À peine présenté que l’iPhone 16 pourrait être déjà copié par ces trois marques de smartphones Android

Trois constructeurs de smartphones Android voudraient intégrer un nouveau bouton sur la tranche de certains de leurs futurs modèles. Il reprendrait le fonctionnement du bouton Camera Control des iPhone 16. Si Apple n’est pas le premier à en intégrer un, il est celui qui le démocratise, comme souvent.

Le bouton « Camera Control » sur l’iPhone 16 Pro // Source : Apple

Les iPhone 16 ont un nouveau bouton, en plus du bouton Action arrivé l’année dernière sur les modèles Pro : le bouton Camera Control. Il permet d’ouvrir l’appareil photo, de modifier les réglages de la caméra et évidemment de prendre des photos. On dit souvent qu’Apple n’innove pas, mais démocratise les technologies et nouvelles idées. C’est peut-être encore une fois le cas : des constructeurs de smartphones Android voudraient leur propre bouton Camera Control.

Ces trois marques qui veulent leur nouveau bouton comme les iPhone 16

Comme l’a rapporté Tom’s Guide, c’est Nubia qui a indiqué la semaine dernière vouloir un bouton d’appareil photo. L’annonce vient plus précisément d’une publication sur le réseau social chinois Weibo de son président. Il a déclaré que le prochain Z70 Ultra (modèle haut de gamme) serait doté d’un tel bouton. On apprend également que ce bouton aura une fonction d’obturation en deux temps : un clic pour faire la mise au point, puis un autre pour prendre la photo. Exactement comme sur un « vrai » appareil photo en somme.

Autre marque, mais cette fois-ci il s’agit d’une fuite. Le leaker Ice Universe a indiqué que les prochains smartphones Find X8 d’Oppo auraient droit à un tel bouton. D’ailleurs, selon Android Authority, il s’appellerait le « Quick Button » (« bouton rapide » en français). D’ailleurs, ces Find X8 rivaliseraient avec les iPhone 16 Pro en termes de performances. Pour ces deux modèles, on ignore s’il s’agira d’un bouton tactile permettant des gestes de glissement.

Le « Quick Button » de l’Oppo Find X8 // Source : Ice Universe via X

Dernière marque, affiliée à Oppo (via le groupe BBK Electronics), Realme. Sur Weibo également, cette dernière a publié une vidéo qui montre un bouton d’appareil photo sur un smartphone Realme qu’on ne connaît pas encore. On y voit Chase Xu, le vice-président de Realme zoomer en glissant son doigt sur le bouton. Et en appuyant dessus, il arrive à prendre la photo.

Apple n’est pas le premier à proposer un bouton pour utiliser l’appareil photo

Apple est loin d’être la première marque à intégrer un bouton d’obturation pour l’appareil photo de ses smartphones. Depuis de nombreuses années, Sony, connu pour son attachement à la photo, dote aussi ses modèles d’un bouton. C’est le cas par exemple du Sony Xperia 1 VI sorti en mai dernier, et qui lui aussi met l’accent sur la photo. Par le passé, d’autres marques ont recouru à cette pratique, comme Nokia ou HTC par exemple.

Un bouton d’obturation sur un smartphone Realme qui sortira prochainement // Source : Realme via Weibo

Peut-être que d’ici à quelques années, tous les smartphones haut de gamme ou presque disposeront d’un bouton d’obturation. Là où les fabricants devront se différencier, c’est sur les fonctionnalités liées à ce bouton : permettront-elles de zoomer/dézoomer, changer les paramètres, etc.