Xiaomi Poco M6 Plus 5G : voici ce qu’il faut attendre d’un smartphone pas cher désormais

Fini le temps où « pas cher » rimait avec « bas de gamme ». Justement, le tout dernier Poco M6 Plus 5G a été annoncé en Chine, regardons ce qu’il propose pour son prix.

Xiaomi Poco M6 Plus 5G

Les smartphones pas chers… On les a longtemps associés à des écrans tristounets, des appareils photo qui faisaient de la bouillie pixelisée, et des performances à faire pleurer un escargot. Mais les temps changent, et Xiaomi vient de nous le prouver avec son Poco M6 Plus 5G.

L’écran : fini les yeux qui pleurent !

Premier gros changement : l’écran. Avec le Poco M6 Plus 5G, Xiaomi nous sort un écran 6,79 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attendez, quoi ? 120 Hz sur un smartphone pas cher ? Fini le temps où on devait se contenter d’écrans 60 Hz (oui oui l’iPhone 15). Désormais, même avec un petit budget, on peut s’attendre à une navigation fluide et agréable.

Bon, soyons honnêtes deux secondes. Avec une luminosité maximale de 550 nits, on n’est pas au niveau des flagships qui peuvent monter à plus de 1000 nits. Mais, pour le prix, c’est déjà pas mal du tout.

La photo : du pixel…

Passons à la photo. Xiaomi nous balance un capteur principal de 108 mégapixels. Oui, vous avez bien lu : cent-huit mégapixels. C’est le genre de chiffre qu’on voyait il y a peu uniquement sur des smartphones haut de gamme.

Alors bien sûr, les mégapixels ne font pas tout. Le traitement logiciel joue un rôle essentiel, sans oublie la qualité de l’optique etu capteur. Mais ça montre que désormais, même sur un smartphone pas cher, on peut s’attendre à avoir du matériel photo potentiellement capable de faire de beaux clichés.

La 5G : le futur, c’est maintenant (et c’est pas cher) !

Et puis il y a la 5G. Jusqu’à présent, ce n’était pas systématique. Mais avec le recyclage de la 2G et de la 3G, c’est essentiel de prendre en smartphone 5G, même si vous n’avez pas encore un forfait mobile compatible.

Les performances : un petit coup de boost

Côté performances, Xiaomi a opté pour un Snapdragon 4 Gen 2 en version « Accelerated Edition ». Ce n’est pas le processeur le plus puissant du marché, certes, mais c’est du solide pour un smartphone d’entrée de gamme.

Avec 6 ou 8 Go de RAM, on peut s’attendre à une expérience fluide pour la plupart des tâches quotidiennes. On peut même faire tourner correctement les jeux 3D les plus gourmands.

L’autonomie : parce que la batterie, c’est la vie

Avec une batterie de 5030 mAh, le Poco M6 Plus 5G nous montre qu’on peut désormais s’attendre à une bonne autonomie, même sur un smartphone abordable. Et la charge rapide 33 watts, c’est correct. C’est mieux qu’un smartphone, mais ce n’est pas ce qui se fait de mieux, on dépasse les 100 watts sur des smartphones chinois à plus de 300 euros.

Du stockage à gogo

Sous les 128 Go de stockage, c’est désormais dommage sur un smartphone. Avec des applications et jeux de plus en plus gourmands, des capteurs photo très gros… Ici, on a 128 Go de stockage sur la version de base. Ce smartphone propose, en plus, un slot microSD pour étendre le stockage (jusqu’à 1 To de plus).

Le logiciel : l’importance du suivi

Xiaomi promet deux ans de mises à jour Android et quatre ans de correctifs de sécurité. C’est le minimum pour un smartphone d’entrée de gamme, même si on aimerait voir cette durée s’allonger à l’avenir.

Ça montre qu’on peut désormais s’attendre à un certain niveau de support logiciel, même sur les modèles les moins chers. Avant, ces smartphones entrée de gamme n’avait aucun suivi logiciel.

Bien sûr, il ne faut pas s’emballer non plus. Un smartphone à ce prix fera forcément des compromis quelque part. La qualité de fabrication, les performances dans les tâches les plus exigeantes, ou la qualité réelle des photos en conditions difficiles seront probablement en deçà des modèles plus haut de gamme. Sans oublier les à côtés, comme la protection contre l’eau et la poussière (IP53 sur ce produit).

Mais ce que nous montre Xiaomi avec ce Poco M6 Plus 5G, c’est qu’on peut dorénavant avoir des attentes élevées, même pour un smartphone pas cher.

On parle ici d’un produit à moins de 200 euros (ici, cela coûte 140 euros en Inde). Un bon écran, un appareil photo potentiellement capable, la 5G, une autonomie solide, des performances correctes… Ce ne sont plus des extras, mais bien le nouveau standard.

Alors la prochaine fois que vous chercherez un smartphone abordable, gardez en tête le Poco M6 Plus 5G. Non pas forcément pour l’acheter, mais comme point de référence de ce qu’on peut désormais attendre d’un smartphone pas cher.

