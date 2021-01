Le tout nouveau Redmi Note 9T passe à un euro avec un forfait mobile 5G

La 5G n'est plus l'apanage des téléphones les plus haut de gamme, comme le prouve le récent Redmi Note 9T. Son prix d'achat passe à un euro (après ODR) avec un forfait 5G 100 Go chez SFR.

Commercialisée en France depuis la fin de l’année 2020, la 5G continue de se démocratiser. D’une part, parce que presque tous les opérateurs comme SFR proposent désormais des forfaits mobiles compatibles 5 G. D’autre part, parce que de plus en plus de smartphones sont compatibles avec la nouvelle génération de réseau mobile. Et cela ne concerne plus seulement les appareils haut de gamme, puisque certaines références abordables profitent de cette compatibilité.

Le dernier en date est le Xiaomi Redmi Note 9T. Il s’agit de l’un des smartphones compatibles 5G les plus abordables que l’on puisse trouver. Il est disponible chez SFR au prix d’un euro (après ODR) seulement et sans mensualité supplémentaire lors de la souscription à un forfait 5G de 100 Go.

Un puissant processeur compatible 5G

L’atout principal du Redmi Note 9T réside dans sa puce. Ici, Xiaomi fait confiance à MediaTek et son SoC Dimensity 800U. Moins connu que des puces équivalentes de chez Qualcomm, le Dimensity 800U a pourtant de sérieux arguments en sa faveur. En effet, sa puissance est équivalente à celle de puces Snapdragon que l’on trouve dans des téléphones bien plus chers.

Dans les faits, le Dimensity 800U et les 4 Go de RAM autorisent tous types d’usages : la navigation entre les applications est fluide, et les jeux 3D gourmands tournent sans problème après avoir légèrement baissé la qualité des graphismes. Surtout, il offre une compatibilité 5G sur les réseaux sub-6Ghz, c’est-à-dire ceux qui sont déjà disponibles en France. C’est très rare pour cette gamme de prix, et celui-ci lui permet d’éviter une certaine obsolescence lorsque l’usage de la 5G permettra de nouveaux usages de nos smartphones.

Une autonomie de champion

En complément de la puissance brute, Xiaomi met l’accent sur l’autonomie avec son Redmi Note 9T, soit deux des critères les plus importants lors du choix d’un nouveau téléphone. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, il est facilement capable d’encaisser plusieurs journées d’utilisation avant de tomber à 0. C’est simple, il est l’un des téléphones les plus endurants du moment.

Côté recharge, le chargeur de 18 watts permet de passer de 8 à 39 % de batterie en 30 minutes. Cela parait peu, mais c’est pourtant suffisant pour tenir une journée d’utilisation si l’on fait un peu attention. La recharge complète se fait elle en un peu moins de 2 heures.

Le reste de la fiche technique

Le Redmi Note 9T ne mise pas tout sur son processeur et sa batterie. Le reste de sa fiche technique offre une expérience équilibrée :

un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels

un triple capteur photo dont un principal de 48 mégapixels

la très complète interface MIUI 12

une prise jack, un emplacement double SIM et un microSD

La 5 G avec un téléphone à un euro

À peine commercialisé en France, le Redmi Note 9T voit déjà son prix baisser à un euro (après ODR) avec un forfait 5G 100 Go de SFR, et sans mensualité supplémentaire. Ce forfait 5G de SFR comprend chaque mois :

100 Go de données (4G et 5G) à utiliser en France, mais aussi depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre

Divers bonus comme le prêt d’un nouveau téléphone en cas de panne, casse, perte ou vol

Le forfait 5G 100 Go de SFR est proposé au prix de 35 euros la première année, puis 50 euros avec un engagement de 24 mois. Enfin, sachez que vous pouvez économiser 10 euros sur ce forfait mobile en le cumulant à un abonnement à internet de SFR.