Xiaomi Mi 11 5G : prix, compatibilité 5G, VoLTE… pourquoi l’offre de SFR est aussi intéressante

Le Xiaomi Mi 11 va bientôt sortir en France, et il arrive avec de sérieux arguments, à commencer par son surpuissant processeur Snapdragon 888. Il est disponible chez SFR à un prix très attractif, et avec une offre de précommande tout aussi intéressante.

Cela fait maintenant plusieurs années que Xiaomi opère une montée en gamme sur ses smartphones, et le Xiaomi Mi 11 en est le parfait exemple. Le dernier flagship de Xiaomi entend bien faire de l’ombre à la concurrence, même lorsque celle-ci affiche des prix bien plus élevés.

Le Xiaomi Mi 11 sera disponible à la vente le 9 mars, mais vous pouvez déjà le précommander chez SFR. L’opérateur vous offre d’ailleurs de nombreux avantages si vous précommandez le Xiaomi Mi 11 dans sa boutique : une offre promotionnelle, un tarif préférentiel et la compatibilité avec les services SFR, dont la 5G.

Il est en effet proposé au prix de 49 euros (+8 €/mois) grâce à une offre de remboursement de 50 euros lors d’une souscription simultanée à un forfait 5G 100 Go de SFR. Cerise sur le gâteau, un aspirateur-robot Mi AS7 est offert pour toute précommande faite jusqu’au 8 mars. Il n’y a qu’à suivre la procédure qui est expliquée à cette adresse.

Le Xiaomi Mi 11 en bref

Le Xiaomi Mi 11 est le premier smartphone à être équipé du Snapdragon 888, le dernier processeur le plus haut de gamme de Qualcomm. Concrètement, il s’agit du téléphone Android le plus puissant du moment. Autant dire qu’il n’éprouve aucune difficulté à faire tourner les applications les plus gourmandes.

Mais la puissance ne fait pas tout, et Xiaomi l’a bien compris. Sur la face avant du Mi 11, on retrouve un magnifique écran AMOLED de 6,81 pouces. En plus d’être très bien calibré, il affiche une définition WQHD+ (3200 × 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il est difficile de trouver mieux actuellement.

Côté photo, le Xiaomi Mi 11 profite d’une belle polyvalence grâce à trois capteurs photo, dont un principal de 108 mégapixels. L’autonomie est également très bonne puisque le téléphone peut encaisser une grosse journée d’utilisation, même lorsque la définition et le taux de rafraîchissement de l’écran sont au maximum. Enfin, la charge rapide de 55 watts ne vous demandera que 25 minutes pour récupérer 80 % de batterie.

Le Xiaomi Mi 11 profite du réseau 5G de SFR

Flagship de 2021 oblige, le Xiaomi Mi 11 bénéficie d’une compatibilité avec la 5G. Il est notamment compatible avec la bande réseau n78 (3,5 GHz), aussi appelée « bande cœur ». En effet, une grande partie du spectre de cette bande est réservée à la 5G. Cela permet d’obtenir un débit plus élevé ainsi qu’une bonne portée du réseau.

Pour accompagner le Xiaomi Mi 11, SFR propose son forfait 5G de 100 Go. L’opérateur couvre déjà plusieurs grandes agglomérations avec le réseau 5G en France. Ce nouveau réseau permet notamment d’obtenir de meilleurs débits, des temps de latence plus faibles et un risque moindre de voir le réseau saturé.

Un prix plus attractif

Les flagships de Xiaomi montent en gamme depuis quelques années, et les prix suivent. Officiellement vendu à 799 euros dans la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Xiaomi Mi 11 affiche un prix plus attractif chez SFR.

En le cumulant avec un forfait 5G de 100 Go, son prix d’achat passe à 49 euros grâce à une offre de remboursement de 50 euros. Il faut également ajouter une mensualité de 8 euros pendant 24 mois. En faisant le calcul, le prix final du Xiaomi Mi 11 avec un forfait 100 Go de SFR est donc de 241 euros. D’autant que vous pouvez cumuler ce prix attractif avec l’offre de précommande de Xiaomi qui permet d’obtenir gratuitement un aspirateur-robot Mi AS7 jusqu’au 8 mars. Il suffit de suivre les instructions à cette adresse pour en profiter.

La compatibilité VoLTE

Le Xiaomi Mi 11 est également compatible avec la technologie VoLTE que SFR propose dans son forfait 100 Go. Le VoLTE est le protocole qui permet au téléphone d’utiliser le réseau 4G pour passer des appels. L’avantage, c’est que les appels s’établissent presque instantanément et avec une meilleure qualité audio. Si le VoLTE n’est plus disponible, l’appel bascule alors automatiquement vers les réseaux traditionnels, sans interruption.

Le forfait premium idéal pour profiter du Xiaomi Mi 11

Avec son importante quantité de données, sa compatibilité 5G et le grand nombre d’options, le forfait 5G 100 Go de SFR est le compagnon idéal du Xiaomi Mi 11. Il coche toutes les cases qui permettent de profiter au mieux de son smartphone. Chaque mois il comprend :

100 Go de données 4G et 5G

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM

100 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

En complément, des avantages vous permettent entre autres de profiter d’un téléphone de prêt en cas de besoin, ou encore d’obtenir un tarif avantageux lors d’un changement de téléphone.

Le forfait 5G 100 Go de SFR est proposé au prix de 35 euros par mois la première année, puis 50 euros avec un engagement de 24 mois. Et si vous êtes déjà client d’une offre Internet chez SFR, il est possible d’obtenir un tarif préférentiel sur votre forfait. Avec l’offre SFR Fibre Power par exemple, vous pouvez profiter d’une remise de 10 euros par mois sur le forfait 100 Go.