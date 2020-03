Quels sont les smartphones les plus contrefaits ? L’iPhone 8 en tête

Un sujet peu évoqué dans la presse technologique est l'essor des smartphones contrefaits. On les trouve dans les marchés en Chine, sur Wish, mais aussi auprès de vendeurs peu scrupuleux sur LeBonCoin... un éditeur d'applications a listé les modèles de smartphones les plus contrefaits.

La contrefaçon n’a rien de nouveau, certaines entreprises chinoises en ont fait leur principale activité. En plus de tromper les consommateurs crédules, ces clones de smartphones connus intéressent beaucoup les internautes. Force est de constater que comparer un smartphone cloné avec l’original sur YouTube… cela génère beaucoup de vues.

Si vous avez déjà eu l’occasion de visiter la ville de Shenzhen en Chine, ce que l’on a fait en 2016 et en 2018, il est fascinant de tomber sur des smartphones populaires affichés avec des coloris étranges, des caractéristiques bas de gamme, des prix défiants toute concurrence… et évidemment des produits contraires à l’ordre naturel des choses : un iPhone sous Android dans un coloris vert fluo ou rose bonbon.

Heureusement, c’est relativement difficile de se procurer un clone de smartphones auprès des commerçants classiques. Sur Amazon France, par exemple, il y a très peu de probabilité de se retrouver avec un faux iPhone ou un faux Galaxy S. Par contre, il fort probable de se retrouver avec un smartphone contrefait si vous achetez un iPhone à 10 euros sur Wish par exemple ou si vous faites affaire avec un vendeur louche sur LeBonCoin.

Visuellement, il peut être très difficile de différencier le vrai du faux, néanmoins certains aspects sont facilement identifiables : une interface logicielle avec des bugs graphiques ou des caractéristiques qui n’ont rien à voir avec les caractéristiques officielles de l’appareil. Vous retrouverez souvent un écran LCD en définition HD et un SoC Mediatek MT6580, pour des raisons de réduction des coûts, il est difficile de compter sur plus de 1 Go de RAM et 16 Go de stockage intégré. Si l’interface est lente et que le Play Store est installé sur un supposé iPhone, fuyez.

L’iPhone 8, le smartphone le plus contrefait

Les développeurs de l’application chinoise très populaire Master Lu, pour lire des livres numériques sur smartphone, ont décidé d’analyser leurs statistiques pour lister les dix smartphones contrefaits les plus utilisés en Chine entre mars 2019 et mars 2020.

L’iPhone 8 est donc le smartphone le plus contrefait suivi par l’atypique Samsung Galaxy W2018, un smartphone Android à clapet. On retrouve ensuite les classiques Samsung Galaxy S10, Apple iPhone XS… les smartphones les plus populaires. Concernant les parts des constructeurs les plus copiés, les smartphones Apple représentent 29,54 % des smartphones contrefaits tandis que Samsung est à 26,44 %, Xiaomi à 9,83% et Huawei (et Honor) à 6,10 %.

Ces appareils contrefaits nous font sourire, mais il est bon de se rappeler que de nombreux innocents consommateurs se font régulièrement avoir. Méfiance.