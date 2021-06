OnePlus Nord, Roborock S5 : de 50 à 200 euros de réduction chez AliExpress

AliExpress n’attend pas les soldes estivales pour proposer de nombreux produits tech’ à un prix réduit. L’occasion d’économiser plusieurs dizaines d’euros aussi bien sur les smartphones comme le OnePlus Nord N100 que sur des aspirateurs-robots.

Alors que le mercure continue de monter, les prix, eux, baissent chez AliExpress. La célèbre plateforme marchande lance une série de ventes flash sur le OnePlus Nord N100 ainsi que le Roborock S5 Max, qui permettent d’économiser jusqu’à 200 euros sur la facture finale.

Le OnePlus Nord N100, proposé habituellement aux alentours de 160 euros, affiche désormais un prix de 105 euros chez AliExpress. Une réduction de plus de 50 euros qui permet au smartphone accessible de OnePlus d’être encore plus abordable.

De son côté, l’aspirateur-robot Roborock S5 Max bénéficie d’une réduction immédiate de 201 euros chez AliExpress. Son prix passe donc de 529 euros à 328 euros. Mieux, la livraison se fait depuis un entrepôt français et n’excède pas 3 jours.

Le OnePlus Nord N100 à 105 euros au lieu de 158 euros

Dans l’imaginaire collectif, les smartphones d’entrée de gamme sont souvent synonymes de lourdes concessions. Ce n’est pas le cas du OnePlus Nord N100. Ce smartphone imaginé par OnePlus parvient à satisfaire les attentes des utilisateurs en misant sur une fiche technique modeste et bien pensée.

Le OnePlus Nord N100 intègre un SoC Snapdragon 460, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une configuration suffisante pour profiter de la navigation basique sans le moindre ralentissement. Les jeux très gourmands auront cependant quelques difficultés à tourner convenablement.

Le OnePlus Nord N100 ne sacrifie pas son design sur l’autel des économies. Son écran LCD de 6,52 pouces offre une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels. Ses bordures latérales sont plutôt fines ce qui, en complément de la caméra selfie logée dans un poinçon en haut de la dalle, permet à l’utilisateur de profiter d’une belle surface d’affichage.

Autre point fort du OnePlus Nord N100 : son interface. En effet, OxygenOS offre une ergonomie plus qu’appréciable au quotidien. L’expérience utilisateur est fluide et la prise en main rapide et simple. De même, les options de personnalisation ne manquent pas, ce qui permet d’obtenir un smartphone toujours plus proche de nos goûts.

La dimension photo n’est pas en reste, car le OnePlus Nord N100 se pare d’un module triple capteur. Celui-ci intègre un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur portrait de 2 mégapixels. La polyvalence de ce module permet d’obtenir de beaux clichés dans la plupart des situations.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge 18 W, lui confère une autonomie d’une journée et demie avec un usage normal. Mais c’est au niveau du prix que le OnePlus Nord N100 se démarque, d’autant plus avec une remise immédiate. AliExpress le propose ainsi à 105 euros au lieu de 158 euros, soit une grosse baisse de 53 euros.

Le Roborock S5 Max à 328 euros au lieu de 529 euros

Encore aujourd’hui, le Roborock S5 Max propose tout ce que l’on attend d’un bon aspirateur-robot. Son aspiration est particulièrement puissante ce qui permet de récupérer toute la poussière en un seul passage. Ses filtres empêchent la poussière et les particules de se disperser dans l’air, histoire de ne pas simplement déplacer la poussière.

Outre ses deux brosses rotatives, le Roborock S5 Max intègre un bac d’eau de 280 ml qui lui permet de passer la serpillière. Son réservoir de 400 ml est garant de plusieurs sessions de ménages avant d’avoir besoin de le vider.

Le Roborock S5 Max se déplace intelligemment dans votre domicile grâce à un capteur laser qui cartographie les environs pour éviter les obstacles. La carte virtuelle créée peut être consultée à tout moment depuis l’application dédiée sur smartphone. Cette appli vous permet notamment de programmer des routines de ménage, en indiquant par exemple des zones précises à nettoyer.

Dans le cadre d’une vente flash, le Roborock S5 Max tombe sous la barre des 350 euros puisqu’il est vendu 328 euros chez AliExpress contre 529 euros habituellement.