Instagram ne recommandera plus de contenus TikTok recyclés en Reels

Les algorithmes d'Instagram vont désormais identifier les Reels contenant un logo TikTok et les rendre moins visibles. La plateforme espère ainsi inciter les utilisateurs à poster du contenu original au lieu de vidéos déjà partagées sur un réseau concurrent.

Asseoir sa position auprès des influenceurs et proposer un moyen de se démarquer. Instagram ne cesse d’innover en proposant de nouvelles fonctionnalités pour attirer de plus en plus de créateurs de contenus. Après le lancement réussi des stories pour rivaliser avec Snapchat, la plateforme a plus récemment introduit les reels, qui consistent en de courtes vidéos de 15 secondes, concurrençant ainsi directement TikTok. Concurrencer oui, mais pas pour faire de la redite !

Bien que cette nouvelle fonctionnalité semble rencontrer le succès, beaucoup de reels sont souvent des vidéos TikTok repartagées. Et cela ne fait pas les affaires d’Instagram. Pour tenter de freiner cette pratique, la plateforme a modifié ses algorithmes de recommandation. Ceux-ci sont désormais capables de détecter le logo d’un concurrent et peuvent ainsi promouvoir nettement moins fréquemment ce contenu.

Des nouvelles recommandations pour les créateurs de reels

Pour tenter de se différencier et faire valoir un contenu de qualité original, Instagram essaye d’inciter les créateurs à quelques efforts : ne pas publier de vidéos basse résolution, éviter les bordures ou les textes à rallonge. La plateforme met par ailleurs en garde sur le fait que le non-respect de ces pratiques rendrait les reels moins visibles dans les suggestions, mais toujours accessibles aux followers.

Ces changements font partie d’un nouveau lot de recommandations qu’Instagram a publié sur sa chaîne dédiée aux créateurs de contenu. Elle les encourage notamment à poster des reels « divertissants, inspirants et créatifs ».

Pour enrichir les créations, la plateforme conseille également d’utiliser la bibliothèque musicale mise à disposition, qui permet aux utilisateurs d’identifier facilement le titre et l’interprète d’un morceau, et de rendre ainsi l’expérience plus agréable.