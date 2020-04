Redmi Note 9S : le nouveau champion de Xiaomi est déjà disponible aux alentours de 200 euros

Deux semaines seulement après sa présentation officielle par Xiaomi, le Redmi Note 9S pointe le bout de son nez sur Gearbest. Et à petit prix, puisque la plateforme marchande chinoise le propose déjà à 209 euros.

Successeur annoncé du très bon Redmi Note 8T, le Redmi Note 9S cherche à reprendre le flambeau de son prédécesseur, en se plaçant lui aussi comme un smartphone milieu de gamme équilibré à un prix réduit. Une tâche qui ne semble pas insurmontable pour le dernier né de Xiaomi. S’il n’a été présenté au monde qu’à la fin du mois dernier, le Redmi Note 9S est déjà disponible chez Gearbest.

Vous pouvez commander dès à présent le Redmi Note 9S (en version 4 + 64 Go, en trois coloris : bleu, gris et blanc) pour 209 euros chez Gearbest, à l’occasion d’une vente flash.

Le Redmi Note 9S en bref :

Un processeur Snapdragon 720G dédié au gaming

Un écran Full HD+ de 6,67 pouces qui couvre 91% de la surface

Une batterie de 5 020 mAh pour une meilleure autonomie

Un design rafraîchi et l’arrivée du Snapdragon 720G

Pour présenter un successeur digne du Redmi Note 8T, Xiaomi est retourné à la planche à dessin. Le Redmi Note 9S s’appuie sur un design différent de celui de son aîné, plus proche de ce que peut proposer Samsung. On retrouve ainsi un poinçon centré en haut de l’écran, écran qui couvre 91% de la surface avant. De ce côté-là, le Redmi Note 9S dégaine sur une dalle Full HD+ de 6,67 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels.

Au dos du téléphone se glisse un module photo carré, composé de 4 capteurs : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Sous le capot, Xiaomi a abandonné la puce Snapdragon 665 du Redmi Note 8T au profit d’un SoC Snapdragon 720G, plus performant. Qui plus est, ce processeur est parfaitement adapté pour le jeu, et se veut la promesse de sessions de jeu fluides en 3D. En misant sur une batterie 5 020 mAh, le Redmi Note 9S veut faire montre d’une autonomie plus importante que celle, déjà massive, du Redmi Note 8T.

Le Redmi Note 8 Pro également en promotion

Plus de six mois après sa sortie, le Redmi Note 8 Pro reste la référence du smartphone milieu de gamme maîtrisé de bout en bout. Entre ses performances musclées, sa très grande autonomie et sa polyvalence en photo, le Redmi Note 8 Pro est devenu un incontournable auquel il ne manque qu’un prix réduit. Une mission dont s’est investie Gearbest, puisque le Redmi Note 8 Pro affiche un tarif de 185 euros sur le site du revendeur chinois, grâce au code promo GBMIFANN8P64.

Découvrez le Redmi Note 8 Pro à 185 euros GBMIFANN8P64

Tous les bons plans et coupons de Gearbest

Évidemment, ce ne sont pas les seules bonnes affaires proposées par Gearbest. Nous avons en effet regroupé tous les meilleurs codes promo du mois d’avril de Gearbest au sein d’un seul article. Vous pouvez y retrouver toutes les réductions et les coupons du moment permettant de faire baisser le prix de smartphones récents et d’objets connectés.