Carbon 1 MK II : voici le smartphone allemand conçu en fibre de carbone

Une entreprise berlinoise vient de commercialiser son smartphone Carbon 1 MK II. Avec 6,3 mm d’épaisseur et seulement 125 grammes pour un écran de 6 pouces de diagonale, c’est une prouesse permise par la fibre de carbone.

Dévoilé l’année dernière, Carbon Mobile vient de commercialiser le Carbon 1 MK II : il s’agit du tout premier smartphone en fibre de carbone. Les premiers acheteurs ont reçu leur téléphone.

Une matière légère, solide et éco-responsable

Après plusieurs mois de retard, le Carbon 1 MK est prêt. Il utilise une structure en fibre de carbone avec la « technologie HyRECM » pour éviter tout problème de connectivité. Les matériaux composites sont tissés de sorte que la construction monocoque en fibre de carbone de 6,3 mm d’épaisseur laisse passer les signaux radio.

Son poids est également impressionnant : 125 grammes seulement. Malgré son épaisseur et son poids, il est solide. Le boîtier a une teneur en plastique de 5 % et la face avant est en verre Gorilla Glass 6 de 0,4 mm d’épaisseur.

À propos de ses caractéristiques techniques, le Carbon 1 MK II s’appuie sur le SoC Helio P90 de MediaTek avec 8 Go de RAM. Le smartphone utilise un écran AMOLED de 6 pouces à la définition 1080 × 2160 pixels.

Le stockage est de 256 Go, et peut être étendu via une carte microSD à condition que la fonction double SIM ne soit pas utilisée. Malgré ses dimensions compactes, la batterie a une capacité de 3000 mAh et se recharge via USB de type C. La double caméra arrière offre deux fois 16 mégapixels.

À l’avant c’est une caméra de 20 mégapixels que l’on retrouve. Il est protégé contre la poussière et l’eau, avec la certification IP65, et intègre un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche.

Carbon Mobile propose Android 10 pour le lancement, mais Android 11 est déjà prévu au troisième trimestre 2021. Les mises à jour Android majeures seront assurées pendant 3 ans selon Carbon Mobile. D’ailleurs, c’est une interface très proche de l’expérience pure (Vanilla) d’Android qui est proposée.

Le prix public du Carbon 1 MK II est de 799 euros. Le téléphone est disponible en noir pour sa commercialisation, mais d’autres couleurs sont en cours de test. Une seconde version 5G est également prévue, elle se nomme Carbon 1 MK III.