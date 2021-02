Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : jusqu’à 500 euros de réduction sur la boutique officielle avec cette offre de reprise

Le nouveau fleuron de Samsung ne se démarque plus uniquement par une fiche technique sublime et performante. En effet, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G profite désormais d’une grosse réduction sur la boutique officielle de la marque grâce à un bonus de reprise sur votre ancien smartphone. Avec en plus, une flopée de services et d’accessoires offerts.

Alors qu’il n’a même pas un mois, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G affiche dès à présent un prix réduit, et sur la boutique officielle du constructeur sud-coréen qui plus est. Ainsi, Samsung offre un bonus de 100 euros, à cumuler avec le montant de la reprise de votre ancien smartphone. Il est donc possible d’économiser jusqu’à 490 euros sur la facture du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Cela signifie que le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est disponible à partir de 769 euros au lieu de 1 259 euros. De plus, Samsung permet le paiement en 36 fois sans le moindre surcoût. Il est donc possible de profiter du porte-étendard de Samsung pour 52,46 euros par mois pendant 3 ans. Hâtez-vous cependant puisque ces avantages disparaissent dès le 28 février prochain.

En savoir plus sur le Samsung S21 Ultra 5G à 769 euros MONS21PROTEGE

Un design ultra premium…

Avec le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, le constructeur sud-coréen a repris tous les points forts de la génération précédente, avant de les améliorer et de les glisser dans un nouveau smartphone.

Ainsi, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G flatte la rétine avec un superbe design, fort d’un dos en verre mat satiné et surtout d’un module photo dont l’esthétique originale permet au smartphone de trancher avec les autres acteurs du milieu. Mieux, ce module photo n’entame en rien l’ergonomie du smartphone qui est très agréable à prendre en main et à utiliser au quotidien.

Pour l’écran, Samsung continue de faire des merveilles, avec une grande dalle AMOLED de 6,8 pouces à la définition 3 200 x 1 440 pixels et au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Elle profite d’un taux de contraste infini, d’une palette colorimétrique extrêmement fidèle et d’une luminosité très soignée, qui s’adapte à votre environnement lumineux.

… pour une fiche technique ultra performante

Mais le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ne se contente pas de briller au niveau de son esthétique. Il atteint également les étoiles avec sa fiche technique très musclée. Son processeur Exynos 2100 gravé en 5 nm offre une belle puissance, ce qui permet au smartphone de faire preuve de performances constantes quel que soit l’usage. Il est également moins énergivore que la génération précédente, préservant l’autonomie du téléphone, même lors de longues sessions d’utilisation. Ses 12 Go de RAM lui assurent une grande fluidité.

La dimension photo n’est pas en reste puisqu’il, comme nous avons pu le constater dans notre test, « fait preuve d’une remarquable polyvalence sur la photo et la vidéo. » En effet, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G s’appuie sur un module de 5 capteurs composé comme suit :

un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8), équivalent 24 mm ;

un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2), 120 degrés, équivalent 13 mm ;

un téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4) équivalent 72 mm ;

un téléobjectif x10 de 10 mégapixels (f/4,9) équivalent 240 mm ;

un capteur ToF avec autofocus laser.

Alors que sa caméra principale délivre des clichés d’une qualité exceptionnelle, son zoom optique x10 offre un niveau de détails supplémentaire impeccable. Sans oublier la présence d’un zoom numérique x100 qui permet au Samsung Galaxy S21 Ultra 5G de capturer le moindre élément d’une scène éloigné, mais avec quelques pertes tout de même.

Compatible avec la charge rapide 25W, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G profite d’une autonomie très confortable avec sa batterie de 5 000 mAh. Même avec le mode 120 Hz d’activé, l’endurance du téléphone s’étend sur une journée avant de réclamer le chargeur.

Quels sont les avantages du Samsung Store ?

Hormis la baisse de prix grimpant jusqu’à 490 euros permise par la reprise de votre ancien smartphone (et du bonus de 100 euros), s’offrir le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G via la boutique officielle comporte de nombreux avantages.

Jusqu’au 28 février prochain, Samsung vous offre gratuitement un Galaxy SmartTag. Cet accessoire agit comme une balise de localisation et vous permet de retrouver tous vos objets essentiels, comme vos clés par exemple. Il vous suffit de l’accrocher aux éléments que vous souhaitez suivre.

En outre, si vous choisissez un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dans les coloris Phantom Titanium, Phantom Navy ou Phantom Brown, le constructeur vous offre une coque de protection transparente avec un support amovible. Celui-ci permet de dresser le téléphone à la verticale.

Dernier avantage, et pas des moindres : l’assurance Samsung Care+. Même si son prix tombe à 769 euros, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mérite qu’on le protège contre les dommages accidentels comme la casse ou l’oxydation. C’est pourquoi Samsung offre jusqu’au 28 février prochain 2 ans d’abonnement à son service d’assurance Care+ avec le code promo MONS21PROTEGE.

Normalement facturée 8,99 euros par mois, cette assurance garantit 2 demandes de réparation sur deux ans, ainsi que l’accès à un service de réparation par des techniciens agréés par Samsung. Qui plus est, toutes les réparations se font avec des pièces Samsung d’origine.