Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 : les nouveaux smartphones pliants sont déjà bien plus accessibles avec cette offre

Pour la sortie des nouveaux smartphones pliants de Samsung, SFR met les petits plats dans les grands. Jusqu’au 23 juillet, l’opérateur propose les Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 en précommande avec plus de 650 euros de remise en les couplant à son forfait de 250 Go.

Le 10 juillet, Samsung a levé le voile sur sa 6ᵉ génération de smartphones pliants, les Galaxy Z Flip6 et Z Fold6, et promet de belles améliorations. Conception plus fine et plus robuste, puissance et qualité photo décuplées, ou encore nouvelles fonctionnalités liées à Galaxy AI : Samsung a mis le paquet.

Mais voilà, s’offrir l’un de ces modèles a un coût, mais il est moindre si vous le précommandez chez SFR. En souscrivant à son forfait 5G de 250 Go à 34,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois), l’opérateur promet jusqu’à 55 % de remise et vous offre en prime une coque de protection :

Mieux, SFR vous permet d’étaler une partie du paiement sur 24 mois. Le Galaxy Z Flip6 revient alors à 349 euros, suivi de 24 mensualités de 8 euros. Le Galaxy Z Fold6 tombe quant à lui à 1049 euros suivi de 24 mensualités de 8 euros.

Galaxy Z Flip6 : de la compacité, mais sans sacrifier la performance et la photo

Aussi compact et léger soit-il, avec ses 14,9 mm d’épaisseur une fois replié et ses 187 g, le Galaxy Z Flip6 ne passe pas inaperçu. Le nouveau venu se décline en de jolies teintes pastel et arbore un élégant cadre en aluminium pour la robustesse. C’est même le premier de la série à être résistant à l’eau (IP48).

De belles prouesses en photo

Outre son design, le nouveau Flip mise beaucoup sur la photo. Ce sixième du nom accueille, aux côtés de son ultra grand-angle de 12 mégapixels, un nouveau capteur de 50 mégapixels avec zoom optique x2. Mais Samsung ne s’est pas contenté de quelques améliorations matérielles. La partie logicielle a également été enrichie. Résultat : les clichés sont nets et lumineux, même lorsqu’il fait nuit ou quand vous abusez du zoom. Les options de retouches sont par ailleurs nombreuses.

Merci Galaxy AI et son panel de fonctionnalités pratiques. D’ailleurs, ses apports ne se limitent pas à la photo. Cet assistant virtuel intelligent vous aide aussi à rédiger vos messages, facilite vos recherches visuelles, crée des résumés de pages web et traduit instantanément vos conversations. Le tout est optimisé pour le double écran du Galaxy Z Flip6.

Un double affichage pour ne rien manquer

L’autre force de ce smartphone, c’est son format à clapet et son panneau externe Super AMOLED de 3,4 pouces. Non seulement celui-ci permet de garder un œil sur ses notifications et de répondre rapidement à un SMS, mais en plus, il facilite la prise de selfies avec l’appareil photo arrière, celui qui offre la meilleure qualité.

Une fois ouvert, ce smartphone offre confort et qualité d’affichage avec son lumineux écran Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,7 pouces, doté d’un taux rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. De quoi faire le bonheur des gamers, d’autant que le Galaxy Z Flip6 est alimenté par le puissant SoC Snapdragon 8 Gen 3 et par 12 Go de RAM.

Pour couronner le tout, le Galaxy Z Flip6 dispose de 7 ans de mises à jour d’Android et de sécurité. Voilà un smartphone que vous pourrez conserver à travers les années.

En amont de sa sortie, SFR le propose en précommande à seulement 541 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 1199 euros en s’abonnant à son forfait de 250 Go. Vous pouvez aussi le régler sur 2 ans à raison d’un premier versement de 349 euros, suivi de 24 mensualités de 8 euros.

Galaxy Z Fold6 : l’excellence sur tous les plans

Avec son format livre et son stylet, le Galaxy Z Fold6 convient aussi bien à la lecture, au dessin, à la productivité, qu’au multimédia. Ses deux écrans sont d’excellente facture et garantissent un véritable confort à l’usage.

À l’intérieur, ce smartphone bénéficie d’un lumineux écran AMOLED LTPO de 7,6 pouces affichant avec une belle définition de 2160 x 1856 pixels. La partie externe n’est pas en retrait et embarque une large dalle AMOLED HD+ de 6,3 pouces. Malgré un tel niveau d’équipement, le Galaxy Z Fold6 reste relativement fin et léger avec ses 5,6 mm d’épaisseur une fois ouvert et ses 239 g.

Sans surprise, les performances sont au rendez-vous sur ce modèle premium, lui aussi propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 et par 12 Go de mémoire vive. Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels avec zoom optique x2 intégré, un second de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand angle et un téléobjectif de 10 mégapixels, le tout épaulé par Galaxy AI.

Modèle phare de cet été, le Galaxy Z Fold 6 est accessible dès à présent en précommande chez SFR à 1241 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 1999 euros, sous réserve de souscrire à son forfait de 250 Go. Soit une belle remise de 38 %. Vous pouvez aussi régler 1049 euros (ODR incluse) à la commande, puis 24 mensualités de 8 euros.

Un généreux forfait avec votre nouveau smartphone pliant ?

Pour profiter des Galaxy Z Flip6 et Z Fold6 aux meilleurs prix, SFR vous propose de les associer à son copieux forfait de 250 Go.

Affiché à 34,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois) avec un engagement de 2 ans, il comprend :

250 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ; dont 100 Go utilisables en Europe et dans les DOM ; dont 10 Go utilisables aux États-Unis et au Canada ;

les appels et SMS illimités en France et vers Monaco ainsi que les DOM ;

les MMS illimités en France et vers Monaco ;

l’accès à SFR TV avec ses plus de 100 chaînes et son large catalogue de VOD, en illimité sur tous vos écrans.

En prime, l’opérateur s’engage à vous prêter rapidement et gratuitement un smartphone en cas de perte, de casse ou de panne de votre Galaxy Z Flip6 ou Fold6.