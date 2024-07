Les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 valent trop cher pour que vous ne les protégiez pas avec une coque solide et stylée

S’ils ont gagné en performances et en ergonomie, les nouveaux Samsung Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 affichent toujours un tarif de plus de 1 000 euros, voire 2 000 euros dans certaines configurations. Une facture qui impose, par bon sens, de protéger ces smartphones. C’est là qu’intervient Spigen.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Plus que par les modifications de design et le rafraîchissement des composants internes, les nouveaux Samsung Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 sont marqués par l’arrivée de l’I.A. générative. Une mutation qui fait grimper la facture déjà élevée de 100 euros supplémentaires par rapport à la précédente génération.

Des appareils ultra-onéreux donc, qu’il vaut mieux protéger efficacement pour éviter de dépenser une petite fortune dans d’éventuelles réparations. Cela tombe bien, le fabricant Spigen dévoile sa nouvelle collection de coques à destination des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Des protections performantes qui ont en plus le mérite de ne pas dénaturer le design des smartphones.

Air Skin, une seconde peau pour le Z Flip 6

L’un des avantages de la gamme Galaxy Z Flip est sa compacité. Le Z Flip 6 ne fait pas exception, et peut se glisser aisément dans une petite poche de pantalon. Il serait donc dommage qu’une coque prive ce smartphone ultra haut de gamme d’un de ses points forts. C’est sans compter sur la série Air Skin de Spigen.

L’équipementier propose ainsi une coque transparente extrêmement fine en polycarbonate. En effet, l’Air Skin mesure seulement 1,1 mm d’épaisseur, ce qui permet de protéger son smartphone pliable sans le grossir ni l’alourdir. Une très légère surélévation des bords assure également une protection complète du module photo. Mieux, cet étui discret ne limite pas les capacités du téléphone puisqu’il est compatible avec les chargeurs sans fil certifiés Qi. Enfin, il est possible de se tourner vers la mouture “Glitter” de cette protection pour ajouter des paillettes à l’esthétique globale du smartphone. Une version “Zero One” reproduisant les composants internes du téléphone est aussi disponible.

Conscient que les utilisateurs ont déjà dépensé une fortune pour leur Galaxy Z Flip 6, Spigen applique un tarif abordable à sa coque Air Skin, qui se décline également pour le Galaxy Z Fold 6.

Ultra Hybrid Pro, protection intégrale pour discrétion optimale

Tout aussi claire et fine que l’Air Skin, la coque Spigen Ultra Hybrid Pro, à destination du Galaxy Z Flip 6, propose une protection plus large, car elle couvre aussi la charnière. Une sécurité supplémentaire qui n’enlève rien au confort d’usage, Spigen garantissant au moins 100 000 ouvertures sans le moindre souci. Même, l’accès à chaque bouton et port a été précisément découpé pour ne pas gêner la prise en main.

Composée d’un alliage de polycarbonate et de polyuréthane thermoplastique, l’Ultra Hybrid Pro est suffisamment flexible pour s’installer facilement. Outre la version transparente, cette coque se décline aussi dans des coloris Frost Gray, Frost Navy et Zero One.

Disponible dès à présent chez Amazon, la coque Spigen Ultra Hybrid Pro est également disponible pour le Galaxy Z Fold6.

Slim Armor Pro, une coque à la robustesse élégante

Bien entendu, le Samsung Galaxy Z Fold 6 n’est pas en reste chez Spigen. Le fleuron pliant de Samsung profite lui de la gamme Slim Armor Pro. Comme son nom le laisse penser, cette coque est suffisamment fine pour ne pas devenir gênante lors d’un usage quotidien. Très sobre dans son esthétique, la Slim Armor Pro permet au Z Fold 6 de conserver son cachet luxueux.

Aussi belle soit-elle, cette coque ne manque pas d’être robuste. Elle recouvre intégralement les deux faces du smartphone, le mettant ainsi à l’abri des chocs, même sur les tranches. Quant aux bords surélevés, ils évitent au téléphone de reposer uniquement sur le module photo lorsqu’il est laissé sur une table.

