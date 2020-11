Le Google Pixel 4a 5G passe à 59,90 euros (+6 euros/mois) avec un casque Bose QC 35 II offert

Le Google Pixel 4a 5G est probablement l'un des meilleurs smartphones pour prendre des photos dans cette gamme de prix. Pour son lancement, l'excellent casque Bose QC 35 II est offert sur demande et en différé.

Lancé en France depuis le 15 octobre, le Google Pixel 4a 5G est l’un des derniers smartphones de Google. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version 5G du Pixel 4a. Mais en réalité, il ressemble beaucoup au Pixel 5, aussi bien du côté du design que de la fiche technique.

Le Google Pixel 4a 5G profite actuellement d’une offre particulièrement intéressante. En effet, pour tout achat du smartphone jusqu’à aujourd’hui, 18 novembre, profitez d’un casque Bose QC 35 II offert en remplissant cette offre de remboursement. Il s’agit d’un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active, vendu 349 euros sur le site officiel de Bose. Le Google Pixel 4a 5G est proposé quant à lui au prix de 59,90 euros (+ 6 euros/mois pendant 24 mois) avec un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom.

L’as de la photo passe à l’ultra grand-angle

Les smartphones Pixel de Google sont réputés pour être des as de la photo. Le Google Pixel 4a 5G ne déroge pas à cette règle, et accueille même une nouveauté attendue : l’arrivée d’un capteur de 16 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Google est parvenu à adapter son excellent traitement numérique de l’image pour ce nouveau capteur. Le résultat ? Des photos détaillées et un bon rendu des couleurs, comme avec le capteur principal.

Ce capteur principal reste l’immense atout du Google Pixel 4a 5G. Le rendu est excellent en toutes circonstances, avec des clichés à l’allure propre et naturelle. Le Google Pixel 4a 5G dispose également d’une très bonne gestion de la plage dynamique. Enfin, le smartphone de Google profite également d’ajouts logiciels bien pensés, comme un ajustement virtuel de la source lumineuse lors de la prise de photos en mode portrait. Le mode nuit quant à lui est toujours aussi bon, et il est maintenant disponible en mode portrait et sur le capteur avec objectif ultra grand-angle.

Une version épurée et fluide d’Android

Smartphone Google oblige, le Pixel 4a 5G profite de l’interface réservée aux smartphones Google. Cette version épurée d’Android profite de fonctionnalités supplémentaires que l’on trouve nativement que sur les smartphones de Google. C’est par exemple le cas de la batterie intelligente qui apprend de vos usages pour adapter la consommation d’énergie afin d’améliorer l’endurance du téléphone.

L’expérience proposée par le Pixel Launcher est parfaitement fluide, et profite d’animations soignées. D’autant que le Pixel 4a 5G est équipé du processeur Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM. Une puce de milieu de gamme solide, suffisamment puissante pour proposer une expérience fluide, même avec des jeux 3D gourmands. Enfin, s’équiper d’un smartphone Pixel c’est la garantie de toujours recevoir les mises à jour majeures et de sécurité en premier, et ce pour trois ans.

Une fiche technique musclée pour le prix

Même s’il n’en a pas le prix, le Google Pixel 4a 5G profite d’une fiche technique plutôt haut de gamme :

écran OLED de 6,2 pouces d’excellente facture

Snapdragon 765G avec 6 Go de RAM

128 Go de stockage

batterie de 3885 mAh offrant une autonomie généreuse

double capteur photo arrière de 12 et 16 mégapixels

compatibilité eSIM, présence d’un port jack, etc.

Enfin, le Google Pixel 4a 5G est un smartphone au design agréable et cohérent. L’écran recouvre une grande partie de la face avant, avec des bordures relativement fines. La coque est en plastique, ce qui lui permet de conserver un poids plutôt léger de 168 grammes. Le Google Pixel 4a 5G dispose d’un capteur d’empreinte digitale situé à l’arrière du téléphone. Comparé à un système de reconnaissance faciale, c’est le moyen le plus rapide de déverrouiller son téléphone lorsque l’on porte un masque.

Le Google Pixel 4a 5G à 59,90 euros (+ 6 euros/mois pendant 24 mois) avec un casque Bose QC 35 II offert

Le Google Pixel 4a 5G est actuellement à prix réduit chez Bouygues Telecom. En effet, l’opérateur le propose au tarif de 59,90 euros (+ 6 euros/mois pendant 24 mois et avec l’excellent casque audio Bose QC 35 offert en plus en différé et sur demande) lors de la souscription simultanée au forfait Sensation 90 Go. Ce forfait mobile au prix de 33,99 euros la première année puis 48,99 euros est l’un des plus complets de l’opérateur. Il comprend chaque mois :

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

90 Go de données mobiles

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, Canada et Chine et vers les fixes de 120 destinations

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Des bonus tels quel qu’un accès à L’Équipe ou Cafeyn, un kiosque numérique

une deuxième carte SIM pour une tablette, un routeur, une montre, etc.

un passage vers le réseau 5G garanti à la fin de l’année 2020

Enfin, cette offre promotionnelle est compatible avec l’offre de lancement du Google Pixel 4a 5G. Pour toute commande du smartphone passée jusqu’à aujourd’hui, 18 novembre, profitez d’un casque Bose QC 35 II offert. Il s’agit encore de l’un des meilleurs casques à réduction de bruit active du marché, vendu à 349 euros sur le site officiel de Bose. Pour profiter de l’offre, vous n’avez qu’à vous rendre sur cette page et suivre les instructions.