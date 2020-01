Le Redmi Note 8 Pro passe une nouvelle fois sous la barre des 200 euros

Les soldes d'hiver ont bien débuté. Cette semaine, le Redmi Note 8 Pro passe encore une fois sous la barre des 200 euros tandis que le OnePlus 7T Pro passe sous la barre des 600 euros. Retrouvez notre sélection des bonnes affaires de la semaine à réaliser sur Gearbest, avec des remises sur le Redmi Note 8 Pro, le OnePlus 7T Pro et l'Amazfit GTR Lite.

Du smartphone entrée de gamme jusqu’au haut de gamme en passant par la montre connectée, notre sélection de la semaine en a pour tous les goûts. Découvrez les meilleures promotions que nous avons repérées sur le site de Gearbest cette semaine.

Le Redmi Note 8 Pro à 194 euros

Surpassant le Redmi Note 8 classique dans la succession du Redmi Note 7, le Redmi Note 8 Pro est devenu une référence en matière de smartphone accessible de 2019. Il faut dire que le Note 8 Pro ne possède pas de véritable point faible. Sa batterie de 4 500 mAh lui confère une autonomie monstrueuse, tandis que son SoC Mediatek G90T et ses 8 Go de RAM lui permettent de garder la tête haute dans tous les usages. Pour ce qui est de l’écran, le Redmi Note 8 Pro embarque une dalle IPS LCD à la définition 2 340 × 1 080 pixels. La dimension photo est, elle, assurée par une quadruple caméra dorsale.

Dès aujourd’hui, cet excellent smartphone voit son prix s’effondrer sous la barre des 200 euros. En effet, Gearbest le propose, dans sa version 6 + 64 Go, au prix de 194 euros. Pour obtenir ce tarif, vous devrez appliquer le code promo R404C0271B227001 lors de la commande.

Le OnePlus 7T Pro à 592 euros

Certes, le OnePlus 7T Pro n’est pas très différent du OnePlus 7 Pro sorti quelques mois auparavant. Mais il reste néanmoins un excellent smartphone, en partie car il possède l’un des meilleurs écrans du marché : une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le OnePlus 7T Pro est également équipé du dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 855+ qui est un SoC définitivement haut de gamme. L’expérience est donc totalement fluide, et c’est aussi grâce à l’interface OxygenOS qui est l’une des plus réussies sur Android.

Disponible au prix de 759 euros sur le site de la marque, le OnePlus 7T Pro est bien plus accessible en passant par Gearbest. En effet, il est affiché au prix de 592 euros en entrant le code GBOP7TPROJAN dans le panier.

La montre Amazfit GTR Lite à 99 euros

Amazfit est un acteur important du marché des wearables, et son dernier produit a tout pour être une réussite. Il s’agit de l’Amazfit GTR Lite, une montre connectée qui arbore un look bien moins sportif que d’autres modèles. Le boitier est simplement noir, et de nombreux cadrans différents sont disponibles pour s’adapter au style de chacun. Malgré un prix bas, on retrouve les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée : suivi des activités sportives, réception des notifications ou encore mesure du rythme cardiaque. Le tout dans un cadran de 47 mm, avec un écran AMOLED de 1,39 pouce.

La montre Amazfit GTR Lite possède presque toutes les caractéristiques attendues d’une montre connectée, mais à un prix plus attractif que la concurrence. En effet, elle est en vente flash au prix de 99 euros sur Gearbest.