendant 24 mois) une fois associé au forfait Sensation 200 Go de l’opérateur. Attention toutefois à ne pas trop tergiverser, car ces offres se terminent le 28 janvier prochain.

200 euros de réduction sur le Samsung Galaxy S22

Sorti début 2022, soit une éternité en termes de smartphone, le Galaxy S22 n’en est pas moins capable de tenir la dragée haute à la plupart des smartphones récents. La raison ? Une fiche technique qui tient encore largement la route deux ans plus tard et des prestations qui n’ont pas pris une ride. Sur le plan technique, Samsung a construit son téléphone autour d’un SoC Exynos 2200, qui profite d’une puissance amplement suffisante pour les usages gourmands. De quoi lui permettre de faire tourner n’importe quelle application sans sourciller, même aujourd’hui.

Grâce à son écran 120 Hz adaptatif, le Galaxy S22 offre une expérience fluide et une image particulièrement lumineuse. Une condition primordiale pour profiter pleinement des clichés capturés par le bloc photo. Un bloc composé de trois capteurs (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) qui offre une belle polyvalence. Pour ne rien gâcher, le Galaxy S22 possède un design on ne peut plus séduisant, et des finitions qui allient beauté, utilité et résistance (grâce notamment à une certification IP 68).

Beau, performant, complet, le Galaxy S22 a su séduire la rédaction de Frandroid lors de sa sortie. Suffisamment pour obtenir un joli 8/10 au terme de son test. À l’occasion de cette vente flash Bouygues Telecom, il bénéficie d’une remise immédiate de 200 euros qui vous permettra de l’obtenir à 1 euro (+6 euros par mois pendant 24 mois) une fois associé au forfait Sensation 200 Go de l’opérateur.

100 euros de réduction sur le Google Pixel 8

Dernier modèle en date de la série Pixel, le Pixel 8 marque une évolution pour Google. Son but ? Proposer au grand public un smartphone plus durable. Pour arriver à ce résultat, le constructeur n’y est pas allé de main morte : avec sept années de mise à jour logicielle (y compris de sécurité) et sept années de disponibilité pour les pièces détachées, le message est clair. Si vous changez de téléphone au bout de deux ans, ça ne sera pas à cause du Pixel 8.

Pour le reste, Google est allé à l’essentiel en raffinant la formule éprouvée du Pixel. Un design arrondi agréable et des finitions soignées à l’extérieur. Une fiche technique suffisante pour une utilisation courante. Une expérience photo qui reste parmi les meilleures du marché, surtout au vu du positionnement tarifaire du Pixel 8. Et pour couronner le tout, une expérience utilisateur qui reste fluide et personnalisable à l’envi. De quoi lui permettre d’obtenir un très bon 8/10 auprès de la rédaction de Frandroid.

En ce moment, et jusqu’au 28 janvier, vous pourrez profiter d’une réduction immédiate de 100 euros sur le Pixel 8. De quoi faire tomber son prix à 99 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) avec le forfait Sensation 200 Go.

70 euros de réduction sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Situé tout en haut de la série Redmi Note 12, ce Note 12 Pro+ possède de sérieux arguments en sa faveur, surtout au regard de son prix actuel. Porté par un magnifique écran OLED 120 Hz de 6,67 pouces à l’impeccable luminosité, il bénéficie aussi de performances on ne peut plus satisfaisantes grâce à son SoC Dimensity 1080, y compris sur du jeu 3D. Il se démarque aussi par une autonomie qui accroche les deux jours lorsque l’on ne tire pas trop sur la corde, et une charge rapide 120 W particulièrement appréciable.

Xiaomi a aussi soigné la partie photo de ce Redmi Note 12 Pro+ en lui octroyant un gigantesque capteur 200 mégapixels. Il est suppléé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels qui lui procurent une jolie polyvalence. Petit plus appréciable, ce Note 12 Pro+ fait partie des rares smartphones récents à posséder un port jack. Solide, ce smartphone a écopé d’un correct 7/10 lorsqu’il a été testé l’année passée.

Si ce smartphone vous a tapé dans l’œil, sachez qu’il bénéficie actuellement d’une ristourne de 70 euros qui fait descendre son tarif à 1 euro (+3 €/mois pendant 24 mois). Une offre valable jusqu’au 28 janvier, à condition de souscrire au forfait Sensation 150 Go de Bouygues Telecom.

Un forfait complet pour accompagner votre nouveau mobile

Pour bénéficier des tarifs avantageux proposés par Bouygues Telecom durant les soldes, et cette vente flash en particulier, vous devez associer le smartphone de votre choix à l’un des forfaits Sensation présents dans le catalogue de l’opérateur. Pour rappel, ces forfaits proposent des prestations premium, ainsi que des avantages spécifiquement dédiés aux smartphones. En souscrivant au forfait 200 Go par exemple, vous bénéficiez :

d’une enveloppe de data de 200 Go, utilisable en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM ou en Suisse. Sur ces 200 Go, 35 peuvent être utilisés dans 15 destinations à l’internationale ;

des appels, et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, l’Europe, les DOM et la Suisse ;

des appels et SMS depuis la France métropolitaine vers les fixes de plus de 120 destinations ;

d’une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre connectée.

À ces prestations viennent s’ajouter divers avantages comme une solution de financement pour l’achat d’un mobile, une solution de sécurité pour votre smartphone (Norton) incluse pendant 24 mois où le prêt d’un téléphone équivalent en cas de panne, perte, vol ou casse.

Le forfait Sensation 200 Go est un forfait avec engagement de 24 mois, et il est actuellement proposé à 31,99 euros par mois pendant six mois, puis 44,99 euros durant les 18 mois suivants. Si vous êtes client Bbox, vous pouvez bénéficier d’une ristourne de 5 euros durant toute la durée de l’engagement.