La coque Spigen Slim Armor Pro est disponible en trois coloris différents.

Tough Armor Pro, la protection ultime

Dès le premier coup d’œil, on s’aperçoit que la coque Tough Armor Pro porte plutôt bien son nom. Forte d’un corps à double couche, elle protège aussi bien le Galaxy Z Flip 6 que le Z Fold 6 contre les chocs, les chutes et les rayures. Ses coins reposants sur la technologie coussin d’air évitent à l’écran de se fissurer en cas d’impact sur le coin.

L’intérieur flexible de cet étui permet d’y glisser facilement le téléphone. Un coussinet antidérapant se charge d’empêcher l’appareil de bouger au sein de la coque. Spigen a également intégré un pied dans la charnière pour faciliter le visionnage des vidéos à l’horizontale tout en ayant les mains libres. Enfin, la version Z Fold 6 de la Tough Armor Pro embarque un étui dédié au stylet, tant pour le protéger que pour en faciliter l’accès.

La protection la plus robuste de Spigen est disponible dès à présent chez Amazon.

Le Chargeur ArcField Flex et la vitre Glas.tR EZ Fit

Le savoir-faire de Spigen ne se limite pas aux coques pour smartphones : le constructeur livre également un chargeur sans-fil particulièrement efficace. Le Spigen ArcField Flex assure une charge rapide et sans fil de 15 watts. La puissance de charge optimale pour les smartphones Samsung. Car oui, le Spigen ArcField Flex est certifié « Designed for Samsung ».

Même le design profite d’un soin tout particulier. Sa sobriété lui permet de ne pas jurer avec la très belle esthétique des Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. De plus, il offre à la fois un mode support (pour maintenir le téléphone à la verticale) et un mode tapis (qui laisse le smartphone à l’horizontale).

Le chargeur ArcField Flex est actuellement disponible chez Amazon.

Avec sa protection d’écran EZ Fit, Spigen évite aux possesseurs d’un Galaxy Z Fold 6 ou Z Flip 6 de rayer son écran. Cette vitre de protection en verre trempé assure une excellente résistance, grâce à une dureté certifiée 9H, même contre les liquides tels que l’eau ou l’huile. Et impossible de rater la pose puisque le constructeur inclus un guide plastique qui aide à appliquer facilement et parfaitement la protection, sans créer de bulle.

La protection en verre trempé Glas.tR EZ Fit pour Z Fold 6 et Z Flip 6 est disponible chez Amazon.

Spigen voit plus loin que les smartphones

En plus de ses coques pour Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, Spigen aide les consommateurs à protéger les accessoires connectés imaginés par Samsung. Même les derniers-nés de la marque, dévoilés lors du récent Galaxy Unpacked.

Le constructeur propose ainsi :

Les porteurs de montres le savent : les occasions d’abimer sa montre sans s’en rendre compte ne manquent pas. Pour éviter un destin tragique à la Galaxy Watch Ultra, Spigen a imaginé la protection Rugged Armor. Il s’agit d’un étui qui englobe le boîtier de 47 mm de la montre pour la protéger en absorbant les chocs. Et n’oublions pas son bracelet qui garantit un style unique à son porteur.

Avec la coque Liquid Air pour Galaxy Watch 7, Spigen est parvenu à concevoir une protection aussi efficace que minimaliste. Une fois glissé autour du boitier, cet étui protège la montre sans mettre à mal l’esthétique moderne du bracelet. Et que les sportifs se rassurent, cette coque parfaitement ajustée maintient la montre en place, même dans les mouvements vifs et répétés.

Pour protéger efficacement les nouveaux écouteurs sans-fil de Samsung, rien de tel que le boitier Lock Fit de Spigen. Spécialement conçu pour les Galaxy Buds 3 Pro et Buds 3, cet étui mise sur une armure épaisse pour absorber le moindre choc. Le système « clip-lock » verrouille efficacement le boitier, ce qui évite de perdre un écouteur lors d’une chute malencontreuse.

Autant de références qui permettent de protéger efficacement les produits Samsung, même les plus onéreux.