Déjà d’importantes promotions pour les OPPO Reno 4 Pro et Z chez Bouygues Telecom

Pour accompagner l'un des forfaits les plus complets du marché, Bouygues Telecom baisse drastiquement le prix des derniers smartphones d'OPPO. Ainsi, l'OPPO Reno 4 Pro passe à 49 euros (+ 8€/mois) tandis que l'OPPO Reno 4 Z voit son prix dégringoler à 1 euro (+ 3€/mois).

Bouygues Telecom continue de mettre en place des prix avantageux sur la dernière génération de smartphones, et tant pis si ces derniers viennent tout juste de sortir. En complément de son forfait Sensation 90 Go, l’opérateur réduit le tarif du OPPO Reno 4 Pro à 49,90 euros (+ 8 €/mois) grâce à une réduction immédiate de 70 euros couplée au code promo FLASH50, permettant de faire baisser le prix de 50 euros supplémentaires.

L’OPPO Reno 4 Pro n’est d’ailleurs pas le seul à bénéficier d’un prix aussi réduit puisque l’OPPO Reno 4 Z passe lui au prix de 1 euro (+ 7 €/mois) chez Bouygues Telecom en accompagnement du forfait Sensation 90 Go.

L’OPPO Reno 4 Pro 5G est déjà à 49,90 euros (+ 8 €/mois)

Modèle haut de gamme de la nouvelle série de smartphones d’OPPO, le Reno 4 Pro 5G embarque de nombreuses caractéristiques premium. À commencer par le design puisque son écran comme son dos sont recouverts de verre de protection Gorilla Glass 5. Un matériau qui ne manque pas de donner un cachet luxueux au smartphone, tout en étant particulièrement résistant.

Ce design fait la part belle à une dalle AMOLED incurvée de 6,5 pouces de définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Comme nous avons pu le constater lors de notre test, l’OPPO Reno 4 Pro “profite d’une excellente luminosité qui répond présente en toutes circonstances, et d’un contraste infini toujours au top”.

Sous le capot de l’Oppo Reno 4 Pro se glissent un Snapdragon 765G associé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Fluidité et vitesse d’exécution sont donc au rendez-vous dans les tâches quotidiennes comme dans la plupart des sessions de jeu. Pour ce qui est de la photographie, le module dorsal intègre trois capteurs :

Un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique ;

Un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels ;

Un téléobjectif ×2 de 13 mégapixels.

Côté autonomie, la batterie de 4000 mAh assure une journée et demie d’utilisation par charge. Une charge parmi les plus rapides du marché puisque l’OPPO Reno 4 Pro est compatible avec la charge rapide 65 W.

En complément du forfait Sensation 90 Go, Bouygues Telecom propose l’OPPO Reno 4 Pro au prix de 49,90 euros grâce à une réduction immédiate de 70 euros et le code promo FLASH50 qui retire 50 euros supplémentaires à l’addition finale. Attention, ce code n’est valable que jusqu’au 8 novembre prochain.

OPPO Reno 4 Z à 1 euro (+ 7 €/mois)

Arrivé en même temps que l’OPPO Reno 4 Pro, l’OPPO Reno 4 Z se place comme un smartphone milieu de gamme bien plus accessible que son grand frère. Ainsi, au lieu d’un écran AMOLED, l’OPPO Reno 4 Z mise sur une dalle LCD Full HD+ de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. Un écran incurvé qui promet une belle surface d’affichage et un confort de visionnage accru.

Son quadruple capteur photo dorsal au format carré, différence esthétique la plus notable avec l’OPPO Reno 4 Pro, est configuré comme suit :

un capteur principal de 48 mégapixels ;

une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

deux capteurs de profondeur de 2 mégapixels ;

Tout ce petit monde est propulsé par un SoC Mediatek Dimensity 800 avec 8 Go de RAM. Il possède par ailleurs 128 Go d’espace de stockage. Une configuration qui permet non seulement à l’OPPO Reno 4 Z d’être compatible avec la 5G, mais également de bénéficier de très bonnes performances globales. Autre grosse différence de design, l’OPPO Reno 4 Z embarque une prise jack. Enfin, sa batterie de 4 000 mAh et son support de la charge rapide 18 W assurent au OPPO Reno 4 Z une excellente endurance à chaque charge.

Habituellement proposé à 379 euros, l’OPPO Reno 4 Z affiche un prix plancher de 1 euro chez Bouygues Telecom dans le cadre d’une vente flash et s’il est pris en complément du forfait Sensation 90 Go. Il faut compter également un remboursement différé de 7 euros par mois pendant 24 mois.

Le forfait Sensation 90 Go : une offre mobile complète

Sur un marché surchargé par les offres, Bouygues Telecom propose l’un des forfaits mobiles les plus complets du moment. Son forfait Sensation 90 Go permet d’obtenir chaque mois :

90 Go de données mobiles en 4G puis en 5G, quand elle sera disponible en France ;

les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

35 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

une option multi-SIM pour un deuxième appareil comme un PC portable ou une tablette.

Bouygues Telecom assure également que son forfait Sensation 90 Go sera compatible avec la 5G sans le moindre surcoût. Cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 33,99 euros la première année, avant de passer à 48,99 euros. Il faut cependant conserver son ancien numéro de mobile pour profiter de cette réduction. Pour ce faire, il suffit de fournir son code RIO, obtenu en appelant le 31 79, lors de la souscription.