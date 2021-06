Poco X3 GT : un pas de plus vers un lancement dans les prochaines semaines

Poco n’a pas encore officialisé son existence, mais le Poco X3 GT se rapproche pourtant d’un lancement imminent, pressenti pour ce troisième trimestre 2021. L’appareil a en effet été certifié par la FCC.

Le troisième trimestre 2021 devrait être bien rempli du côté de chez Pocophone. La sous-marque de Xiaomi a confirmé qu’elle profiterait de cette période pour lancer en Inde son Poco F3 GT (probablement une version rebadgée du Redmi K40 Gaming Edition). Et l’on apprend que le Poco X3 GT serait lui aussi sur les rails pour arriver sur ce même créneau.

Non officialisé, l’appareil a néanmoins été certifié aux États-Unis par la Federal Communications Commission (FCC), sous le numéro de modèle 21 061 110 AG, ce qui sous-entend une sortie prochaine. Il s’agira vraisemblablement du premier modèle 5G de la gamme « X » chez Pocophone, note GizmoChina, et l’on apprend d’ores et déjà que ce nouveau smartphone arrivera équipé du logiciel MIUI 12.

Un Poco X3 GT très proche du Redmi Note 10 Pro 5G ?

Côté spécifications, ce Poco X3 GT reprendrait une bonne partie de la fiche technique d’un certain Redmi Note 10 Pro 5G, annoncé en Chine le mois dernier. On pourrait notamment trouver sur l’appareil un écran IPS Full HD de 6,6 pouces capable de monter à 120 Hz. Derrière cette dalle, un SoC MediaTek Dimensity 1100 s’activerait en silence, aux côtés de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5 000 mAh supportant la recharge rapide en 67 W.

Côté photo, le Poco X3 GT pourrait arriver les bras chargés d’un capteur selfie de 16 Mpx et d’un triple module arrière, composé d’une caméra principale de 64 Mpx, d’un grand angle de 8 Mpx et d’une lentille macro posée sur un capteur de 2 Mpx. Android 11 serait d’actualité et un capteur d’empreintes pourrait enfin être ajouté sur un bouton de tranche.

Si un lancement sur le Q3 2021 se confirme, nous devrions assez vite en découvrir plus sur ce Poco X3 GT.