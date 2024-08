Pour notre sondage de la semaine, nous aimerions avoir votre avis concernant la tendance des bords plats sur les smartphones. Vous aimez ? Vous n’aimez pas ?

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les bords plats sur les smartphones. Si ce design n’est pas foncièrement nouveau, il a particulièrement la cote dernièrement. On le voit encore avec les derniers Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL de Google. Ces nouveaux modèles ont embrassé cette esthétique qui constitue une évolution notable par rapport à la génération précédente.

Avant eux, d’autres smartphones relativement récent, chez Samsung, Nothing et évidemment Apple — qui semble avoir été le déclencheur de cette nouvelle mode — ont également pris ce parti. Or, au sein même de la rédaction de Frandroid, ce choix ne met pas toujours tout le monde d’accord.

Un design plus moderne, et plus agréable ?

Les bords plats donnent indubitablement un air plus moderne à un téléphone, mais parfois, les angles peuvent se révéler tranchants, ou l’appareil dégage une trop forte impression d’épaissuer dans la main. Bref, des choses pas toujours très agréables ergonomiquement parlant. À l’inverse, d’aucuns estiment que de telles tranches assurent une meilleure préhension et, finalement, un confort renforcé.

Face à cette tendance, nous aimerions nous tourner vers vous pour savoir ce que vous en pensez. Appréciez-vous la nouvelle mode des bords plats sur smartphone ?

Pour participer à ce petit sondage sans prétention, veuillez utiliser le module de vote ci-dessous.

Chargement Appréciez-vous la nouvelle mode des bords plats sur smartphone ? Merci d’avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s’il vous plait. Oui, j’adore

C’est beau, mais pas agréable en main

Je n’aime pas trop mais c’est plus confortable en main

Non, je n’aime pas du tout

En outre, vous pouvez évidemment profiter de l’espace commentaires de cet article pour étayer votre réponse.